Heidelberg. (tib/hema/bz) Bei der SG Leutershausen hatte man nicht eingeplant, vor dem Derby gegen den TVG Großsachsen am Samstag um 19 Uhr einen Dämpfer zu erhalten. Dass die Roten Teufel am Samstag bei der HSG Wetzlar II verloren haben, lag zum größten Teil an der offensiven Deckung, die der Bundesliga-Nachwuchs clever spielte. "Damit sind wir nicht klar gekommen", urteilte der SGL-Trainer Frank Schmitt: "Jetzt müssen wir die Köpfe aber wieder hoch nehmen. Ich bin mir sicher, dass uns so etwas nicht mehr passieren wird."

Beim Hirschberger Duell gegen den TVG gilt es, mit den Fans im Rücken den maximalen Einsatz zu bringen. "Großsachsen ist eine Mannschaft, deren Stärke ganz klar das Spiel über den Kampf ist. Die hängen sich voll rein", sagt Schmitt: "Wir sind ihnen spielerisch überlegen, müssen aber den Kampf annehmen." Das emotionale Hinspiel in der Sachsenhalle gipfelte darin, dass Simon Reisig mit dem letzten Freiwurf an der SGL-Mauer hängen blieb und sich die SGL nach dem 27:26 "Derbysieger" nennen durfte.

Auch wenn die Tabellensituation vor einem so emotionalen Vergleich nur wenig Aussagekraft hat, weiß man beim TV Großsachsen, dass die Gelben nur vier Zähler von einem Abstiegsrang trennen. Großsachsen braucht dringend Punkte. Weil es in der Ost-Staffel der 3. Liga extrem eng zugeht, ist die SGL durch ihre Niederlage von Platz vier auf Rang sieben abgerutscht.

"In dieser Tabellenregion ist alles eng beieinander, aber da gehören wir schon hin", sagt der Sportliche Leiter Mark Wetzel. TVG-Trainer Stefan Pohl sagt: "Natürlich ist die SGL klarer Favorit, aber wir werden kämpfen bis zum Umfallen." Die "Saasemer" Fans haben einen Marsch nach Leutershausen organisiert und treffen sich um 17.45 Uhr am ehemaligen Gasthaus "Zur Rose".

Für die HG Oftersheim/Schwetzingen steht ein Heimspiel an. Die Mannschaft von Coach Holger Löhr trifft auf die technisch starke HSG Rodgau/Nieder-Roden. Weil die HG die letzten vier Spiele verloren hat, sind eine starke Leistung und ein Sieg nötig.

Ein Spitzenspiel findet in der Stadthalle Östringen statt. Wenn die Rhein-Neckar Löwen II am Samstag auf die HBW Balingen-Weilstetten II treffen, empfängt der Vierte den Zweiten. Beide Teams trennen nur zwei Punkte.

Die Hälfte des Erlanger Doppelpacks ist erfolgreich abgeschlossen. Am Samstag will die SG Nußloch beim HC Erlangen II ihren vierten Sieg im vierten Spiel des Jahres einfahren. Vor Wochenfrist holte die SGN, ebenfalls in der Erlanger Hiersemann-Halle, einen 29:32-Sieg bei TV Erlangen-Bruck.

"Dieses Mal erwartet uns ein ganz anderes Spiel gegen eine sehr gut ausbildete Mannschaft", warnt Nußlochs Spielertrainer Jochen Geppert vor dem Bundesliga-Nachwuchs der Mittelfranken. Der Rückraummann scherzte: "Eigentlich hätten wir unsere Sachen einfach in der Halle lassen können."

3. Liga Männer, Samstag, 18 Uhr: HG Erlangen II - SG Nußloch; 19 Uhr: SG Leutershausen - TVG Großsachsen; 19.30 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - HSG Rodgau Nieder-Roden; 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - HBW Balingen-Weilstetten II.