Heidelberg. (RNZ) Im letzten Heimspiel des Jahres ist es passiert. Die beeindruckende Serie der Handballer der SG Leutershausen in der eigenen Heinrich-Beck-Halle ist gerissen. Nach acht Heimspielen in Folge ohne Niederlage mussten die Roten Teufel am Samstagabend eine bittere 29:31-Pleite gegen den Tabellennachbarn vom GSV Eintracht Baunatal einstecken. Es war die erste Heimniederlage in der laufenden Saison.

"Ich bin heute das erste mal richtig sauer auf meine Mannschaft", sagte Cheftrainer Frank Schmitt unmittelbar nach dem Abpfiff, "wir hatten in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Biss und keine Aggressivität." Deshalb sei er wahnsinnig enttäuscht. Denn tatsächlich begann seine Mannschaft die Begegnung ohne die Einstellung, die man sonst in Heimspielen immer an den Tag legte und bekam relativ schnell zu spüren, dass Baunatal um jeden Preis dieses Duell für sich entscheiden wollte.

Die Hessen spielten ihre Angriffe geduldig aus und schafften es letztendlich oft, den Ball auch unter Bedrängnis noch im Leutershausener Tor unterzubringen. Auch die Schlussmänner Jörn-Thore Döding und Benjamin Gärtner - Alex Hübe fehlte aus privaten Gründen - machten in dieser Partie keinen glücklichen Eindruck.

Dass sich Leutershausen zudem im Angriff zu viele schlampige Abspiele und technische Fehler leistete, hatte zur Folge, dass Baunatal sich noch vor der Halbzeit absetzen konnte und in der Heinrich-Beck-Halle niemand so richtig wusste, was mit der sonst so starken SGL eigentlich los war.

"Es ist ein Problem, dass sich schon durch die vergangenen Spiele zieht", urteilte ein kritischer Schmitt, "wir lassen vorne wieder neun glasklare Chancen liegen." Das könne man sich nicht leisten, daran müsse man arbeiten. tib

SG Leutershausen - GSV Eintracht Baunatal 29:31 (13:18): Gärtner, Döding - Jaeger F. 1, Bernhardt 1, Schwarz, Rolka 7, Stippel, Jaeger P. 2, Ruß 6/4, Cirac 2, Gasser 1, Herbert, Wagner 2, Seganfreddo 2, Mantek 3, Pauli 1.

Auch für den TVG Großsachsen war nichts zu holen. Dabei sah es bei der heimstarken HSG Hanau lange sehr gut aus, noch zur Halbzeit hatte man mit 15:13 geführt - am Ende stand aber eine deutliche 31:22-Niederlage. Der TVG war ohne Schlussmann Pascal Boudgoust und Kreisläufer Philipp Gunst angereist, zudem war Leistungsträger Jan Triebskorn angeschlagen. Nach dem Seitenwechsel drehte Hanau auf, Großsachsen konnte nicht an die starke Leistung aus den ersten 30 Minuten anknüpfen und musste ohne Punkte aus Hessen abreisen. "Ich bin enttäuscht", sagte TVG-Coach Stefan Pohl, "nach dieser starken ersten Hälfte hatte ich das so nicht erwartet." hema

HSG Hanau - TVG Großsachsen 31:22 (13:15): Sitter - Merkel, Gunst J. 1, Fath, Kernaja 5, Triebskorn, Schulz 2, Spilger, Kadel 1, Straub, Reisig 3, Buschsieper 4/3,Hildebrandt 6.

Das hatten sich die Drittliga-Handballer der SG Nußloch ganz anders vorgestellt. Als Favorit ist der Tabellenzweite zum HSC 2000 Coburg II gereist, nach Hause ging es mit einer 25:28-Niederlage im Gepäck. "Wir haben uns heute selbst geschlagen", nahm Philipp Müller, einer der drei spielenden Interimstrainer, kein Blatt vor den Mund, "den Einsatzwillen kann ich niemandem absprechen, aber wir waren auf allen Positionen in den entscheidenden Situationen stets einen Schritt zu langsam." Nahezu über die komplette Spielzeit liefen die Nußlocher einem knappen Rückstand hinterher.

Die aufgrund des Wintereinbruchs von Samstag auf Sonntag über fünfstündige Anreise - die Nußlocher trafen erst 50 Minuten vor Spielbeginn in Coburg ein - wollte Müller nicht als Ausrede gelten lassen. "Das hat uns nicht gestört", sagte der sechs Mal erfolgreiche Kreisläufer. bz

HSC Coburg II - SG Nußloch 28:25 (16:14): Bitz M. 1, Lieb - Kuch, Körner 1, Crocoll 1, Müller 6, Fritsch, Zeitz 2, Geppert 1, Gäßler 2, Schmitt, Buse, Bitz K. 1, Gerdon 1, Herrmann 9/4, Petroczi.