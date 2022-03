Die Adler jubeln nach dem 1:0. Im letzten Drittel drehten die Mannheimer gegen die Schwenninger Wild Wings auf und schickten die Gäste mit 4:0 zurück in den Schwarzwald. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Es geht auch ohne Verlängerung! Nachdem die Adler Mannheim zuletzt zweimal erst nach einer Zusatzschicht die Punkte auf die Habenseite brachten, blieb beim 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) gegen den Tabellenvierzehnten Schwenninger Wild Wings die volle Ausbeute in der SAP Arena. Der Sieg gegen die harmlosen Schwarzwälder war auch der Höhe nach verdient und basierte auf einer verbesserten Defensivarbeit, die Torhüter Dennis Endras endlich das erste Spiel ohne Gegentreffer ermöglichte.

Die Einheimischen mussten mehr umstellen, als am Tag zuvor absehbar war. Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von David Wolf, der sich erkrankt abmeldete, bildeten Borna Rendulic, Ruslan Iskhakov und Markus Eisenschmid sowie Tim Wohlgemuth, Andrew Desjardins und Markus Hännikäinen die beiden ersten Sturmreihen. Der als siebter Verteidiger für den verletzen Korbinian Holzer (Diagnose noch offen) eingeplante Arkadiusz Dziambor rückte zur Komplettierung der vierten Sturmreihe zu Florian Elias und Luca Tosto. Diese Formation mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren schlug sich wacker, erspielte die erste Torchance, doch Schwenningens Zweittorhüter Cüpper parierte den Schuss von Elias (3. Minute) ebenso wie den Abschluss von Nigel Dawes (5.). In dem ansonsten eher ereignisarmen ersten Abschnitt verteidigten die Mannheimer zwei Überzahl-Situation der "wilden Schwäne" souverän weg.

Mit mehr Tempo und einigen geschickten Kombinationen versuchten die Blau-Weiß-Roten nach der ersten Pause das engmaschige Bollwerk der Schwenninger zu knacken. Dies gelang erst während der ersten Überzahl, als Dawes mit seinem 17. Saisontor erfolgreich war (25.). Die von Cüpper verursachte Strafzeit (Beinstellen) wurde von Pollock angetreten. Bei einem weiteren numerischen Vorteil wehrte Cüpper Direktabnahmen von Rendulic und Eisenschmid stark ab, ohne dass sich eine Möglichkeit zum Rebound ergab. Thomas Larkins Schlenzer touchierte das Tordach (32.), ehe die Schwarzwälder nach einigen, für Endras zum Tagesgeschäft zählenden, Distanzschüssen gegen zu weit aufgerückte Adler ihren ersten Konterangriff starteten, ohne dass dieser zum Erfolg führte.

Zu Beginn des Schlussdrittels drängte der Tabellenvierte vehement auf den zweiten Treffer. Dawes, Eisenschmid, Rendulic, Mark Katic – fast alle Verdächtigen unter den üblichen Torschützen probierten sich. Die lange Anlaufzeit und Geduld sollte belohnt werden, weil Wohlgemuth in der neutralen Zone einen Schuss blockte und den Konter souverän versenkte (50.). Damit war der Knoten geplatzt: Innerhalb von 87 Sekunden ließen Iskhakov (Abstauber am Pfosten der langen Ecke) und Desjardins aus der Halbdistanz zwei weitere Tore zu einem am Schluss diskussionslosen Sieg folgen.

Weiter geht es bereits am heutigen Mittwochabend um 19.30 Uhr mit dem Nachholspiel bei den Iserlohn Roosters, der statistisch besten Überzahlmannschaft der DEL. In der bekannt hitzigen Atmosphäre der Eishalle am Seilersee kann das Motto deshalb nur heißen: Von der Strafbank fernbleiben.

Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings 4:0 (0:0, 1:0, 3:0); Tore: 1:0 Dawes (25.), 2:0 Wohlgemuth (50.), 3:0 Iskhakov (54.), 4:0 Desjardins (55.); Schiedsrichter: Schukies (Herne), Rekucki (USA); Strafminuten: 6/4; Zuschauer: 6277.