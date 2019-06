Walldürn. (RNZ) Er ist bis heute der erfolgreichste Motorradrennfahrer aller Zeiten: Giacomo Agostini. Insgesamt nahm der Italiener von 1966 bis 1975 bei 194 Weltmeisterschaftsläufen teil, stand 159 Mal auf dem Podium und ließ sich 122 Mal als Grand-Prix-Sieger feiern. Die errungenen 15 Weltmeistertitel sind bis heute einsame Spitze, die noch kein anderer Fahrer erreicht hat. 13 der 15 Weltmeisterschaften holte er sich auf MV-Agusta-Rennmaschinen, die restlichen zwei auf Yamaha-Rennern.

So weit zur Statistik. Zwei der legendären MV Agustas von damals hat Bernd Wagner, ein technik- und motorradbegeisterter Unternehmer von der Bergstraße, erstanden. Die Maschinen, die damals nur für die Werksfahrer in Handarbeit gefertigt wurden, sind so selten wie die blaue Mauritius bei den Briefmarkensammlern. Doch Wagner stellt die Maschinen keineswegs in sein Wohnzimmer, sondern bringt sie zurück auf die Rennstrecke. Er will den vielen Rennfans das Stück Rennsportgeschichte dorthin zurückbringen, wo es hingehört: auf die Rennstrecke.

Gefahren werden die beiden seltenen Unikate von Wagners Söhnen, die natürlich sehr pfleglich damit umgehen. Eine der beiden MVs - wie sie in Kreisen der Motorradfahrer nur genannt werden - ist eine Dreizylinder mit 500 Kubikmeter Viertaktmotor der letzten Bauart, die Agostini bewegte. Die andere ist ein früheres Exemplar mit Vierzylindermotor.

Der Conte Agusta betrieb übrigens seinen Rennstall im Motorsport begeisterten Italien mehr als Hobby als aus kommerziellen Gründen. Das Geld verdiente er in erster Linie mit der Produktion von Hubschraubern. Die Produktion von Serienmotorrädern betrieb er eher halbherzig. Als der Graf starb, stellten seine Nachfolger den Rennstall ein. Die Maschinen kamen teilweise ins Museum, wurden an die Fahrer als Erinnerung und Dank überlassen oder an Sammler verkauft.

Rennfans werden sich freuen, den einzigartigen Klang der legendären Maschinen nicht nur zu hören, sondern die rot-silbernen Renner wieder auf der Piste in Aktion bei der Odenwaldring Klassik in Walldürn zu sehen: eine der seltenen Gelegenheiten, ein Stück Renngeschichte live mitzuerleben.