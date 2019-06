Von Claus-Peter Bach

Mannheim. Die Turn-Gala als Appetithäppchen: Vier Monate vor dem Internationalen Deutschen Turnfest vom 18. bis zum 25. Mai in der Metropolregion Rhein-Neckar präsentierten der Badische und der Schwäbische Turnerbund in Mannheim "Move", eine mitreißende Show mit allen Elementen des modernen Turnens. Marc Fath (Jockrim), im BTB für die Turn-Gala verantwortlich, freute sich über den Besuch von 4800 Zuschauern in der halbierten SAP Arena. "Es waren 500 Zuschauer mehr als im letzten Jahr, und alles hat wieder wunderbar geklappt", war Fath auch mit der reibungslosen Organisation hochzufrieden.

"Move" - zu Beginn des Turnfest-Jahres mit seinem sportlichen Schwerpunkt in den großen Mannheimer Sportarenen, dem wissenschaftlichen Programm und den Meisterschaften der Beachvolleyballer in Heidelberg und Wettkämpfen in 17 weiteren Städten und Gemeinden der Metropolregion weckte die von Michael Branik von SWR4 informativ und humorvoll moderierte Turn-Gala das Interesse an den verschiedenen Sparten, die in den Turnerbünden organisiert sind, mit dem Gerätturnen nach Turnvater Jahn aber überhaupt nichts mehr zu tun haben. Da begeisterten die neun Studenten der Kokushikan-Universität aus Tokio mit Atem beraubenden Darbietungen im Seilspringen und in der Rhythmischen Sportgymnastik - die also keineswegs nur eine Sportart für junge Mädchen ist! Da überraschten vier unterschiedlich kräftige Turner aus Russland, Dritte der Sportakrobatik-WM von 2012, mit Vorführungen voller Kraft und Schwung. Da wechselten sich die Tänzerinnen aus dem BTB/STB-Team mit ihren Michael Jackson-Parodien, die internationalen Rope Skipping-Athleten mit ihrer Hochgeschwindigkeitsshow um kurze und lange Sprungseile und Camilla Pfeffer von der RSG Fellbach-Schmiden mit ihrer Nationalmannschaftskür mit Ball, Reifen, Seil und Band und das Publikum sparte nicht mit Applaus.

Heinrich Clausen, der Organisationschef des Turnfestes 2013, beantwortete die Frage, welcher Programmpunkt ihm am besten gefallen habe, so: "Es ist alles großartig, eines so gekonnt und gut wie das andere." Clausen staunte über die Fähigkeiten des "Herrn Niels", sich an eine Bar zu lehnen, die gar nicht existiert, oder sich von einem Pulver aphrodisieren zu lassen, das die alte Turnerin und ihr wackerer Turnbruder seit Generationen als "Magnesia" kennt. "Herr Niels" ist ein Pantomime der Extraklasse, was auch für den aus San Francisco engagierten Schlangenmenschen Fleeky Falnco gilt, der mit seinem Equilibristik-Programm Bewegungen zeigte, die uns - nicht in frühester Jugend und schon gar nicht im Bett - jemals gelungen wären.

Die Turn-Gala bietet an ihren Veranstaltungsorten stets auch die Gelegenheit, Athleten und Vereinsgruppen aus der Region vorzustellen. Elisabeth Seitz aus Altlußheim, die Zehnte im olympischen Kunstturn-Mehrkampf von London 2012, zeigte ihre großartige Bodenübung, bekannte ihre Liebe zum Mannheimer Publikum und kann sich ein Urteil erlauben. Die 19-Jährige hat schon bei der Turn-Gala geturnt, als diese noch im Rosengarten organisiert wurde: "Auch damals war es schon immer sehr schön." Bis Anfang Mai wird die in Heidelberg geborene Schülerin des Ludwig-Frank-Gymnasiums das Abitur vollenden. "Bisher hat alles gut geklappt", sagte die "Botschafterin des Deutschen Turnfestes", die durch die Belastung der Olympischen Spiele "rund 50 Prozent" des schulischen Stoffes nachbüffeln musste, darüber ihr nettes Lächeln und ihre Lust am Turnen mit Höchstschwierigkeiten aber nicht verloren hat.

Die Turn-Gala wurde von den in schicken, blauen Turnanzügen gekleideten Blues Brothers des TV Ludwigshafen mit ihrer Barren- und Bodenshow "Blue energy", den über 40 Kindern des TV Mannheim-Waldhof mit ihren gymnastischen Tänzen und den Turnerinnen aus dem Leistungszentrum Mannheim eröffnet, die Elemente des Bodenturnens und des Formationstanzes elegant miteinander verbanden. "Kinderturnen ist die Kinderstube des Sports", formulierte Michael Branik das Selbstverständnis der Turnerbünde. Für den lustigen Teil der Gala waren Bundesliga-Turner verantwortlich, die mit der Kraft- und Dynamikshow "Weightless" an die ägyptischen Tempeltänzer in der aktuellen Aida-Inszenierung der Metropolitan Opera New York erinnerten und mit ihrer Interpretation des Grimmschen Märchens "Schneewittchen" die SAP Arena in ein Tollhaus verwandelten - zumal einer der sieben Zwerge André Becker von der KTG Heidelberg war. Den traurigen Teil des Abends übernahm BTB-Präsident Gerhard Mengesdorf mit der Mitteilung, dass mit dem Seckenheimer Richard Möll am vergangenen Freitag einer der bedeutendsten Förderer des Turnens im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Die Zuschauer sandten einen großen Beifall gen Himmel. Dort soll es eine Turnstunde geben, die nun von Richard Möll mit deutlichen Kommandos geleitet wird.

Die Turn-Gala wird, so versicherte Regisseur Harald Stephan, 2014 wieder nach Mannheim kommen. "Das Programm steht schon, wir sind im Musik- und Videostudio bereits in der Vorbereitung", sagte der Bensheimer, der auch den Auftrag erhalten hat, die Stadiongala für das Deutsche Turnfest 2013 zu erarbeiten. "Da das Carl-Benz-Stadion etwas klein ist, werden wir die Gala zwei Mal an einem Tag zeigen", ließ Stephan wissen. Die Sportfans der Metropolregion Rhein-Neckar dürfen sich schon auf den 24. Mai freuen.