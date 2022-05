Von Rainer Kundel

Mannheim. Was wurde spekuliert über Trainer, die dem Ende März als "Feuerwehrmann" eingesprungenen Bill Stewart bei den Adler Mannheim nachfolgen könnten. Befeuert durch den vorzeitigen Weggang von Geoff Ward bei den Anaheim Ducks am Tag zuvor, schien am Donnerstag der Wunsch vieler Anhänger des Pucksports in der Region nach einer Rückkehr des Meistertrainers von 2015 in Erfüllung zu gehen. Die Fährte war dann doch falsch gelegt. Während Sportmanager Axel Alavaara und Teamleiter Youri Ziffer beim Arbeitsessen mit Frankfurts Manager Franz David Fritzmeier in einem Lokal am Feudenheimer Neckarufer saßen, vermeldete die Medienabteilung den Verbleib von Bill Stewart (64) als Chefcoach, unterstützt von seinen bisherigen Assistenten Marcel Goc (39) und Jochen Hecht (45).

Der Klub setzt dabei auf die NHL-Erfahrung des Trios mit fast 1900 Einsätzen in der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Während Goc und Hecht in Nordamerika als Spieler verantwortungsvolle Rollen übernahmen, stand Stewart nach 273 Spielen auch als Trainer an der Bande, 1998/99 für 37 Partien bei den New York Islanders. "Bill, Marcel und Jochen haben in der vergangenen Saison eine unglaubliche Leidenschaft an den Tag gelegt, sie tragen den Klub im Herzen. Als Gesamtpaket bringen sie einen unglaublichen Erfahrungs- und Wissensschatz mit", begründet Alavaara in der Pressemitteilung des Klubs die Entscheidung.

"Nach der Halbfinalserie gegen die Eisbären haben wir noch eine unfertige Aufgabe vor uns. In Mannheim sind die Erwartungen immer hoch. Aber jemand sagte mal, dass sich ein zweiter Platz anfühle, wie seine Schwester zu küssen. Ich weiß demnach sehr genau, auf was ich mich einlasse", freut sich der familiär mit Viernheim verbundene Stewart nach einigen Jahren als Nordamerika-Scout der Blau-Weiß-Roten wieder auf eine Daueranstellung. Bereits von 2000 bis Januar 2004 arbeitete "Stewi" überwiegend erfolgreich für die Adler (Meister, Pokalsieger, Vizemeister). "Der gemeinsame Monat mit Bill und Marcel hat mir großen Spaß gemacht, ich bin gespannt, was wir kommende Saison erreichen können", blickt der gebürtige Mannheimer Hecht, derzeit noch ohne Trainerlizenz, auf seine künftige Aufgabe.

Unterdessen steht weitgehend auch die Vorbereitung für die kommende Spielzeit. Die Adler werden neben Testspielen in Köln und beim Aufsteiger Frankfurter Löwen zwei Turniere bestreiten: Mitte August in der Schweiz (Zug und Sursee) und eine Woche vor Saisonbeginn in Graz, jeweils mit zwei Spielen. Dazu wird in den kommenden Tagen die Verpflichtung der U 23-Spieler Taro Jentzsch (Stürmer/ERC Iserlohn) und Fabrizio Pilu – der Jungadler-Verteidiger war nach Nürnberg ausgeliehen – bekannt gegeben.