Würzburg. (rüb) Es war ein Paukenschlag: Nach dem Rauswurf von Trainer Michael Schiele hat vergangene Woche auch Aufsichtsratsmitglied und Vizepräsident Sebastian Herkert seinen Hut genommen. Sechs Jahre lang hat sich der aus Donebach stammende Unternehmer ehrenamtlich bei den Würzburger Kickers engagiert und den Aufstieg von der Regionalliga Bayern in die 2. Liga in verantwortlichen Positionen begleitet. Im Gespräch mit der RNZ beleuchtet der 36-Jährige die Gründe für seinen Schritt und blickt trotz des nu schnellen Endes zufrieden zurück.

Was gab den Ausschlag für den Rückzug?

Trainer kommen und gehen, Spieler kommen und gehen – so ist das Business, aber die Art und Weise, wie man hier gehandelt hat, wollte ich in meinen Funktionen zukünftig nicht mehr mit begleiten. Im Profisport oder auch als Unternehmer musst du immer wieder unpopuläre Entscheidungen treffen, die nicht immer auf Verständnis stoßen. Diese Situationen haben wir bei den Kickers oft genug gehabt und auch immer gemeinsam sehr gut gemeistert – in dem bekannten letzten Fall dann eben nicht mehr. Wie man sich vorstellen kann, ist mir dieser Schritt wahrlich nicht leicht gefallen.

Sie hätten Michael Schiele weiter vertraut und gehen davon aus, dass mit ihm der Klassenerhalt in der 2. Liga erreicht worden wäre?

Ja, davon bin ich fest überzeugt. Mit ein, zwei Verstärkungen hätten wir unser Ziel erreicht. Das heißt aber nicht, dass dies seinem Nachfolger Marco Antwerpen nicht auch gelingen kann. Ich drücke ihm und dem Team – das sind alles klasse Jungs – ganz fest die Daumen!

Sie haben in den zurückliegenden sechs Jahren eng mit Hauptsponsor Thorsten Fischer und den übrigen Entscheidungsträgern zusammengearbeitet. Wie viel Porzellan ist in der persönlich Beziehung untereinander jetzt zerschlagen worden?

Gar keines! Ich kann den Fußball und das Persönliche trennen. Ich bin mit Thorsten Fischer in diesen Jahren durch dick und dünn gegangen – wenn ich nur an den Abstieg aus der 2. Liga denke, oder als wir Michael Schiele nach einem 0:5 zu Hause gegen Wehen Wiesbaden zum Cheftrainer gemacht haben. Hierbei hat sich eine ganz enge Bindung entwickelt über den Sport hinaus, die mir auch sehr viel bedeutet. Sowohl zu ihm wie auch zu Felix Magath und zu Daniel Sauer habe ich nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis.

Sie sind ein Macher, ein Gestalter und waren unzählige Stunden für die Kickers ehrenamtlich im Einsatz. Was bleibt im Rückblick?

Ich bin in dieser Zeit eine echte Rothose geworden, ein Teil der Familie und war immer mit Herzblut dabei. Anders geht es in solch einem Verein nicht, der in Sachen Finanzen und Infrastruktur aktuell noch nicht mit seinen Wettbewerbern mithalten kann. Das kann man alles nicht einfach wegwischen und sagen morgen geht’s weiter. Wir haben gemeinsam viele tolle Zeiten mit drei Aufstiegen in sechs Jahren erlebt. Wir sind in Rekordzeit trotz der Gegebenheiten von der Regionalliga in die 2. Liga aufgestiegen und nun wieder von der 3. in die 2. Liga. Die Kickers sind eine Familie, und davon lebt der Verein auch. Das ist kein klassisches Profibusiness, sondern ein Verein mit unzähligen Helfern, mit gewaltigem ehrenamtlichen Engagement und treuen Fans die alles für Ihren Verein geben würden. Allein deshalb bleibe ich dem Verein natürlich als Fan erhalten und werde bestimmt das eine oder andere Spiel die nächsten Wochen wieder live am Dalle verfolgen.

So fing alles an: Im Jahr 2014 stellten Sebastian Herkert, Trainer Bernd Hollerbach und Präsident Michael Schlagbauer das Projekt „3 mal 3 – in drei Jahren in die dritte Liga“ vor. Inzwischen sind alle drei nicht mehr im Amt. Foto: rüb

Was werden Sie mit der ungewohnten Freizeit anfangen?

Ich fahre mit meiner Luisa und unserem Sohn Toni zu den Kickers und schau mir ganz entspannt ein Spiel an (lacht, Anm. d. Red.). Beruflich gibt es natürlich genug zu tun und die Familie freut sich auch über den einen oder anderen Tag, den man nun mehr zusammen hat. Trotzdem ist es ungewohnt ohne das Thema Kickers, da es doch in der Familie über die Jahre zur Selbstverständlichkeit wurde.

War es das mit der Fußball-Funktionärslaufbahn des Sebastian Herkert, oder kehren Sie noch einmal auf die große Bühne zurück?

Ich habe im Amateurbereich gekickt und später erste Berührungspunkte mit der Bundesliga im Sponsoring gehabt. Aber in den Profifußball einzusteigen, war nie mein Plan. Dann hatte mir Bernd Hollerbach damals Thorsten Fischer vorgestellt, und es hat auf Anhieb gefunkt. Ich wusste, hier werden wir definitiv Erfolge feiern und nachhaltig was aufbauen. Genauso ist es gekommen! Und was die Zukunft bringt? Mal schauen ...