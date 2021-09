Von Rainer Kundel

Mannheim. Es bleibt dabei: Heimspiele der Adler Mannheim gegen die Nürnberg Ice Tigers sind für den achtfachen deutschen Meister eine Bank. Der ebenso hart erkämpfte wie verdiente 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)-Erfolg gegen die Franken war der dreizehnte Sieg in Folge seit September 2015.

Vor dem Eröffnungs-Bully gedachten die Adler ihrem ehemaligen Hallensprecher Udo Scholz, der am 1. Juli 2020 im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Der Name des 26 Jahre amtierenden und in vielen Funktionen für den Klub und seine soziale Einrichtung "Adler helfen Menschen" tätigen Gastronomen wurde während einer feierlichen Zeremonie auf einem Banner unters Hallendach der SAP Arena gezogen, wo sonst nur die Namen verdienter Spieler und Trainer verewigt sind.

Auf dem Eis starteten die Hausherren noch mehr dezimiert als erwartet. Mit dem angeschlagenen Ilira Melart fehlte der neunte Stammspieler, womit der Abwehr einiges an Routine abging. Ergänzt mit Dziambor und Preto aus dem Kreis der Förderlizenzen liefen dennoch drei Verteidigerpaare auf. In der Offensive bildeten drei U 23-Akteure die vierte Sturmreihe. Trotz eines torlosen ersten Abschnittes sahen die knapp 6000 Besucher eine kurzweilige Partie, in der die Adler ein Übergewicht an Torchancen hatten. Nürnbergs Torhüter Sharipov war weder während einem gut angelegten Überzahlspielspiel (10. Minute) noch durch Reul und Akdag (16.) zu überwinden.

Wenngleich sich die Gäste nach der ersten Pause etwas befreiten, stellte das 0:1 den Spielverlauf auf den Kopf. Nach einem Defensiv-Bully von Klos konnte die vierte Reihe das eigene Drittel nicht verteidigen und musste durch den 20-jährigen Tim Fleischer – ein ehemaliger Jungadler aus dem Sauerland – das 0:1 einstecken. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, Nigel Dawes erzielte vier Minuten später nach Vorarbeit von Bergmann mit einem kernigen Handgelenkschuss unters Tordach den Ausgleich. Blau-Weiß-Rot drängte auf die Führung, Wohlgemuth und Rendulic setzten ihre Schüsse zu hoch an, Szwarz scheiterte nach Bergmanns Zuspiel aus Nahdistanz.

Die letzten 20 Minuten wurden turbulent. Der erstmaligen Führung – Tim Wohlgemuth lief einen Fehlpass ab (42.) – folgte 27 Sekunden später die kalte Dusche. Der Schütze wurde auf der Bank noch für sein erstes Tor im Adler-Dress abgeklatscht, als Sheehy die Unaufmerksamkeit von Larkin & Co. bestrafte. Danach betrieben die Adler Chancenwucher, auch ein Penalty wurde ihnen verweigert, als Jason Bast (52.) beim Unterzahl-Konter von hinten über den Haufen gerannt wurde. Dem Center war es dann dennoch vergönnt, nach einer Blitz-Kombination mit Krämmer und Rendulic (57.) die Entscheidung herbeizuführen.

In den letzten 90 Sekunden war nochmals Zittern angesagt, als Tigers-Trainer Frank Fischöder seinen Torhüter für einen sechsten Feldspieler zog und die Adler bei vier unerlaubten Weitschüssen nicht mehr wechseln konnten.

Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Tore: 0:1 Fleischer (29.), 1:1 Dawes (33.), 2:1 Wohlgemuth (41.), 2:2 Sheehy (42.), 3:2 Bast (57.)

Schiedsrichter: MacFarlane (USA), Schrader (Bochum)

Strafminuten: 4/6

Zuschauer: 5894