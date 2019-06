Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Obwohl die 18-jährige Elisabeth Seitz noch nie bei Olympischen Spielen um die beiden Holme des Stufenbarrens gewirbelt ist, steht ihr Name schon im Geschichtsbuch des Kunstturnens. Denn die im Heidelberger St. Elisabeth-Krankenhaus geborene, in Mannheim aufgewachsene und in Altlußheim lebende Primanerin des Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasiums hat im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Tokio ein höchst schwieriges neues Element des Stufenbarrenturnens kreiert, das als "Seitz" in die Bewertungskriterien, den Code de Pointage, des Weltverbandes (FIG) eingegangen ist.

Nun aber ist es endlich soweit: Am Montag fliegt Eli Seitz mit der deutschen Riege nach London, am 29. Juli hat die deutsche "Turnerin des Jahres 2011" in der North Greenwich Arena direkt an der Themse ihren ersten Wettkampf. "12 000 Zuschauer beim Weltcup in Paris waren die größte Kulisse, vor der ich bisher geturnt habe. In London wird alles noch größer, noch hektischer und noch beeindruckender", weiß Eli Seitz: "Da ist es doch normal, dass ich ein bisschen aufgeregt bin." Das Erlebnis Olympia 2012 wird für sie besonders deshalb "einzigartig, weil ich viele neue Leute treffen werde. Und vor allem darauf freue ich mich!"

Natürlich steht für Eli Seitz, die ihr Abi um ein Jahr verschoben hat, um die beiden großen Bewährungsproben ihres jungen Lebens nicht binnen dreier Monate bestehen zu müssen, das Turnen in den Team-, Mehrkampf- und Einzelwettbewerben im Vordergrund. Seitz, die von ihrer Heimtrainerin Claudia Schunk vom Bundesligisten TG Mannheim nach London begleitet wird, die dort als Assistentin von Bundestrainerin Ulla Koch (Köln) fungieren darf, reist als gegenwärtig beste deutsche Turnerin nach London. Sie hat ihre quälenden Fußprobleme endlich überstanden, die deutsche Olympiaqualifikation klar gewonnen, bei den deutschen Meisterschaften mit 58,75 Punkten im Mehrkampf eine persönliche Bestleistung aufgestellt und als Elfte im Mehrkampffinale der Weltmeisterschaft 2011 einen guten Ruf. Sie sagt deshalb selbstbewusst: "Ich weiß wohl, dass Olympia anders ist als eine WM. Aber es ist doch auch nur ein Wettkampf, in dem man gut abschneiden kann, wenn man seine Nerven beherrscht." Eli Seitz, die ihre Leistungskraft kennt und "im Hinterkopf" hat, will wie bei den beiden letzten Weltmeisterschaften 2010 in Rotterdam und 2011 in Tokio ins Mehrkampffinale und das eine oder andere Gerätefinale erreichen, "am liebsten am Stufenbarren." An diesem Gerät könnte sie ihre Lieblingsübung, den "Seitz", turnen.

Eli Seitz, die nach einer Leistenbruchoperation im Alter von sechseinhalb Jahren vom Tennis zum Turnen wechselte, zwischen 2002 und 2007 von Trainer Dr. Bozo Krog in der TGM aufgebaut wurde, inzwischen dreißig Wochenstunden mit Claudia Schunk in der Turnhalle übt und dort mehr Zeit als bei ihrer Familie verbringt, ist vor allem ihrer Mutter und Chauffeurin Claudia Seitz und dem Olympiastützpunkt Rhein-Neckar für die allumfassende sportliche Betreuung dankbar. "Es ist unheimlich motivierend, wenn man sich in der ganzen Metropolregion auf diesen riesigen Olympiabannern entdeckt. Das wertet vor allem Athleten auf, die wie wir Turner eher einer Randsportart angehören", sagte Eli Seitz.

Der Badische Turnerbund, deren Galionsfigur Seitz seit einigen Jahren ist, ist mit 213.593 Mitgliedern zwar der größte Sportverband vor Fußball (192.498) und Tennis (58.603), doch im Fokus der Fernsehkameras stehen die Turner nur alle vier Jahre: Bei Olympia.