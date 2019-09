Mosbach. (bx) Wenn in Deutschland von Goyu-Ryu-Karate gesprochen wird, steht immer der Name Tokio Funasako im Mittelpunkt, denn dieser Karatelehrer (Sensei) prägte wie kein anderer die deutsche Karateszene. Nachdem er schon in jungen Jahren in Japan große Erfolge errungen hatte (1964-1966 Stadtmeister von Tokio), wurde er von Yamaguchi Gogen in die Nationalmannschaft berufen, wo er erfolgreich kämpfte. Um den Gedanken des Goyu-Ryu weiter in der Welt zu verbreiten, trat er als junger Mann die weite Reise durch Russland bis nach Deutschland an, wo er 1968 sein erstes Dojo in Heilbronn gründete. Von dort aus folgten in kurzen Abständen die Gründungen weiterer Dojos in Mosbach, Walldürn, Eppingen, Kraichtal, Bruchsal und Östringen.

Die von ihm trainierten Mannschaften konnten sich bis zur Spitze der deutschen Karateszene emporkämpfen. Zwischenzeitlich legte er bei Yukinori Uehara die Prüfung zum 7. DAN (Meistergrad) ab und schloss sich mit 22 Vereinen aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen zum International Goju-Ryu Karate-Do Renmei als eigenständiger Organisation im DKV zusammen.

Am 4. September feierte Tokio Funasako seinen 75. Geburtstag, zu dem Michael Pascuzzi und sein Team vom Karate-Dojo Hirschhorn einen besonderen Geburtstagslehrgang organisierten. Hierbei hielten Hanshi (Ehrenbezeichnung) Tokio Funasako (9. DAN), Shihan (Ehrentitel) Yukio Kimura (8. DAN in Aikido und Gesundheitstraining), Shihan Werner Dietrich, Heiko Ehret (4. DAN) und Sonja Ehmendörfer (5. DAN) verschiedene Trainingseinheiten ab und führten Katas (festgelegte Kampfbewegungen) vor.

Selbstverständlich bereicherten die von Sensei Funasako vorgeführten traditionellen Übungen und Kumite-Einheiten (Freikampf) den Lehrgang, von dem sich die Besucher von den Dojos aus Hirschhorn, Dallau, Amorbach, Heilbronn, Gundelsheim, Mosbach, Rettigheim, Pforzheim und Haßmersheim echt begeistert zeigten. Die Teilnehmer lobten besonders die variationsreich gestalteten Übungen, die den gesamten Budo- Bereich (Kampfkünste) abdeckten.

Im Verlauf des Lehrgangs bedankte sich Tokio Funasako bei all seinen Wegbegleitern, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, sein bisheriges Lebenswerk zu gestalten. Auch übergab er diesen Unterstützern Dankesurkunden und verlieh Werner Dietrich den Ehrentitel Shihan. Heiko Ehret und Michael Pascuzzi brachten die Stimmung auf den Punkt: "Es ist ein sehr gutes Gefühl, in der Gemeinschaft mit gleichgesinnten Sportlern und verständnisvollen Lehrern ein Ehrenfest begehen zu können." Gleichzeitig bezeichneten sie es eine große Ehre und Auszeichnung, mit Hanshi Tokio Funasako trainieren und seinen Geburtstag feiern zu dürfen. Auch wünschten sie dem Jubilar viel Glück bei der Bewältigung seiner Zukunftspläne, zu denen auch die Vollendung der bereits im Bau befindlichen Halle für ein Dojo in Neckarmühlbach gehört. Die RNZ schließt sich den Glückwünschen gerne an.