Von Christoph Offner

Sandhausen. Für Alois Schwartz ist der SV Sandhausen mehr als nur ein Arbeitgeber. Während seiner ersten Amtszeit am Hardtwald (2013 bis 2016) kam seine Trainer-Karriere in Schwung, er hielt die Kurpfälzer dreimal souverän in der 2. Bundesliga. "Ich bin mit dem SVS sehr eng verbunden", sagte Schwartz am Freitag. Deswegen hing ihm die schwache Vorstellung seiner Schützlinge bei der 0:3-Heimpleite gegen den SSV Jahn Regensburg lange nach. "Solche Spiele wie am Sonntag tun mir weh", verriet der 54-Jährige: "Richtig weh."

Erklärungen für den desaströsen Auftritt zu finden, fiel Schwartz auch fünf Tage später noch schwer – gerade, weil sein Team in der kurzen Wintervorbereitung sehr gut gearbeitet habe. "Es war ein Komplettversagen, nicht mal die Basics haben gestimmt."

Das sollte am Sonntag beim Karlsruher SC anders werden. Doch das Corona-Virus hatte etwas dagegen. 24 Fälle vermeldete der KSC am Donnerstag, 16 davon im Kader. "Wir kriegen nicht mehr als elf Spieler hin", hatte Sportchef Oliver Kreuzer erklärt. Neben den Infizierten gebe es noch fünf Profis, die mit Verletzungen ausfallen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab dem Antrag des KSC auf Verlegung am Freitag statt, "da unter anderem aufgrund von Quarantäne infolge positiver Corona-Befunde nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht."

Noch wenige Stunden zuvor hatte Schwartz betont, "gerne spielen" zu wollen, um "dieses richtig schlechte Spiel gegen Regensburg schnell vergessen" zu machen. Auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub (2017 bis 2020), den er zurück in die Zweite Liga führte, muss Schwartz nun noch eine Weile warten. Den Nachholtermin setzte die DFL für den 8. Februar (18.30 Uhr) an.

Nach dem Corona-Ausbruch beim SVS im November mit 18 Infizierten, ist es das zweite Mal, dass ein Spiel der Schwarz-Weißen dem Virus zum Opfer fällt. "Es ist schon ein bisschen ein verzerrter Wettbewerb", sagte Schwartz angesichts der grassierenden Omikron-Variante, die auch den Sport derzeit im Würgegriff hat: "Wir sind alle geimpft, trotzdem haben wir diese Probleme. Ob es hilft, eine Auszeit zu nehmen – das kann ich nicht sagen."

Weitere schlechte Nachrichten gab es unterdessen von der medizinischen Abteilung. Ersatzkeeper Nikolai Rehnen musste sich am Donnerstag nach Knieproblemen einer Meniskus-OP unterziehen. "Er wird länger ausfallen", bedauerte Schwartz. Im Winter-Transferfenster, das noch bis 31. Januar geöffnet ist, will der SVS deshalb auch "auf der Torwartposition Ausschau" halten: "Wir werden Minimum noch zwei Spieler holen", kündigte Schwartz an.

Auch zu den Sandhäuser Stadionplänen (die RNZ berichtete) äußerte sich der Schwabe. "Um weiterhin konkurrenzfähig sein zu können, müssen infrastrukturelle Dinge verbessert werden. Wenn wir das nicht tun, werden wir auf der Strecke bleiben."

Update: Freitag, 21. Januar 2022, 19.15 Uhr

Zweitliga-Spiel KSC gegen Sandhausen abgesetzt

Frankfurt. (dpa) Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das Zweitliga-Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Sandhausen abgesetzt. Dies teilte der Ligaverband am Freitag zu der eigentlich für Sonntag (13.30 Uhr) angesetzten Partie mit, nachdem der KSC insgesamt 16 Corona-Fälle gemeldet hatte. Die Partie werde verlegt, "da dem Karlsruher SC unter anderem aufgrund von Quarantäne infolge positiver Corona-Befunde nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht", hieß es von der DFL. Nachholtermin ist nun der 8. Februar (18.30 Uhr).

"Wir kriegen nicht mehr als elf Spieler hin", hatte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer zuvor erklärt. In der Mannschaft gebe es neben den 16 Corona-Fällen fünf Profis, die schon längere Zeit verletzt seien, erklärte Kreuzer. Sie könnten nicht spielen, auch wenn die Tests bei ihnen negativ ausgefallen seien. "Also müssen wir von den verbleibenden 16 Spielern noch einmal fünf abziehen." Sandhausen als Gegner hätte gerne gespielt.