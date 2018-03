Würzburg. (kn) Für die Würzburger Kickers steht am morgigen Samstag in der Dritten Liga die zweite Heimbegegnung im Jahr 2018 an. Der Start ins neue Jahr war den "Rothosen" bereits gelungen, als man vor heimischer Kulisse den Tabellenzweiten aus Magdeburg bezwang. Gegen den FC Hansa Rostock konnte man allerdings nichts Zählbares mit nach Hause bringen und somit blieb den Kickers der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz verwehrt.

Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) können die Kickers in der Partie gegen den FSV Zwickau einen erneuten Anlauf nehmen, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Die ärgerliche Niederlage gegen Rostock hat Trainer Michael Schiel gewurmt. Inzwischen ist die Niederlage vergessen und seine Mannschaft möchte wieder anknüpfen an ihre guten Ergebnisse aus den letzten Spielen. Gegen Zwickau sollte ein weiterer "Dreier" möglich sein, denn die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner rangiert derzeit nur auf dem 16. Tabellenplatz und muss sich Sorgen um den Klassenerhalt machen, auch wenn der Vorsprung auf den Relegationsplatz noch komfortable acht Punkte beträgt. Eine Mammutaufgabe wird es auf jeden Fall für die Gäste, wenn sie vom Dallenberg etwas mitnehmen wollen.

Beim 1:0-Hinspiel Sieg hatte Jannis Nikolaou für den Siegtreffer gesorgt und der möchte auch am Samstag wieder seine Aufstellung rechtfertigen, er traf auch vergangene Woche in Rostock. Damit gehen die Kickers als Favorit in diese Begegnung und alles andere als ein weiterer Heimsieg wäre sich eine Enttäuschung für den Kickers-Anhang.