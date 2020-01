Von Roland Karle

Obrigheim. Jetzt hat es auch noch den Teamchef erwischt. Manuel Noe ist krankgemeldet, ein grippaler Infekt macht ihm seit Tagen zu schaffen. Folglich wird er den ersten Bundesliga-Wettkampf seiner Mannschaft im Jahr 2020 verpassen.

Das passt ins Bild. Den SV Obrigheim plagen Personalsorgen, die zum Jahresende angespannte Lage hat sich nicht verbessert, im Gegenteil: Das Lazarett ist größer geworden. "Wir fahren mit dem letzten Aufgebot nach Roding", sagt Noe vor dem Auswärtskampf beim TB Roding. Die längere Zeit verletzt gewesenen Matthäus Hofmann und Marius Oechsle haben zwar das Training wieder aufgenommen, kommen aber für einen Bundesliga-Einsatz noch nicht in Frage. Immerhin: Oechsle feierte nach überstandener Schulteroperation am vergangenen Wochenende sein Comeback. Zum 443,2:246,2-Sieg des SV Obrigheim II gegen Feldrennach in der Oberliga steuerte er als bester Heber 90,2 Punkte bei.

Fehlen werden zum Jahresauftakt in der Bundesliga zudem Mohammed Hoblos wegen einer Kapselverletzung am Daumen und der erkrankte Ruben Hofmann. Deshalb wird Jakob Neufeld an die Hantel gehen, der eigentlich nur als Ersatzmann mit nach Roding fahren und seine hartnäckige Nackenverletzung auskurieren wollte. Deshalb hatte er im Dezember die DM und das Spitzenduell gegen Samswegen in der Neckarhalle verpasst. Nun wird sich der frühere Nationalheber in den Dienst der Mannschaft stellen und antreten.

Auch auf den Ausländerplätzen ist die Auswahl, teils wegen Verletzung (Emily Campbell), teils aus Termingründen, arg geschrumpft. Von sechs Sportlern im Kader stehen am Samstag mit Ach und Krach zwei zur Verfügung: Olympia-Anwärter Sargis Matirosjan beendet sein aktuelles Trainingslager etwas früher und bringt seine österreichische Teamkollegin Victoria Hahn mit, die bislang erst einmal für Obrigheim – im Dezember 2018 gegen Heinsheim – gehoben hat. "Wir sind froh, dass Sargis und Victoria entgegen der ursprünglichen Planung im Wettkampf gegen Roding dabei sind", betont Sportvorstand Noe.

Der gegen Samswegen schmerzlich vermisste Nationalheber Nico Müller wird ins Team zurückkehren, ebenfalls dabei sind sein Bruder Adrian sowie Neuzugang Moritz Huber. "Wir peilen ein Ergebnis um die 800 Punkte an, das erscheint realistisch und reicht hoffentlich zum Sieg", ergänzt Noe. Rodings Rundenrekord steht aktuell bei 811,1 Relativpunkten, vor heimischer Kulisse werden die Ostbayern bestimmt an ihr Limit gehen.

Simon Brandhuber, Rodings bester Mann, kämpft mit starkem Willen und hohem Einsatz um seine Olympia-Chance. Ende des Monats findet in Rom ein weiterer Qualifikationswettkampf statt, die Bundesliga-Begegnung mit Obrigheim ist für den Vize-Europameister in der 67-Kilo-Klasse eine willkommene Generalprobe. Es ist also nicht zu erwarten, dass sich der Tabellensechste (5:4 Punkte) gegen den Zweiten Obrigheim (9:3 Punkte) schon vor dem Aufeinandertreffen geschlagen gibt. Dennoch: "Wir wollen möglichst mit 3:0 gewinnen", sagt Teamchef Noe mit Blick aufs Erreichen einer der Top-3-Platzierungen, die für den Einzug in den DM-Endkampf erforderlich sind.

Nach dem Duell in Roding wartet vier Wochen später die nächste Herausforderung und der dafür wohl entscheidende Wettkampf auf die Obrigheimer Gewichtheber: Die erfolgreichste Mannschaft der 2010-er Jahre und der jetzige Tabellendritte AV Speyer (7:2 Punkte) gastiert am 15. Februar in der Neckarhalle. Der Kartenvorverkauf hat in dieser Woche begonnen, Tickets sind Karten sind in der Stoff- und Kreativstube in Obrigheim und im Kraft-Werk Schwarzach erhältlich.

"Der Auswärtskampf wird am Samstag spannender, als wir uns das gewünscht haben", prognostiziert Manuel Noe vor dem Kampf im 280 Kilometer entfernten Roding. Zusammenrücken, alle Kräfte bündeln, klug taktieren – darauf wird es ab 19 Uhr in der Städtischen Dreifachturnhalle ankommen. Auf die makellose Serie aus der Vergangenheit dürfen sich die Heber nicht verlassen: Sämtliche elf Begegnungen, die es seit dem 2. Februar 1991 in der Bundesliga gegen Roding gab, hat der SV Obrigheim – mit einem Durchschnittsergebnis von 813:706 Punkten – gewonnen. Morgen Abend können Nico Müller & Co das Dutzend an Siegen also vollmachen.