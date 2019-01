Heidelberg. (tib/hema/bz) Die Winterpause ist vorbei, die Dritte Liga steht unmittelbar vor ihrem Jahresauftakt. Weil die Mannschaft der SG Leutershausen die spielfreien Wochen mit intensivem Training und einigen Vorbereitungsspielen nutzen konnte, sieht Trainer Frank Schmitt sein Team gewappnet für das erste Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen die SG Bruchköbel.

"Die guten Ergebnisse in den Testspielen stimmen mich optimistisch, dass wir einen gelungenen Start feiern können", so Schmitt. Weil man im Dezember kein Spiel gewonnen habe, sei es umso besser gewesen, dass man nun wieder einige Erfolgserlebnisse hatte. So gewannen die Roten Teufel beispielsweise den hochkarätig besetzten BWT-Cup beim TSV Birkenau. "Da haben wir teilweise wirklich gut gespielt und waren sehr beweglich sowohl im Angriff als auch in der Abwehr", findet der 50-Jährige, "wir wollen an diese Leistung anknüpfen und noch mal eine Schippe draufpacken."

Mit 9:25 Punkten steht Bruchköbel aktuell auf einem Abstiegsplatz der Dritten Liga, während die SGL auf dem siebten Tabellenrang verweilt. Dennoch: Im letzten Auftritt vor Weihnachten erkämpfte sich die SGB ein Unentschieden gegen den Tabellenführer ThSV Eisenach. Schmitt: "Deshalb sollte man sie nicht unterschätzen." Leutershausen muss zum Auftakt auf Ernst Mantek, der mit einer Bänderverletzung ausfällt, verzichten, zudem ist der Einsatz von Rückraumspieler Felix Jaeger weiterhin fraglich.

Neben der SG Leutershausen darf auch die HG Oftersheim/Schwetzingen das neue Handballjahr mit einem Heimspiel beginnen. Wenn am Samstagabend der TV Erlangen-Bruck in der Nordstadthalle aufläuft, dann geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Holger Löhr um zwei wichtige Punkte gegen einen Abstiegskandidaten: Denn Erlangen steht aktuell mit mickrigen acht Punkten auf dem vorletzten Platz der Oststaffel.

Tabellarisch gesehen stehen, wenn die Rhein-Neckar Löwen II in der Südstaffel auf die TSG Haßloch treffen, beide Mannschaften im Mittelfeld. Während aber die Junglöwen auf dem fünften Platz verweilen - aber nur einen Zähler Rückstand auf den zweiten Rang haben - muss sich dagegen Haßloch von den Abstiegsplätzen weiter distanzieren.

Um 17 Uhr am Sonntag gastiert die SG Nußloch bei der HSG Hanau. Eine halbe Stunde später beginnt das Finale der Weltmeisterschaft, eventuell mit deutscher Beteiligung. "Es ist mir ein Rätsel, wie man so eine Spielplanung machen kann", ist Jochen Geppert, der zusammen mit Philipp Müller und Christian Zeitz interimsweise die Nußlocher als Spielertrainer betreut, alles andere als glücklich.

Dennoch soll der Start ins Spieljahr 2019 mit zwei Punkten garniert werden. Nicht mit dabei sind die Langzeitverletzten David Ganshorn und David Bonelli. Simon Kuch (Knieverletzung), Adrian Fritsch (Zehen-OP) und Nick Schmitt fehlen außerdem. Geppert will sich nicht blenden lassen von der starken Vorstellung aus dem Hinspiel, als die SGN die Hessen mit 31:21 abfertigte. "Wir benötigen wieder eine Topleistung, um etwas zu holen."

Die Handballer des TVG Großsachsen starten am Samstag um 18 Uhr mit dem Spiel beim HC Erlangen II. Die Punktausbeute gegen Ende des Jahres konnte sich für das Team um Kapitän Jonas Gunst sehen lassen. Aus den letzten vier Partien 2018 holte man 6:2 Punkte. Besonders in Erinnerung blieben dabei der deutliche Auswärtssieg bei der SG Nußloch und die verrückte und erfolgreiche Aufholjagd im letzten Heimspiel vor Weihnachten gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen.

Trainiert wird in Großsachsen schon wieder seit Beginn des Jahres. "Wir haben in der Vorbereitung sehr viel Wert auf die Kraftausdauer gelegt und erst in dieser Woche wieder richtig mit dem Ball gearbeitet. Deshalb waren die schwachen Ergebnisse beim Turnier in Birkenau für mich keine Überraschung. Im letzten Testspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen II sah das schon wieder viel besser aus", so TVG-Trainer Stefan Pohl.

Die Franken aus Erlangen stehen zwar mit 18:16 Punkten "nur" auf Platz acht der Tabelle gelten aber als besonders heimstark. Das Nachwuchsteam des Bundesligisten kann mit einem WM-Teilnehmer aufwarten. Sergey Gorpishin war für die Russland im Einsatz und traf auch beim 22:22 gegen Deutschland. Von seinen Qualitäten konnten sich die "Saasemer" schon im Hinspiel überzeugen, als Gorpishin beim deutlichen 36:27 Sieg seines HC sieben Treffer beisteuerte. Nochmals Pohl: "Wir sind alles andere als der Favorit. Wollen aber unseren positiven Weg auch in Erlangen fortsetzen."

Wer mitfahren möchte nach Erlangen, meldet sich bei Ulrike Happes-Boch unter Telefon 06201/56997.

Samstag, 18 Uhr: HC Erlangen II - TVG Großsachsen; 19 Uhr: SG Leutershausen - SG Bruchköbel; 19.30 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - TV Erlangen-Bruck; 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - TSG Haßloch; Sonntag, 17 Uhr: HSG Hanau - SG Nußloch.