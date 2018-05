Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Es war ein Geduldsspiel für den Tabellenführer. Lange hielt die SpVgg. Neckarelz gegen den FC Friedrichstal mit. Am Ende stand Marc Ritschel mit seiner Mannschaft aber wieder ohne Punkte da. Die Friedrichstaler gewannen durch späte Tore mit 3:1. "Neckarelz darf man nicht unterschätzen, eine junge und gute Truppe, sehr gute Einzelspieler", sagte Gästetrainer Andreas Augenstein. Aber: "Wir haben gewusst, je länger es geht, kommt es uns zu Gute. Ich wünsche Neckarelz, dass die Truppe den Kopf hoch hält und dass sie unten raus kommen"

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Neckarelz hatte dabei sogar die besseren Chancen. Gleich in der Anfangsphase verfehlte Aiman Kurt das Tor nur knapp und scheiterte kurz darauf an Torhüter Patrick Haumann. Simon Fertig köpfte an die Latte. Auf der anderen Seite rettete aber auch Maximilian Penz zwei Mal für die Spielvereinigung. Nach einer halben Stunde kam der Spitzenreiter dann besser in die Partie. Bis zur Pause blieb es aber beim 0:0.

"Es war nicht nur Pech, es ist auch eine Qualitätsgeschichte. Wenn man eben aus diesen Möglichkeiten keine Treffer macht. Wir müssen in den ersten 20 Minuten in Führung gehen", meinte Ritschel. Er hatte in der Abwehr auf eine Fünferkette umgestellt, gegen die Friedrichstal keine Lösungen fand. "Dann kommt der Roedling zum Tragen, der in die Räume geht und die eiskalt nutzt", sagte Ritschel. Der Friedrichstaler Torjäger erzielte in der 68. Minute das 0:1 und legte nur vier Minuten später nach. Etwas Hoffnung bei Neckarelz keimte nach dem Anschlusstreffer von Fabio Schmidt auf, der erst die Querlatte traf und dann zum 1:2 einschoss. Jonas Gast machte in der 87. Minute alles klar. " Einen Punkt hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt", sagte Ritschel. "Es war echt gut, doch eben wieder ohne Ertrag", meinte SpVgg-Spieler Lukas Böhm. "

SpVgg. Neckarelz: Maximilian Penz, Ali Artun (69. Ugurcan Kizilyar), Daniel Hotel, Andreas Schwind, Simon Fertig, Veton Ahmeti, Michael Bitz (88. Lukas Göttmann), Lukas Böhm, Henrik Hogen (80. Torben Frey), Aiman Kurt (69. Fabio Schmidt), Dawda Sanneh - Trainer: Marc Ritschel

FC Germania Friedrichstal: Patrick Haumann, Jonas Gast, Johannes Weiß, Nico Kremer, Fabian Diringer, Claudio Ritter (90. Leo Lamesic), Sören Kaiser, Mert Yörükoglu, Timo Di Giorgio (89. Armel Gaetan Mandoua Engon), Patrick Rödling (90. Mario Milli), Abdelrahman Mohamed (85. Kevin Laschuk) -

Tore: 0:1 Patrick Rödling (68.), 0:2 Patrick Rödling (72.), 1:2 Fabio Schmidt (75.), 1:3 Jonas Gast (87.); Schiedsrichter: Mika Forster (Oberderdingen; Zuschauer: 100