Von Rainer Kundel

Mannheim. Der blutleere Auftritt des Titelmitfavoriten Adler Mannheim in Bremerhaven am Sonntag war der vorläufige Höhepunkt eines beängstigenden Abwärtstrends. Er blieb nicht ohne Folgen: Der achtfache Deutsche Meister trennte sich trotz eines laufenden Vertrages bis 30. April 2024 am Montagvormittag von Cheftrainer Pavel Gross und Assistent Mike Pellegrims. Mit der erneuten Hilfe von "Feuerwehrmann" Bill Stewart, dem Marcel Goc und Jochen Hecht zur Hand gehen, will der Klub die von der Corona-Pandemie beeinflusste Spielzeit noch halbwegs retten.

Goc und Hecht assistieren

An diesem Dienstag wird Stewart (64) auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt und zu seiner zweiten "Rettungsmission" Stellung nehmen. Schon nach der zweiten Saisonhälfte 2017/18 hatte der Kanadier seinen Landsmann Sean Simpson beerbt. Vorzustellen braucht man den charismatischen Trainer nicht. Stewart betreute die Adler bereits von Juli 2000 an für dreieinhalb Jahre und wurde in dieser Zeit mit den Blau-Weiß-Roten Deutscher Meister (2001), Vizemeister (2002) und Pokalsieger (2003).

Die Trennung von Pavel Gross nach fast vier Jahren kam nach dem sportlichen Niedergang in den vergangenen Wochen nicht mehr überraschend. Der 53-jährige Baumeister der letzten Meisterschaft 2019 hatte den Zugang zur Mannschaft nach etlichen Verwerfungen um die Notwendigkeit von Corona-Maßnahmen und vehementen Beschwerden aus dem Spielerkreis über eine hohe Trainingsbelastung, insbesondere nach der Rückkehr von Covid19-Infektionen, verloren.

Da die sportlich Verantwortlichen eine anhaltende Verletzungsserie ebenso wenig wie zwei Corona-Ausbrüche als Entschuldigung für Niederlagen gelten lassen und auf einen tiefen Kader mit guten Einzelspielern verweisen, mussten die Gründe des sportlichen Absturzes von Platz eins auf Rang fünf einer Analyse unterzogen werden. Offenbar kamen Sportmanager Axel Alavaara und die Klubführung zum Ergebnis, gerade noch frühzeitig vor den Playoffs (Beginn am 10. April) eine Veränderung herbei zu führen, um dem Team neue Impulse zu geben.

Nach den öffentlich ausgetragenen Differenzen über die Notwendigkeit von Corona-Maßnahmen, bei der Gross den Hygienebeauftragten und Teamleiter Youri Ziffzer barsch anging und deshalb in die Schranken verwiesen wurde, war der Trainer nicht mehr er selbst. Die ominöse Pressemitteilung vom 2. Januar ("Das Thema ist nach einer ruhigen Aussprache mit Daniel Hopp vorerst erledigt") war nur eine vorgespielte Befriedung der Situation. Spätestens seit der Olympia-Pause stand ein Trainer ohne Emotionen und sichtbares Eingreifen an der Bande, der den Eindruck hinterlässt, dass ihn die ganze Entwicklung nicht mehr tangiert. Das war nicht mehr jener Pavel Gross, der seine Mannschaft antreibt und Fehler auf den Punkt bringt.

Sein Verhalten, schwache Spiele schönzureden, immer einsilbiger zu werden, Einwände von Medienvertretern pikiert wegzuwischen und den Standardsatz "wir bleiben positiv und reden nichts schlecht" parat zu haben, läutete das Ende einer langen und ertragreichen Zusammenarbeit ein. Die Aussage von David Wolf nach der Nichtleistung von Bremerhaven ("Nicht alle waren heute bereit für diese Partie) kam einem Offenbarungseid gleich und ist Beleg dafür, dass die Mehrheit der Mannschaft für den Trainer nicht mehr durchs Feuer gegangen ist.

Neben persönlichen Verfehlungen wie einem zertrümmerten Büffet nach einem verlorenen Heimspiel und weiteren Entgleisungen, die verbürgt sind, zu denen der Klub aber mit dem Hinweis auf "interne Dinge" keine Stellung bezog, hat letztlich die Corona-Pandemie zur Trennung einer Verbindung geführt, die im zweiten Anlauf zu passen schien. Immerhin war Gross Kapitän von drei Meistermannschaften der Jahre 1997 bis 1999, ehe er sich damals – ebenfalls im Unfrieden – nach Berlin verabschiedete.

