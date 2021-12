Von Rainer Kundel

Mannheim. Keine Spur von hektischer Betriebsamkeit. Weder bei der Vormittagseinheit in der Nebenhalle Süd noch im Pressekonferenzraum der SAP Arena spürte man etwas von der Adventskrise der Adler Mannheim nach drei Niederlagen mit insgesamt 15 Gegentoren.

"Wir durchleben eine typische Situation, wie sie jede Mannschaft in einer Saison durchmacht", erklärt Trainer Pavel Gross, "ich mag diese Phasen, da sieht man den Charakter der Mannschaft." Man komme nur durch Arbeit aus der Misere, gibt es laut Gross kein Allheilmittel, "da gilt es, die Arbeitsschuhe anzuziehen".

Man habe aber auch über das Thema Verantwortung gesprochen, "weil wir mehr agieren statt reagieren müssen". Zur Frage, ob derzeit vor allem Mentalcoaching gefragt sei, sagt Assistent Mike Pellegrims: "Wir werfen nicht alles über den Haufen, was vorher gut war und machen jetzt ungewöhnliche Sachen." Gross und "Pelle" – im Alter liegen die 53-Jährigen nur anderthalb Monate auseinander – vertrauen sich blind. Sie kennen sich seit 1996, als der damals beste Eishockeyspieler Belgiens als Folge des Bosman-Urteils den Weg nach Mannheim fand.

Voller Überzeugung sagen beide: "Wir werden auch wieder Spiele gewinnen und es wird ein dreckiger Sieg sein, der Kraft und blaue Flecken kostet." Den Vorwurf mangelnder Kreativität kann Gross verstehen. "Wenn die Lockerheit wieder da ist, kommt auch die Kreativität." Einer, der dafür steht, ist Ruslan Iskhakov. Der junge Center nimmt nach dreimonatiger Verletzungspause gerade wieder im weißen Trikot am Mannschaftstraining teil. Was für die Mitspieler bedeutet: Achtung, kein Körperkontakt. "Am Wochenende sehen wir ihn zu 100 Prozent nicht, in einer oder zwei Wochen vielleicht", deutet Gross das Comeback des 21-Jährigen noch in diesem Jahr an.

Jordan Szwarz, der in Ingolstadt im letzten Drittel angeschlagen fehlte, ist wieder einsatzbereit. Arkadiusz "Aki" Dziambor und Florian Elias sind mit der U 20-Nationalmannschaft zur WM nach Edmonton abgereist und kehren erst im neuen Jahr zurück. Ihre Plätze nehmen Moritz Wirth und Valentino Klos ein.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Kölner Haie - Adler Mannheim; Sonntag, 16.30 Uhr: Adler - Augsburger Panther.