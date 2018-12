Heidelberg. (tib/bz/hema) Die Hinrunde ist in der Dritten Liga Ost ist Geschichte, 15 Begegnungen sind absolviert und doch unterscheiden sich die Vorzeichen vor dem ersten Rückrundenspiel der Handballer kaum. Wenn am Samstag (19 Uhr) der GSV Eintracht Baunatal in der Heinrich-Beck-Halle zum Rückrunden-Auftakt bei der SG Leutershausen gastiert, dann treffen zwei punktgleiche Mannschaften aufeinander. "Mit der Hinrunde können wir sehr zufrieden sein, jetzt wollen wir aber noch einen gelungen Jahresabschluss feiern", sagt Mark Wetzel, Sportlicher Leiter. Er hoffe, dass man nun nochmal viele Zuschauer mobilisieren könne, um sich für die tolle Unterstützung zu bedanken.

Sowohl die Roten Teufel als auch Baunatal haben 19:11-Zähler eingefahren und stehen in der Tabelle hinter den Spitzenteams Eisenach (28:2) und Nußloch (20:10). Lediglich aufgrund der besseren Tordifferenz findet sich der GSV momentan auf dem dritten und Leutershausen auf dem vierten Rang wieder. Zudem möchte Leutershausen vor den eigenen Fans weiterhin ungeschlagen bleiben. Die Bilanz ist positiv: Von acht Heimspielen gewann man fünf und trennte sich dreimal unentschieden (Gelnhausen/Schwetzingen/Erlangen).

"Es ist klar, dass wir die Heimserie ausbauen wollen", so Wetzel und bezeichnete diese zwei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten als "extrem wertvoll".

Als Tabellenzweiter zur Saison-Halbzeit reisen die Drittliga-Handballer der SG Nußloch am Sonntag zum HSC 2000 Coburg II. Anwurf des Rückrundenauftakts ist um 16 Uhr. Für die drei Interimstrainer Philipp Müller, Jochen Geppert und Christian Zeitz winkt beim Vorletzten der zweite Sieg im zweiten Spiel. "So wie wir in Groß-Bieberau mit Kampf und Leidenschaft in das Spiel gefunden haben, muss uns das wieder gelingen", beschreibt Müller die aktuelle Lage, denn die reine Platzierung täuscht ein wenig über den wechselhaften Saisonverlauf hinweg, "wir wollen wieder in ruhiges Fahrwasser gelangen." Acht Minuspunkte liegt die SGN hinter dem designierten Meister ThSV Eisenach, der 14 seiner 15 Partien gewinnen konnte. Zum Vergleich: Der Achte (Dutenhofen-Münchholzhausen II) hat lediglich zwei Punkte weniger als Nußloch.

Das spielende Trainertrio hat sich seit Mitte der vergangenen Woche die Aufgabengebiete geteilt. Zeitz übernimmt beispielsweise die Video-Vorbereitung auf den jeweiligen Gegner. "Das hat Christian vor dem letzten Spiel schon überragend gemacht", sieht Müller darin den Schlüssel, weshalb die Nußlocher den Gegner auswärts bei 19 Toren halten konnten.

Mit dem Sieg vom vergangenen Wochenende gegen Erlangen/Bruck hat sich der TVG Großsachsen weiter von der Abstiegszone abgesetzt und mittlerweile sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Nach dem schwierigen Start in die Saison hat sich das Team von Stefan Pohl aus dem Keller gekämpft und sich auch von Verletzungen einiger Schlüsselspieler nicht aufhalten lassen. Die Hinrunde wurde auf Platz zwölf mit 13:17 Punkten beendet.

Die Rückrunde beginnt für den TVG Großsachsen am Sonntag bei der HSG Hanau. Die Hessen starteten stark in die Saison und wurden als einer der Teams genannt die Eisenach und Nußloch das Leben schwer machen könnten. Nach einem starken Beginn mit 10:4 Punkten hatte die HSG ein kleines Tal zu durchschreiten. "Es treffen zwei Teams aufeinander, die mit jeweils zwei Siegen in Folge viel Selbstvertrauen getankt haben. Ich erwarte ein volles Haus", sagt Pohl.

Die Rückrunde beginnt für die HG Oftersheim/Schwetzingen mit einem Heimspiel. Bereits am Freitagabend (20.15 Uhr) empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Holger Löhr die Falken der MSG Groß-Bieberau/Modau in der Schwetzinger Nordstadthalle. Auch Bieberau hat die gleiche Punktzahl wie Schwetzingen (14:16) - es wird also ein umkämpftes Spiel erwartet, denn beide Teams benötigen die Punkte, um sich von den Abstiegsrängen weiter zu entfernen.

Ebenfalls am Freitagabend treffen die Rhein-Neckar Löwen II in der Südstaffel der 3. Liga im Heimspiel auf die VTZ Saarpfalz. Mit 8:22 Punkten steht der kommende Gegner aktuell noch über den Abstiegsplätzen, während sich die Mannschaft von Andre Bechtold und Michel Abt nach dem jüngsten Kantersieg weiter nach oben orientieren kann.

Freitag, 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - VTZ Saarpfalz; 20.15 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - MSG Groß-Bieberau/Modau; Samstag, 19 Uhr: SG Leutershausen - GSV Eintracht Baunatal; Sonntag, 16 Uhr: HSC Coburg II - SG Nußloch; 17 Uhr: HSG Hanau - TVG Großsachsen.