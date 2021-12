Von Rainer Kundel

Ingolstadt. Die Leistungs- und Ergebniskrise der Adler Mannheim weitet sich aus. Nach der 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)-Niederlage beim ERC Ingolstadt sitzt die Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit jetzt drei Pleiten in Folge und 5:15 Toren tief im Keller und sieht kaum Licht. "Das war wieder nicht gut genug, wir müssen jetzt enger zusammenrücken", klang Nico Krämmer direkt nach der Schluss-Sirene ebenso ratlos wie Tim Wohlgemuth, der vor dem letzten Drittel nicht recht wusste, mit welchen Mitteln seine Mannschaft das Spiel noch umbiegen wollte.

Gross ging nach dem 2:4 vom Freitag gegen Düsseldorf die Partie mit unveränderten Formationen an. Doch auch in der Spielstätte, in der die Mannheimer seit 2018 neunmal in Folge punkteten und dabei nur zweimal in der Verlängerung unterlagen, sollten die durch alle Mannschaftsteile gehenden Probleme nicht enden. In der Defensive war mit Ausnahme von Totalausfall Mark Katic eine Verbesserung erkennbar, doch im Spiel nach vorn mangelte es an allem. Keine Ideen, kein Spielfluss trotz eingespielter Reihen, keine Inspiration und ein Powerplay, das seinen Namen nicht verdient. Dass im zweiten Abschnitt gegen Ende einer Vier-Minuten Strafe gegen Stachowiak Markus Eisenschmid ein Frustfoul beging, was Bodie in die Lage versetzte, für das beste Überzahlteam der Liga das 2:0 zu erzielen, war sinnbildlich für den gesamten Spielverlauf. Ähnliches widerfuhr den Blau-Weiß-Roten in der Schlussphase, als Gross bei zwei weiteren Strafzeiten gegen die Oberbayern Felix Brückmann zog und beide Male mit einer 6:4-Überzahl der Schuss mit Empty-Net-Treffern nach hinten losging.

Bezeichnend war schon im ersten Drittel, als eine als Wacheffekt gedachte Aktion von Andrew Desjardins ins Leere ging. Jobke traf den Routinier mit einem Check gegen den Kopf, woraufhin Desjardins sich das Ingolstädter Rauhbein vorknöpfte und damit bei noch torlosen Spielstand eine Überzahl zunichtemachte – weil beide für sieben Minuten auf die Strafbank mussten.

"Wir dürfen nicht glauben, dass wir unsere Gegner mit spielerischen Mitteln auseinandernehmen können. Wir müssen sie niederkämpfen und mehr laufen", forderte Gross nach der Freitag-Niederlage. Beherzigt wurde dies in Ingolstadt nur teilweise. Um etwas Zählbares mitzunehmen, fehlte es diesmal auch an der Disziplin. Wer bei einem Zwei-Tore-Rückstand gleich zu Beginn des Schlussabschnitts zwei Strafen nimmt, darunter ein Wechselfehler, kann dem Spiel nur schwer eine Wende geben.

Zumal auch die Körpersprache nichts Gutes verhieß. Bei Matthias Plachta, David Wolf und auch Eisenschmid saß der Frust tief, andere Stürmer wie Nigel Dawes tauchten in einer Defensive ohne Struktur ab. Wo sind die Führungsspieler, die die Ärmel hochkrempeln? Es verfestigt sich der Eindruck, dass nach Rückkehr der Covid-Erkrankten eine Bequemlichkeit eingetreten ist. In der irrigen Annahme, bei halbwegs voller Kapelle einen Gang rausnehmen zu können. Die Bilanz der letzten acht Spiele seit der Deutschland-Cup-Pause Mitte November gibt Anlass zur Sorge: Fünf Punkte, erzielt in zwei Spielen gegen die Spitzenmannschaft des EHC München. Es ist an der Zeit, dass den Worten auch Maßnahmen folgen.

ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 4:0 (0:0, 2:0, 2:0); Tore: 1:0 Bourque (26.), 2:0 Bodie (38.), 3:0 Storm (56.), 4:0 Höfflin (60.); Schiedsrichter: Kohlmüller (Erding), MacFarlane (USA); Strafminuten: 17/23; Zuschauer: keine.