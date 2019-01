Marius Oechsle will sich nach seinem soliden Wettkampf gegen Grünstadt morgen in St. Ilgen weiter steigern. Foto: S. Weindl

Obrigheim. (rol) Nur eine Woche nach dem lockeren Jahresauftakt gegen den KSV Grünstadt (692,2:504,6) müssen die Obrigheimer Gewichtheber schon wieder ran. Der fünfte Wettkampf in dieser Bundesliga-Saison führt den dreimaligen deutschen Meister nach Leimen. Doch die frühere Spitzenmannschaft stemmt sich seit Jahren gegen den Abwärtstrend, der Ruhm von einst verblasst.

Zwar ist der Kontostand von 0-9 Punkten nach drei Begegnungen kein echter Gradmesser, weil es die "Diljemer" gegen Speyer, Mutterstadt und Roding mit deutlich favorisierten Teams zu tun hatten, doch es dürfte eng werden im Kampf um die Qualifikation für die eingleisige Bundesliga ab der Saison 2019/20. "Ich sehe unsere Chancen bei 50:50", sagt Bernd Börgerding. Am Samstag rechnet der AC-Vorsitzende mit einer Niederlage, der SV Germania Obrigheim sei für sein Team aktuell zu stark. "Erst danach kommen die Gegner, die wir schlagen können", sagt er.

Dennoch werden die gastgebenden Germanen gegen die Germanen aus dem Neckar-Odenwald ihr Möglichstes tun. Schließlich werden die jeweils fünf besten Ergebnisse aus den acht Wettkämpfen zugrunde gelegt - und die neun Mannschaften mit dem besten Durchschnitt ziehen ins neuformierte Oberhaus ein. Dass der AC St. Ilgen seine bisherige Rundenbestleistung von 698,8 Relativpunkten am Samstag in der Aegidius-Halle (Wettkampfbeginn 19 Uhr) übertrifft, das ist nicht zu erwarten. Denn neben Georgi Shikov hat mit Vasil Gospodinov auch der zweite Bulgare wegen einer Verletzung abgesagt.

Der SV Obrigheim ist personell deutlich besser aufgestellt und plant, beide Ausländerplätze zu besetzen. Wie schon gegen Grünstadt wird erneut der spanische WM- und EM-Teilnehmer Alejandro Gonzales Baez auflaufen, außerdem feiert Sol Anette Waaler ihr Debüt. Die Norwegerin wechselt mit der Empfehlung eines 5. Ranges bei der Europameisterschaft 2018 in die Bundesliga - und sie will mehr.

"Der Abstand zu den vorderen Rängen ist nicht groß. Nach der EM bin ich sehr motiviert, meine Rekorde zu steigern und bei internationalen Wettbewerben künftig Medaillen zu gewinnen", kündigt die 26-Jährige an. Das hört Manuel Noe gerne. "Wir sind froh, dass die Verpflichtung geklappt hat, weil dadurch nun noch weitere Alternativen haben", sagt der Sportliche Leiter über die erste Norwegerin beim SV Obrigheim, die bislang ein Leistungsniveau von rund 140 Punkten nachgewiesen hat. "Wir sind gespannt auf ihre Premiere", so Noe.

Das Gesicht der Mannschaft verändert sich gegenüber dem Grünstadt-Wettkampf an einer weiteren Stelle, denn Nico Müller, der letzte Woche geschont wurde, kehrt auf die Bühne zurück. Matthäus Hofmann, der zweite deutsche Nationalheber des SV Obrigheim, wird ebenso dabei sein wie Jakob Neufeld und Marius Oechsle. Als Ersatzheber hält sich Kevin Ockert bereit, während die jungen Ruben Hofmann und Yannik Staudt für die zweite Mannschaft in Schifferstadt starten. Philipp Hülser fällt verletzt aus.

Der Rundenrekord des SV Obrigheim steht bei 843,2 Punkten und datiert vom 20. Oktober vergangenen Jahres, erzielt bei der knappen Niederlage in Speyer. Die Bestmarke wird in St. Ilgen wohl nicht in Gefahr geraten, aber im Vergleich zum Auftritt gegen Grünstadt wollen die Bundesliga-Gewichtheber eine deutliche Schippe drauflegen. Teamchef Noe fasst das Ziel in Zahlen: "Wir wollen uns in Richtung 800 Punkte bewegen."