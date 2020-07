Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Eine Vielfliegerkarte von Miles and More besitzt Gerald Bühner nicht. Trotzdem dürfte der 52-Jährige mehr Flüge pro Jahr absolvieren als mancher VIP-Gast der Lufthansa. Allerdings mit einem kleinen, aber feinen Unterschied: Der IT-Spezialist ist ausschließlich mit seinem Gleitschirm unterwegs. "So 80 Flüge pro Jahr dürften es schon sein", schätzt Gerald Bühner. Ab in die Luft geht es meistens vom Königsstuhl aus – nach sorgfältigem Studium der Windvorhersage. Physikalische Gegebenheiten können auch Hobby-Gleiter nicht einfach außer Kraft setzen.

"Die Windrichtung entscheidet am Ende auch immer über den Flug", weiß der Herr der Lüfte. Eine Windgeschwindigkeit von zehn bis 15 Stundenkilometern sei ideal für den Start. Wie stark es wehen soll, hat der gebürtige Heidelberger schon drei Tage vorher immer im Hinterkopf. Gerald Bühner nutzt dafür nicht nur diverse Thermik-Newsletter mit prognostizierten Hochs und Tiefs samt Wettergrenzen: "Ich schaue mir auch lokale Stationsprognosen für Heidelberg an, die sind oft besonders gut."

Einfach so in die Luft gehen kann man als Hobby-Flieger nicht. Für die offizielle Lizenz zum "Luftsportgeräteführer" muss man in der Flugschule rund 1500 Euro hinlegen. Bei einem neuen Gleitschirm ist man mit 5000 Euro dabei. "Da ist dann aber auch alles enthalten", erklärt Gerald Bühner, der auch Vorsitzender der "Kurpfälzer Gleitschirmflieger Heidelberg" ist. Ein Rettungsfallschirm, Gurtzeug und ein kleines Fluggerät mit eingebautem Variometer und GPS seien inklusive: "Anfänger können sich aber ohne weiteres einen gebrauchten Schirm für 2000 Euro kaufen. Der ist in der Regel auch in einem sehr guten Zustand."

Er überprüft seine Ausrüstung sorgfältig. Foto: privat

Zu einem erfolgreichen Flug gehört natürlich immer die gelungene Landung. Bühner studiert darum immer mögliche Landeplätze im Voraus. Auch einen Notfallplan mit den Varianten A, B und C habe er in der Luft stets parat, sagt Bühner: "Auf welcher Wiese ich dann genau lande, schaue ich mir vorher natürlich nicht an." Auch nicht am 3. Juli. Da nämlich ist dem Gleiter ein neuer Streckenflug-Rekord am Königsstuhl geglückt: Vom Startplatz direkt neben der Bergbahn ging es 206,6 Kilometer bis hinter die A9 zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Sechs Stunden und 14 Minuten war der 52-Jährige unterwegs – gezogen allein vom Wind und der Thermik.

Natürlich sei ein 200-Kilometer-Flug nur schwer planbar, gibt Gerald Bühner zu: "Die Richtung war an diesem Tag durch den Wind vorgegeben. Bei Schwäbisch Hall liegen zudem zwei Lufträume dicht zusammen, und wenn man nicht aufpasst, kann man da ganz schnell auf den Nürnberger Luftraum zusteuern." Was nicht zuletzt wegen des angrenzenden Flughafens nicht ganz unproblematisch ist.

Fast aber hätte die Rekordjagd mit einem Rückenwind von bis zu 75 km/h schon in Schönbrunn bei Eberbach ein jähes Ende gefunden. Durch die fehlende Sonne ging Bühner auch jede Menge Energie verloren. Der Heidelberger befand sich schon auf Baumwipfelhöhe und wäre fast gelandet. Dann aber trug es ihn wieder hoch hinaus auf knapp 1700 Meter. Es sind genau die Momente, die Gerald Bühner an seinem Sport liebt. Man komme in einen Flow, der sich nur schwer beschreiben lässt: "Es fühlt sich an wie die totale Freiheit. Man ist in diesen Momenten völlig losgelöst vom Alltag. Es ist eine Naturerfahrung, man kreist gemeinsam mit den Vögeln. Eine geniale Sache!"

In Spanien können aus kleinen Vögeln auch Geier werden. Unter der Sonne Andalusiens ist Gerald Bühner einmal mit einem großen Geierschwarm geflogen. Gestresst seien die Tiere aber nicht gewesen: "Die sind eher faul und warten auf den Menschen. Sobald sie sehen, dass Strömung vorhanden ist, fliegen sie mit."

Foto: privat

Als Adrenalinjunkie würde sich der 200-Kilometer-Mann aber nie bezeichnen. In der Öffentlichkeit würden die Gleiter nämlich oft so dargestellt, ärgert sich Bühner: "Bei uns ist aber das Risikomanagement entscheidend. Unwissende, die sich nicht mit dem Wetter auseinandersetzen, gibt es ebenso wie Ignoranten, die sich überschätzen. Unser oberstes Ziel ist es aber, gesund zu bleiben. Ein guter Pilot ist einer, der alt wird."

Besonders gefällt es Gerald Bühner, wenn er nach seinen Landungen feststellt, dass die Leute plötzlich einen anderen Dialekt sprechen. Nach seiner Landung bei der A9 wollte er in einer Tankstelle ein Brötchen mit Fleischkäse bestellen. Die Verkäuferin habe ihn ungläubig angeschaut: "Als ich dann um eine Semmel mit Leberkäse gebeten habe, wurden wir uns schnell einig."

Zurück in die Heimat ging es dann wie gewohnt: Mit dem Zug. Dass der Gleiter erst um halb eins in der Nacht wieder am Heidelberger Hauptbahnhof ankam, sei kein Problem gewesen: "Man ist so dankbar für den tollen Flug und immer noch voller Euphorie, dass man das gerne in Kauf nimmt." Vor allem, wenn die Zeit wie im Fluge vergeht.