Adler Mannheim trennen sich von Trainer Gross

Pavel Gross ist nicht mehr Trainer der Adler Mannheim. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mannheim. (dpa) Der radikale Schnitt mit der Trennung vom einstigen Meistercoach Pavel Gross soll die Saison der Adler Mannheim noch retten. Einen Tag nach dem 0:4 in Bremerhaven und kurz vor dem Auftakt der Playoffs muss der Deutsch-Tscheche beim Topclub der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gehen. Der kanadische Trainer-Rückkehrer Bill Stewart wird drei Spiele vor dem Hauptrunden-Ende und vorerst für den Rest der Saison übernehmen, wie die Adler am Montag mitteilten.

"Wir sind in einer Phase der Saison, in der die Playoffs unmittelbar bevorstehen und die Mannschaft auf dem Weg sein sollte, ihr bestes Eishockey zu spielen. Bedauerlicherweise ging der Trend in die falsche Richtung", begründete Mannheims Clubchef Daniel Hopp.

Dreimal nacheinander haben die Adler zuletzt verloren - und das nicht gegen die Topkonkurrenz. Auf ein 3:6 in Iserlohn folgte ein 0:2 in Mannheim gegen Bremerhaven und am Sonntag ein schwaches Spiel in Bremerhaven. In der Tabelle rutschte der eigentliche Titelkandidat auf Platz fünf ab. Das Heimrecht für das Playoff-Viertelfinale wäre damit am Vorrunden-Ende verloren. Die vergangenen Auftritte hatten nicht darauf hoffen lassen, dass die topbesetzten Mannheimer unter Gross in den Titelkampf eingreifen können.

Das Vertrauensverhältnis zwischen Gross und der Mannschaft scheint zerrüttet. "Pavel und Mike haben alles versucht und viele Stunden mit den Spielern gearbeitet", sagte Manager Jan-Axel Alavaara dem "Mannheimer Morgen" über Gross und dessen Assistent Mike Pellegrims, der ebenfalls gehen muss: "Wenn man aber keine Antwort von der Mannschaft bekommt - egal, was man macht - spürt man, dass das Ende näher kommt", sagte Alavaara und kritisierte: "Wir spielen nicht als Mannschaft".

Über einen Abschied des einstigen Mannheimer Meisterspielers, der die Adler als Trainer in seiner ersten Saison 2019 zum Titel geführt hatte, war bereits spekuliert worden. Gross' Vertrag lief bis 2024.

Kritik hatte Gross mit Aussagen zu Corona-Maßnahmen auf sich gezogen. Im Dezember hatte er beispielsweise mit Unverständnis darauf reagiert, dass er Verteidiger Thomas Larkin nicht einsetzen durfte. In Larkins näherem Umfeld hatte es einen Omikron-Verdachtsfall gegeben. Hopp hatte sich vor einem Krisengespräch um den Jahreswechsel von Gross distanziert.

Gross hatte kürzlich ein Angebot des tschechischen Verbands vorliegen, hatte es aber abgelehnt. Die Adler entschieden sich nun für einen Nachfolger aus den eigenen Reihen. Der 64 Jahre alte Stewart arbeitete zuletzt als Scout für den achtmaligen Meister, nachdem er in der Saison 2017/2018 schon einmal vorübergehend eingesprungen war. Damals hatte der Kanadier die Adler nach einer lange verkorksten Saison noch ins Playoff-Halbfinale geführt. 2001 war Stewart mit den Adlern als Trainer Meister geworden.

Stewart solle "einen neuen Impuls, einen frischen Wind" bringen, sagte Hopp. Am Dienstag leitet der Kanadier erstmals das Training. Am Mittwoch steht er gegen den Tabellenletzten Krefeld zum ersten Mal in der Verantwortung. Die beiden früheren NHL-Profis Marcel Goc und Jochen Hecht hat er als Co-Trainer an seiner Seite.

Die Adler beschäftigen sich unterdessen mit einem kompletten Neuanfang für die kommende Saison und einem neuen Trainer: "Natürlich habe ich ein paar Namen, die gut für Mannheim wären", sagte Alavaara.

Update: Montag, 28. März 2022, 18.35 Uhr