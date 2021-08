Joonas Lehtivuori wechselte sich bei den Testspielen in der Schweiz mit Andrew Desjardins in der Rolle des Kapitäns ab. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Zug. Auch der Dämpfer in Form der 1:5-Niederlage gegen den Schweizer Meister EV Zug konnte die tendenziell gute Stimmung der Mannheimer Adler zum Abschluss des fünftägigen Trainingscamps in der Schweiz nicht trüben. Bereits vor dem Wochenende mit dem Familienausflug auf der Rückreise im Europapark Rust hatte sich die Mannschaft am freien Donnerstag-Nachmittag aus eigener Initiative zu einer nicht näher kommunizierten Teambildung-Maßnahme rund um Zug verabredet.

Dass die Zuger ihrem euphorisierten Publikum aus Anlass nachträglicher Meisterfeierlichkeiten streckenweise Eishockey wie vom anderen Stern zelebrierten, wollte Adler-Manager Axel Alavaara bei seiner Beurteilung nicht überbewertet wissen. "Jeder weiß nach einem Spiel gegen einen Top-Gegner, an was er in den nächsten Wochen noch arbeiten muss. Dem Tempo des Gegners hätten wir mit besserem Körperspiel begegnen müssen, dazu haben wir gefühlt die ersten zehn Bullys verloren, da summieren sich schnell die Kleinigkeiten."

In der dritten Vorbereitungswoche sind die Spieler trotz zwei weiterer Testgegner vor dem Champions-League-Auftakt bei den Cardiff Devils (26.August) Heimschläfer. Am Donnerstag (18.30 Uhr, Trainingszentrum Gummersbacher Straße) geht’s zu den Kölner Haien, am Samstag (15 Uhr) misst sich DEL-Aufsteiger Bietigheim Steelers mit dem achtfachen deutschen Meister. "Es ist wichtig, weitere Spielpraxis zu bekommen", weiß Alavaara um den Wert dieser Spiele.

"Die Teams aus der Schweiz waren sehr gute Gegner, das brauchen wir in der Vorbereitung, um bereit zu sein, wenn die Saison im September beginnt" Es gehe in der Eishockeystadt Mannheim immer darum, weit zu kommen. "Dafür haben wir eine gute Mannschaft zusammengestellt", ist Alavaara vom Team-Mix, aber auch von den individuellen Fähigkeiten der Akteure absolut überzeugt. Beim vorsaisonalen Wechselspiel, wer das "C" als Zeichen des Kapitäns auf der Brust trägt, machten Andrew Desjardins und Joonas Lehtivuori in der Schweiz den Anfang.

Auch die Spieler versprühen nach einer außergewöhnlichen Spielzeit ohne Zuschauer mit einem unregelmäßigen Spielplan vor Tatendrang. "Wir haben das Privileg, dass wir machen können, was wir lieben", freute sich Markus Eisenschmid am Ende einer Trainingseinheit. "Beim Aufstehen scheint die Sonne, da geht man mit guter Laune in die Halle und zu den Spielen. Die letzte Saison war lang, es waren nur zwei Monate Pause, aber ich konnte in Urlaub fahren und gehe voller Energie in die neue Saison", strahlt der Torjäger aus dem Allgäu Lust und Schaffenskraft für die kommenden Monate aus.