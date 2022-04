Von Rainer Kundel

Mannheim. Der Berg, den die Adler Mannheim bis zum Einzug ins Finale besteigen müssen, wird immer steiler. Nach der 3:6 (1:0, 1:1, 1:5)-Heimniederlage im "Best of five"-Modus ist die Mannschaft von Trainer Bill Stewart mit 0:2-Spielen in Rücklage geraten und benötigt für ein vorzeitiges Saisonende nun einen Sieg am Sonntag, wenn es um 17 Uhr in der Hauptstadt weiter geht. Am Ende eines dennoch starken Auftritts fehlten fünf Minuten, um den DEL-Rekordmeister in die Verlängerung zu zwingen.

Was die Besetzung beider Mannschaften betrifft, hatten die unschönen Szenen vom Mittwoch keine Folgen. Manuel Wiederer kam nach seiner Attacke gegen David Wolf ungestraft davon, weil die DEL aufgrund der Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter ("Nichts strafwürdiges gesehen") nicht nachträglich ermitteln konnte. Bei Borna Rendulic wurde die Spieldauerstrafe nach dem Bandencheck gegen Veilleux nicht erhöht, so dass der Kroate ebenso wie Wolf mitwirken konnte.

Die höchste Zuschauerzahl seit mehr als zwei Jahren sorgte in der SAP Arena für klassische Playoff-Atmosphäre. Mit der Wucht der blau-weiß-roten Wand in der Nordwestkurve wurden die Eisbären in Anlehnung an ihren ehemaligen Klubnamen schon mal freundlich begrüßt. "Wir fahren Fahrrad, eyo, ohne Dynamo" heißt der Schlachtruf, den die Mannheimer Fans beim Besuch des im Berliner Osten beheimateten Klubs in ihrem Repertoire haben. "Trotz schwerem Jahr, der Titel nun zum Greifen nah", hieß es auf einem Transparent, das die komplette Stehplatzkurve während einer Choreografie ausbreitete.

Nach beiderseits verhaltenem Beginn nahm die Partie durch die ersten Strafzeiten Fahrt auf. Während vier Minuten numerischem Vorteil versuchten sich ab der sechsten Minute Katic, Rendulic, Dawes und Desjardins mit teils etwas hastigen Abschlüssen noch ohne Erfolg gegen Berlins Keeper Niederberger.

Die Führung der Blau-Weiß-Roten fiel indes unmittelbar nach Ablauf der ersten Mannheimer Unterzahl, als Jordan Szwarz von der Strafbank zurückkam und das Zuspiel von Hännikäinen gegen die noch im Powerplay-Modus befindlichen Eisbären verwandelte (14. Minute). Es zeigte sich schnell, dass die Schiedsrichter bei Unregelmäßigkeiten die Toleranzzone niedrig hielten. So gerieten die Adler bis zur 25. Minute viermal in Unterzahl. Sie verteidigten all diese Situationen zwar gut weg; eine Eishockey-Weisheit lehrt allerdings, dass ein Team, bei dem zuvor offensiv wenig zusammen lief, mit einer Vielzahl von Überzahl-Situationen ins Rollen kommen kann. Das war auch am Freitagabend der Fall, als Manuel Wiederer (28.) während einer Drangperiode der Hauptstädter beim Nachschuss vor Brückmann vor dem Mannheimer Abräum-Kommando zur Stelle war.

Als die Berliner nach einem vermeintlichen Halten an Hännikäinen für eine Sekunde die Ordnung verloren, realisierte Florian Elias (37.) die Situation und traf mit einem satten Schuss unters Tordach. Der 19-Jährige hatte taktisch bedingt zuvor nur wenig Eiszeit erhalten.

Im Schlussdrittel trafen die Berliner durch Byron (48.) schließlich im Powerplay, die Strafe von Wolf war für seine abgekämpften Kollegen eine zu viel. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung vor einer möglichen Verlängerung.

Dabei vernachlässigten die Adler die Zuordnung in der neutralen Zone, was der gnadenlos effektive Titelverteidiger durch zwei Treffer binnen 19 Sekunden durch Pföderl und Boychuk bestrafte. Stewart ging aufs Ganze, zog zweimal Brückmann für einen sechsten Feldspieler, was die Gäste jeweils mit Empty-Net-Goals beantworteten.

Dazwischen lag das 3:5 durch Tim Wohlgemuth, was das bittere Ende eines lange starken Auftritts nicht mehr aufhellen konnte.

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 3:6 (1:0, 1:1, 1:5); Tore: 1:0 Szwarz (14.), 1:1 Wiederer (28.), 2:1 Elias (37.), 2:2 Byron (48.), 2:3 Pföderl (55.), 2:4 Boychuk (55.), 2:5 Noebels (57.), 3:5 Wohlgemuth (58.), 3:6 Boychuk (59.); Schiedsrichter: MacFarlane (USA), Rantala (Finnland); Strafminuten: 14/10; Zuschauer: 12 670.