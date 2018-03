Ehningen/Wertingen. Dreimal süddeutscher Futsalmeister und vier qualifizierte Teams für den DFB-Futsal-Cup lautet die Bilanz für die badischen Mannschaften bei den süddeutschen Meisterschaften am Wochenende.

Die A-Junioren des VfB Eppingen zogen nach einem Sieg und einer Niederlage in der Gruppenphase punktgleich mit dem FC Gundelfingen in das Halbfinale ein. Beide Mannschaften siegten knapp mit 5:4 und standen sich im Finale wieder gegenüber. Das war dann mit 4:0 eine klare Sache für den badischen Futsalmeister.

Die B-Junioren des FC Astoria Walldorf ließen im ganzen Turnier nur drei Tore zu, in den Gruppenspielen gegen den VfB Bösingen beim 2:1 und die SpVgg Bayern Hof beim 4:2. Auf den Gruppensieg folgte ein 4:0 gegen den FC Radolfzell und schließlich das 3:0 im Finale, erneut gegen den VfB Bösingen.

"Einfach unfassbar, was unsere U15 bisher in der Halle geleistet hat. Als erstes Team aus dem Odenwald qualifizieren wir uns für den DFB-Futsal-Cup", jubelte Trainer Yves Schäufele. So groß war die Freude bei der SpVgg Neckarelz nach dem zweiten Platz bei den süddeutschen Futsalmeisterschaften, der die Qualifikation für die "Deutschen" bedeutet. Mit etwas Glück und dem besseren Torverhältnis nach einem Unentschieden und einer Niederlage in der Gruppenphase schaffte die SpVgg den Einzug ins Halbfinale. Dort besiegte der badische Futsalmeister die TSG Balingen mit 2:0. Die Qualifikation war also schon sicher. Dass es am Ende im Finale gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht reichte (0:2), war daher gar nicht so schlimm. "Damit hat keiner von uns ernsthaft gerechnet. Jetzt zählt nur noch: Genießen, Spaß haben und auf Bundesebene zeigen, dass wir den Badischen Fußballverband würdig vertreten", war Trainer Yves Schäufele mächtig stolz. Verbandsjugendleiter Rouven Ettner fieberte vor Ort mit den Teams mit: "Gratulation an alle Mannschaften zu diese außergewöhnlichen Erfolgen.

Eine beachtliche Hallensaison spielen die C-Juniorinnen der TSG Hoffenheim. Nach dem badischen Futsalmeistertitel folgte nun die süddeutsche Meisterschaft und die Qualifikation für den DFB-Futsal-Cup am 10./11. März in Wuppertal. In der Gruppenphase besiegte die TSG die SG SV Gundelsheim mit 1:0 und den SC Freiburg mit 3:1. Im Halbfinale blieben die Hoffenheimerinnen erneut ohne Gegentor und zogen mit einem 2:0 gegen die SJK/SSG Darmstadt ins Finale ein. Der Gegner hieß erneut Gundelsheim und dieses Mal gewann der Badische Meister sogar 2:0. "Beim DFB-Futsal-Cup wollen wir uns nun so gut wie möglich präsentieren", betonten die Trainer Carsten Lehmann und Nadine Weiß.

Mit der gleichen Mannschaft startete die TSG dann am Sonntag in Wertingen bei der Süddeutschen Meisterschaft der B-Juniorinnen. In der Gruppenphase unterlagen die badischen Mädels dem SV Weinberg mit 0:3 und spielten 0:0 gegen U17-Bundesligisten SV Alberweiler. Es blieb nur das Spiel im Platz 5. Im Sechsmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg trafen Anouk Blaschka, Lina-Marie Müller und Constanze Viehmann, TSG-Torhüterin Lena Locher sicherte der U15 mit einem parierten Schuss den fünften Platz.