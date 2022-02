Denis Reul (links) war unzufrieden. Der Adler-Kapitän sprach vor allem die Fehler in der Defensive deutlich an. Foto: PIX

Von Rainer Kundel

Mannheim. Der Auftritt der Adler Mannheim bei der 2:3-Niederlage in Nürnberg wirft Fragen auf und ist nicht leicht einzuordnen. War es die lange Pause, die einige Spieler "einrosten" ließ, war es das offenbar bewusste "unter die Haut gehen" mit Raufhändel bei jeder sich bietenden Gelegenheit oder verstärkt sich der Eindruck, dass angesichts erneut vieler Ausfälle die Kadertiefe nicht zum Tragen kommt – weshalb erneut ein Gegner mit weniger Talent auf dem Eis zumindest gleichwertig ist. Allerdings traten auch vielfach Lücken in der defensiven Zuordnung auf, versprangen selbst technisch beschlagenen Spielern Pucks (lag es an der Eisqualität?), wurden gegen die physisch präsenten Verteidiger der Ice Tigers viele Zweikämpfe an der Bande verloren und stand bei sechs Überzahlspielen kein Ertrag in der Statistik.

"Eine solide Partie gespielt"

Insofern verwundert die milde Beurteilung von Trainer Pavel Gross: "Das ist eine bittere Niederlage, aber es war ein gutes, ein hartes Spiel. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Mit der Führung im Rücken geht es am Ende des Spiels darum, gut zu verteidigen und die Kleinigkeiten richtig zu machen. Dass wir ohne Punkte nach Hause fahren, kann aber passieren. Die Jungs haben alles gegeben, eine solide Partie gespielt."

Konkreter wurde Denis Reul: "Gegen Ende des Spiels haben wir unglücklich verteidigt und zwei Gegentore kassiert. Diese Fehler müssen wir abstellen", erkannte der Kapitän. Wie sich Thomas Larkin vor dem Ausgleich auf der linken Seite (in Unterzahl) ohne Gegenwehr ausspielen und sich Sinan Akdag zentral bei Fünf-gegen-fünf austanzen ließ, ist einem Team mit den Ambitionen der Adler und der geringsten Anzahl an Gegentoren nicht würdig. Mit diesem Entgegenkommen konnten die Nürnberger nach vier Jahren mal wieder einen Hauptrunden-Sieg gegen die Kurpfälzer einsacken und bewegen sich inzwischen in Richtung eines sicheren Playoff-Rangs.

Inwieweit die Blau-Weiß-Roten am Mittwochabend im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion personellen Zuwachs erhalten, blieb am Mittwoch offen. Es ist eher zu befürchten, dass die Liste der Ausfälle wieder länger wird, weil Ruslan Iskhakov am Montag in der 54. Minute in gebückter Haltung in die Bande gecheckt wurde und mit dem Kopf aufs Eis fiel. Der russische Mittelstürmer konnte zwar auf eigenen Beinen den Weg in die Kabine antreten, allerdings steht der Verdacht einer Gehirnerschütterung im Raum. Krämmer und Tosto fehlten angeschlagen, Wolf (Sperre) kann erst am Freitag beim Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters mitmischen.

"Wir haben dieses Jahr ein Top-Team", sagte Geschäftsführer Matthias Binder kürzlich in einem themenübergreifenden Interview. Dieses Top-Team stand seit Saisonbeginn im September allerdings noch nie auf dem Eis, die Bandbreite der Ausfälle bewegte sich zwischen vier und elf. Die Befürchtung, dass die Mannschaft vor den Playoffs auch nicht mehr komplett wird, erhärtet sich angesichts der langfristen Verletzungen von Melart, Rendulic und Desjardins. Das ist bei dem bevorstehenden Marathon – schon in dieser Woche wird im Zwei-Tage-Rhythmus gespielt – ein Nachteil.

Ob Adler, Tigers, Haie oder Pinguine: Es bedarf keiner hellseherischen Fähigkeiten, dass sich die Klubs quer durch den Tiergarten der Liga damit keinen Gefallen tun. Wurde bei der Entscheidung das Thema Fürsorgepflicht für die spielenden Angestellten schlichtweg ausgeblendet, wenn es darum geht, bei allerorts nur teilweise wieder zugelassener Besucher in der zweiten Corona-Saison so viele Einnahmen wie nur möglich zu generieren?

Mittwoch, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Adler Mannheim.