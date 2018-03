Würzburg. (kn) Nach den letzten beiden Unentschieden sind die Würzburger Kickers in der Tabelle der Dritten Liga auf der Stelle getreten. Der Punktgewinn gegen den Aufstiegsaspiranten aus Paderborn vom vergangenen Samstag ist allerdings schon von Bedeutung und damit befindet sich die Mannschaft von Trainer Michael Schiele weiterhin in der Erfolgsspur.

Am morgigen Samstag könnten die Kickers mit einem Heimsieg gegen den VfR Aalen wieder einen Sprung nach oben machen und mit einem Sieg gegen den Tabellenachten dessen Position einnehmen. Die Partie gegen den VfR Aalen wird wieder eine Herausforderung für die Kickers sein. Doch in den eigenen Gefilden am Dallenberg mit den Fans im Rücken sollte ein Sieg möglich sein. Bereits im Hinspiel haben die Kickers drei Punkte aus Aalen entführt und das sollte der Mannschaft Mut machen auch am Samstag als Sieger vom Platz zu gehen.

Die Gäste haben zuletzt im Heimspiel gegen Meppen gepatzt und dem Gegner nur einen Punkt abgetrotzt, während man zuvor einen knappen Auswärtssieg beim Schlusslicht in Erfurt landete. Damit müssen sich die "Rothosen" vor dem Gegner nicht gerade fürchten, allerdings schon mit dem gewissen Respekt in die Partie gehen. Wenn die Kickers ihr Potenzial abrufen, sind sie durchaus in der Lage, jedem Gegner Paroli zu bieten. Die kämpferische Einstellung stimmt ohnehin und die wird auch am Samstag wieder gefragt sein, wenn man die Punkte in Würzburg behalten möchte. Die Fans werden dazu wieder ihren Beitrag leisten und die haben sich den Anstoßtermin um 14 Uhr längst in ihren Terminkalender geschrieben.