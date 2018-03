Von Nikolas Beck

Heidelberg. Was ist eigentlich der Reiz des Beachvolleyballs? Christian Eckenweber hat dafür eine einfache Erklärung. "Wir sind eine große Familie", muss der 28-Jährige nicht lange überlegen. Mit seiner Strand-Verwandtschaft geht Eckenweber gerne auch mal feiern. Samstagnacht etwa. Da zog es 15 Sportlerinnen und Sportler, die sich tagsüber in der Hitze im Rahmen des LBS-Cups auf der Heidelberger Neckarwiese duelliert hatten, in den Musikpark nach Ludwigshafen.

"Eine optimale Vorbereitung auf ein Halbfinale sieht anders aus", weiß Eckenweber mit all seiner Erfahrung aus 13 Jahren Beachvolleyball. Als Ausrede für das gestern verlorene Halbfinale um die baden-württembergische Meisterschaft kann der Feiermarathon, der erst am Sonntagmorgen um fünf sein Ende fand, aber nicht dienen. Die Gegner Tim Holler und Lars Lückemeier hatten schließlich mitgefeiert und holten gestern durch ein 2:0 im Finale gegen Marvin Klass und Toni Helmuth den Titel

"Ecki ist ganz stark - an der Bar", fand Eckenwebers Partner Tim Kreuzer lobende Worte für seinen acht Jahre älteren Mitspieler vom Team Regensport. Was ursprünglich mal eine Schnapsidee war, hat in der Beachvolleyball-Szene mittlerweile Kultstatus erlangt. Gemeinsam mit ihren beiden Halbfinalgegnern und drei weiteren Spielern haben sich Eckenweber und Kreuzer zusammengeschlossen und halten ihre Freunde über die Internetplattform Facebook auf dem Laufenden. Mehrere hundert Fans verfolgen inzwischen die Jungs vom Strand, die im Winter für die TuS Durmersheim und den SV Fellbach in der 2. Bundesliga baggern und schmettern.

In der Cup-Serie wie im Team Regensport gilt Eckenweber als einer der Senioren. "Das liegt nur an meinem lichten Haar", nimmt's der Wirtschaftsinformatik-Student im 17. Semester mit Humor. Böse Zungen behaupten jedoch, Eckenweber hätte seinen Ruf als "alter Herr" der Szene aufgrund der fehlenden Dynamik in seinem Spiel verdient. "Es gibt Gerüchte, er könne gar nicht hart schlagen", berichtet Kreuzer von den leichteren "line shots", die sein Partner zu 99 Prozent spiele.

Der Routinier lebt eben von seiner Übersicht, gibt im Match die Taktik vor und hat für seinen bisweilen ungestümen Partner immer wieder einen "verbalen Schlag auf den Hinterkopf" parat. Am Ende landeten die beiden gebürtigen Mannheimer auf dem etwas undankbaren vierten Rang. Christopher Schieck und Stefan Schmeckenbecher waren im kleinen Finale eine Nummer zu groß gewesen. In der Damen-Konkurrenz siegten Britta Steffens und Marie Dinkelacker im Endspiel gegen Ricarda Zorn und Sabrina Karnbaum mit 2:1.

Organisator Frank Steininger vom HTV zog ein zufriedenes Fazit der ersten Landesmeisterschaft am Neckarufer. "Am Samstag hat uns die Hitze zwar etwas zu schaffen gemacht. Aber die Spieler waren gut drauf, und die Stimmung war super." Auch Eckenweber und Kreuzer kommen immer gerne nach Heidelberg. Kreuzer will sich mittelfristig auf der baden-württembergischen Tour etablieren und baut dabei auf seinen erfahrenen Kollegen. "Es war immer mein Traum, mit Ecki zusammenzuspielen", strahlte Kreuzer, der mit seinem "großen Vorbild" seit diesem Jahr ein Team bildet.

Kennengelernt haben sie sich schon viel früher. "Ich war vier Jahre lang mit seiner Schwester zusammen", schmunzelt Eckenweber. Für Ex-Freundin Katrin ist die neue Partnerschaft kein Problem. Die Beachvolleyballer sind schließlich wie eine Familie.