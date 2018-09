Mosbach. (RNZ) Jamie Marc Herr und Maxim Dinter vom TV Mosbach sind die dominierenden MTB-Fahrer in der Jugendklasse des MPDV-Mountainbike-Cups. Beide holten sich beim letzten von fünf Wertungsläufen in Remchingen in einem spannenden Rennen die Plätze eins und zwei und belegten diese Platzierungen auch in der abschließenden Gesamtwertung der Rennserie. Bei den Rennen um den MPDV-Mountainbike-Cup beeindruckten die Nachwuchsfahrer schon in den vorangegangenen vier Rennen der Serie durch eine mannschaftliche Geschlossenheit. In Remchingen gingen noch sechs weitere Fahrer für den TV Mosbach an den Start.

Im Rennen der Senioren Hobby-Klasse belegte Michael Kuhn einen 7. Platz. Vordere Plätze gab es auch im besonders großen Feld der Kleinsten (U9). Hier holten sich Leroy Herr und Noah Walter die Plätze 7 und 9. Mit Lennis Kampp, der in Remchingen auf Platz 24 fuhr, konnte ein weiterer Mosbacher mit Platz 4 in der Klasse U15 eine Topplatzierung in der Gesamtwertung verbuchen. In der Altersklasse U11 fuhr Xander Schaake auf den 27. Platz und Alexander Gehrke belegte in der Klasse U13 den 21. Platz.

Kurz vor Ende der Saison 2018 präsentiert sich aktuell Maxim Dinter in besonders starker Form. Bereits eine Woche nach dem Rennen in Remchingen erreichte er bei der 18. Auflage des "Odenwald-Bike-Marathon" in Hirschberg-Leutershausen ebenfalls einen hervorragenden 2. Platz im Rennen der Jugendklasse. Auf der selektiven Strecke galt es 30 km mit 800 Höhenmetern zu überwinden. Dies schaffte auch Heiko Eberbach, der in der Klasse der Senioren II auf Platz 16 finishte.