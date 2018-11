London/Schefflenz. (tob) Zwei Tage Kampf gegen Zeit und herausfordernde Hindernisse mit einer Renndistanz von 18 Kilometer, 140 Hindernisse und anspruchsvolle Wettkampfbedingungen - das waren die äußeren Voraussetzungen des Extremhindernis-WM-Laufs, denen sich Florian Kircher (Schefflenz) bei den Finals der internationalen Adventure-Läufe der Weltmeisterschaften des OCR (Obstacle Course Racing) in London stellte.

Nach den erfolgreich absolvierten QuaIifikationsläufen im Januar in Tschechien und im Juni in Dänemark trafen sich die qualifizierten Athleten der internationalen Vorläufe des Obstacle Course Racing zur Weltmeisterschaft in London. Bei dem zweitägigen Extremhindernislauf waren knapp 6000 Teilnehmer aus über 70 Ländern am Start, welche sich bei verschieden Rennen durch Ergebnisse unter den Top 10 qualifizieren mussten.

Das Event in London war perfekt organisiert, der Kurs sehr anspruchsvoll und vor allem die Hindernisse vielseitig gestaltet. Hier waren technische Fähigkeiten für die Hangelhindernisse mit Kraft und Ausdauer gefordert. Dazu gehören auch lange Kriechstrecken, Halfpipes, diverse Kletterhindernisse und kraftzehrende Schlammlöcher. Letztere waren schon allein aufgrund ihrer zähen Konsistenz der Schlammmassen eine Herausforderung. Die Hangelhindernisse mussten mit dem Abschlag an einer Glocke beendet werden und galten nur so als bestanden. Jeder Teilnehmer hatte zwar an den meisten Hindernis bis zu drei Versuche, doch jede erneute und zusätzliche Belastung zehrte an den stark geforderten Kräften.

Am ersten Renntag stand die Distanz von drei Kilometer auf dem Programm, bei dem die Teilnehmer über den Tag verteilt in 10er-Gruppen gestartet waren. Hier traten neben den Kriech- und Kletterhindernissen vor allem die Hangelkonstruktionen im Vordergrund. Die aufgepeitschte Finalatmosphäre durch die beindruckende Moderation, den Medienrummel und das internationale Teilnehmerfeld brachte zum Start ein besonderes Gänsehaut-Feeling und ließ die Nervosität steigen.

Florian Kircher, auch Spielertrainer der SV Schefflenz, konnte am ersten Renntag den beachtlichen 169. Platz belegen. "Durch die Erfahrungen von der Europameisterschaft waren die Hangelhindernisse deutlich besser zu meistern. Da ich nun wusste, wie man die einzelnen Griffelemente idealerweise nutzt, konnte ich schnell die Handicaps lösen. Am wichtigsten war mir aber, dass ich meine Kraftreserven clever einteile," so Florian nach dem Rennen.

Am zweiten Wettkampftag waren im Anfangssektor vermehrt Schlamm- und Wasserhindernisse sowie das Überwinden von Gräben gefragt. Bei Kilometer zwei bis drei wurde dann noch zusätzlich das Tragen eines Sandsacks aufgepackt. In den nächsten Sektoren tauchten vermehrt die Hangelhindernisse auf, an denen viele Teilnehmer scheiterten.

Manche Teilnehmer versuchten sich oft bis zu 30 Minuten an einem Hangelhindernis. Erfolgreich kamen nur 45 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen ins Ziel. Aufgrund des sehr kalten Wassers mussten viele Athleten mit extremer Unterkühlung kämpfen. Florian Kircher konnte am zweiten Tag dennoch einen starken 167. Platz erringen.

Bei beiden Distanzen der OCR-Weltmeisterschaft wurde den Athleten aufgrund des anspruchsvollen Kurses und der schwierigen Hindernisse alles abverlangt. Sichtlich gezeichnet kamen die ausdauerndsten Athleten über die Ziellinie und freuten sich über die errungene "Finisher-Medaille" und auf eine warme Dusche.

Florian Kircher meinte sichtlich geschunden nach dem Event: "Hammer! Eine Weltmeisterschaft bestreit man nicht alle Tage und dann so ein für mich super Ergebnis - einfach Klasse! Alle die am Start waren können stolz auf ihre Leistungen sein." Und nach einer ausgedehnten Pause noch die vage Ankündigung des Schefflenzer Extremsportlers: "Vielleicht greife ich nächstes Jahr noch einmal an."