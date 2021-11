Von Rainer Kundel

Mannheim. Jetzt hat die Corona-Welle auch die Adler Mannheim mit voller Wucht getroffen. Nach fünf Fällen im September (Moritz Wirth, Joonas Lehtivuori, Florian Elias, Markus Eisenschmid und Lean Bergmann) sowie der Infizierung von Matthias Plachta vor zwei Wochen meldete der Klub am Wochenende gleich acht weitere infizierte Personen. Das ergab das Ergebnis der verpflichtenden PCR-Tests, dem sich die Mannschaft nach vier freien Tagen vor Wiederaufnahme des Trainings am Freitag unterzogen hatte. Sieben Spieler und Trainer Pavel Gross befänden sich in häuslicher Quarantäne, hieß es in einer Pressemeldung von Samstag. Betroffen aus sind Sinan Akdag, Mark Katic, Jason Bast, Jordan Szwarz, Nico Krämmer, Andrew Desjardins und David Wolf. Ob darunter auch Impfdurchbrüche sind, gab der Klub wie üblich nicht bekannt.

Bei Gross wurde nach Informationen der RNZ bereits am Mittwoch eine Covid-19-Infektion festgestellt. "Der eine oder andere hat leichte Symptome entwickelt", berichtet Teammanager Youri Ziffer, der als Hygienebeauftragter des DEL-Tabellenführers inzwischen bereits Übung im Meldewesen mit den zuständigen Gesundheitsämtern hat.

Ungeachtet dessen soll das Heimspiel im Champions-League-Achtelfinale am Dienstag (19.30 Uhr) gegen Frölunda Göteborg stattfinden – zumindest sofern keine neuen Erkrankungen hinzukommen. Unter den jetzigen Umständen wird die Partie gegen die stärkste europäische Mannschaft außerhalb der russischen KHL jedoch zur Farce. Einschließlich aller verfügbaren und lizenzierten Förderspieler des Kooperationspartners Heilbronner Falken und des wieder einsatzbereiten Ilari Melart stünden noch zwei Torhüter, sieben Verteidiger und neun Stürmer zur Verfügung. Denis Reul und Ruslan Ishkakov sind nach Verletzungen noch nicht einsatzfähig, Tim Wohlgemuth kehrte angeschlagen vorzeitig vom Deutschland-Cup zurück.

Vermutlich wurde das Virus in den Tagen vor dem letzten Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers am 7. November in die Kabine geschleppt. Was nicht verwundert, weil die Impfquote im Team noch immer nicht bei 100 Prozent liegt und auch Teile des Trainerteams zur Gruppe der Ungeimpften zählen sollen. Die Trainingsleitung und das Coaching der kommenden Spiele übernehmen Co-Trainer Mike Pellegrims und Development-Coach Marcel Goc.

Die Impfquote wurde vom Klub zuletzt mit "über 90 Prozent" angegeben. Eine Rechnung, die allerdings auch die Entourage um die Mannschaft – also insgesamt 35 Personen – beinhaltet und insofern trügerisch ist. Nach eigener Auskunft geimpft ist Nationalspieler Lean Bergmann, dazu ließen sich während des Sommers Thomas Larkin und Joonas Lehtivuori öffentlichkeitswirksam die Zweitimpfung verabreichen.

Bereits zuvor hatten die Adler das für 29. November vorgesehene Charity-Dinner im Rosengarten zugunsten des gemeinnützigen Vereins "Adler helfen Menschen" absagen müssen. Dabei machen sich üblicherweise Trainer und Spieler als Barkeeper und Kellner nützlich. Stattfinden soll dagegen die achte Kinder-Vesperkirche, diesmal in Ludwigshafen, bei der der gemeinnützige Verein ab 15. November Kinder aus bedürftigen Familien zu einem Mittagessen einlädt.

Update: Sonntag, 14. November 2021, 17.40 Uhr

