Von Eric Schmidt

Eppingen. Da waren’s nur noch 14. Von den 15 Mannschaften, die Ende August in der Fußball-Kreisklasse B1 Sinsheim das Rennen aufgenommen haben, sind nur noch 14 übrig. Grund: Türkspor Eppingen II, mit null Punkten und 9:106 Toren Schlusslicht der Liga, hat die Winterpause genutzt, um sich mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abzumelden. "Es hat sportlich nullkommanull Sinn gemacht, in der B1 mitzuspielen. Das war von Anfang an Schwachsinn. Die B1 ist viel zu stark für eine zweite Mannschaft", sagt Robert Berg, der Cheftrainer der ersten Mannschaft.

0:15 gegen den TSV Dühren.0:15 gegen den FV Landshausen. 1:13 gegen den TSV Reichartshausen. 0:11 gegen den TSV Steinsfurt II. 1:9 gegen den SV Neidenstein. Die Ergebnisse muteten mitunter apokalyptisch an. Die "Zweite" von Türkspor verlor nicht haushoch, sondern hochhaushoch und war heillos überfordert. Wie sich das anfühlt, weiß Robert Berg aus eigener leidvoller Erfahrung. Im Nachholspiel am 1. Dezember in Dühren half der 58-Jährige aus und kassierte neben 15 Gegentoren eine Rote Karte wegen Handspiels, gegen die aus Mitleid selbst der Gegner protestierte. Nun hat das Schlusslicht einen Schlussstrich und die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt gezogen. "Es macht keinen Spaß, jedes Mal zehn Stück zu kriegen. Es sorgt für schlechte Stimmung, die Spieler haben keine Lust mehr und kommen nicht ins Training. Das ist wie ein Rattenschwanz", so Berg.

Für die B1 bleibt der Rückzug nicht ohne Konsequenzen. Alle Spiele mit Türkspor-Beteiligung werden annulliert, in der offiziellen Tabelle auf fussball.de taucht der Verein aus der Ölmühlstraße schon gar nicht mehr auf. Neuer Letzter ist jetzt der TSV Kürnbach II mit drei Punkten. Kurios: Selbst auf das Meisterschaftsrennen wirkt sich das Ausscheiden des Türkspor-Teams aus. Spitzenreiter TSV Reichartshausen, am 21. November glorreicher 13:1-Sieger auf dem Kunstrasen in Eppingen, hat nun schlagartig ein um zwölf Tore schlechteres Torverhältnis und ist damit gegenüber dem Tabellenzweiten SV Hilsbach, der sich am 9. September mit Ach und Krach zu einem 3:2 gegen Türkspor gerettet hatte, beträchtlich ins Hintertreffen geraten.

Der FV Landhausen verliert die Hälfte seiner geschossenen Tore und rutscht vom siebten auf den achten Platz ab, hinter den SV Sinsheim. Was die Rückrunde betrifft, so kickt die B1 fortan in Unterzahl – statt einer werden an jedem Spieltag zwei Mannschaften aussetzen und spielfrei haben. "Das ist sicherlich nicht glücklich. Den Spielplan aber jetzt noch neu zu gestalten, werden wir nicht gebacken kriegen", sagt Johannes Schinko, der Fußballkreis-Vorsitzende.

Robert Berg ist froh, dass das Leiden der zweiten Mannschaft ein Ende hat. Der Trainer der ersten Mannschaft, die mit einer ausgeglichenen Bilanz und 21 Punkten Platz zehn in der Kreisklasse A belegt, ist froh über jeden Kicker, den er in seinem Team einbauen kann. "In Zeiten wie diesen mit 2G, 2G-plus und ungeimpften Spielern ist es von Vorteil, wenn man einen breiteren Kader hat", sagt Berg. Die zweite Mannschaft soll indes nicht auf Dauer von der Bildfläche verschwinden. Sie will sich vorerst außer Konkurrenz mit gleichstarken Gegnern messen und für die nächste Saison wieder für den Spielbetrieb anmelden – aber nicht für die B1, sondern für die B2. "Das ist die klare Prämisse. Sonst spielen wir in der Reserverunde", erklärt Robert Berg und findet: "In der B1 haben zweite Mannschaften nichts verloren. Sie da reinzulosen, ist nicht in Ordnung."