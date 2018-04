Schefflenz. (hawa) Der 6. und gleichzeitig vorletzte Lauf zur German-Cross-Country-Serie (GCC) wurde traditionell beim MSC Schefflenz ausgetragen. Volle Starterfelder mit mehr als 630 Piloten, verteilt auf 22 Klassen, darunter auch die Piloten des Motorsportclubs Schefflenz. Die Strecke in Schefflenz war in einem optimalen Zustand, was auch die Teilnehmer bestätigten. Am Samstag zeigte sich das Wetter launisch mit kurzen Regenschauern, die aber optimal für die Streckenbedingungen waren. Am Sonntag war es komplett trocken. Durch die Bewässerungsanlage und dem Bewässerungsteam blieb es ein nahezu staubfreies Rennwochenende. Es ging auf die ca. 4,5 km lange Strecke mit dem ehemaligen Schefflenzer WM-Parcours, erweitert mit steilen Auf-und Abfahrten und ein langes Ackerfeld. Somit stand den GCC-Teilnehmern eine anspruchsvolle Strecke zur Verfügung.

Bei den Oldtimern fuhr MSC-Pilot Walter Seufert (KTM) auf den 4. Platz. Danach gingen die XC-Super-Senioren und die XC-Gästeklasse an den Start. Bei den Senioren zeigte MSC-Pilot Klaus Metzger (KTM) ein sensationelles Rennen und fuhr einen Start-Ziel-Sieg auf seiner Heimstrecke ein, wobei er die letzten Runden mit einem platten Vorderrad unterwegs war. Der Schefflenzer Peter Körber (KTM) belegte den guten 5. Platz. Seine Vereinskameraden Peter Held (Honda) und Wolfgang Retter fuhren auf den 10. und 11. Platz. In der XC-Gästeklasse fuhren die MSC-Piloten Juho Kirssi und Marvin Möhler (beide Husqvarna) mit dem 2. und 3. Platz erfolgreich auf das Podium. Gregor Schropp (Yamaha) verfehlte mit dem 4. Platz knapp das Podium. Die Schefflenzer Fahrer Robin Scheufler und Rene Wischer auf Yamaha fuhren mit einem 7. und 8. Platz noch in die Top Ten. Christian Möhler, Rene Volk, Robin Zimmermann (alle KT) und Richard Ziegler (Kawasaki) belegten den 16., 26., 34. und 38. Platz.

In der XC-Beginnerklasse belegte Jochen Stetzler (Honda), Johann Keppler (Yamaha), Nico Wansner (KTM), Robin Schönbein (KTM), Christian Frauenschuh (Suzuki), Heinz Willig (Kawasaki) und Nick Schweizer (KTM) den 14., 15., 21., 41., 67., 78. und 79. Platz.

Im letzten Lauf des ersten Tages in der XC-Juniorklasse fuhr MSC-Pilot Max Weber (Husqvarna) ein kämpferisches Rennen und schaffte mit dem 3. Patz noch den Sprung auf das Podium. Sven Müller (Husqvarn) und Nils Froede (Yamaha) fuhren mit dem 5. und 6. Platz noch in die Top-Ten-Platzierung. Die MSC-Piloten Moritz Trunk (Husqvarna), Axel Wagenblast (Yamaha) und Luca Wirth (KTM) belegten den 17., 18. und 25. Platz.

In der XC Seniorklasse fuhr Jörg Albrecht (Yamaha) ein sensationelles Rennen. Vom Start weg lag Albrecht in der Spitzengruppe und konnte in der Startrunde die Führung übernehmen. Albrecht baute in jeder Runde seine Führung aus. Zum Rennende wurde er mit einer Runde Vorsprung als Sieger in der XC-Seniorklasse gefeiert.

Für eine Sensation in der XC-Seniorklasse sorgte MSC-Pilot Wolfgang Froede (KTM). Er zeigte ein phantastisches Rennen und kämpfte sich auf seiner Heimstrecke auf den 3. Platz nach vorne und stand somit überglücklich auf dem begehrten Podium. Die Schefflenzer Piloten Martin Gehse (Yamaha) und Jörg Zechmeister (KTM) fuhren auf den 23. und 29. Platz. In der XC-Youngsterklasse belegten MSC-Pilot Paul Franek (Kawasaki) und Dominik Winter (Yamaha) den 17. und 18. Platz.

Am zweiten Renntag gingen die Quadpiloten, an die Startlinie. In der XC- Quadklasse galt die größte Aufmerksamkeit dem MSC-Lokalmatador Sebastian Feil (KTM), er ging auch als Tabellenführender der Meisterschaft an den Start. Bei seinem Heimrennen bestand für ihn die Chance, den Titel vorzeitig einzufahren. Als der Startschuss fiel, lag Feil in der Spitzengruppe und konnte kurz darauf die Führung übernehmen. Er behauptete diese und konnte sich vom Rest des Feldes absetzen. In der letzten Runde gab es noch eine Schrecksekunde, beim Überrunden kam ihm ein Kontrahent in die Quere und Feil ist bei einem Überschlag seiner Maschine über den Lenker "abgeflogen" und dabei hat er sich einen Platten am Vorderrad eingehandelt. Feil konnte rasch das Quad wieder auf die Räder stellen und das Rennen als Führender fortsetzen und wurde kurz darauf im Ziel als Sieger und vorzeitiger Meister in der XC-Quadklasse abgewunken.

Andre Sitzler gelang ein guter Start und er kämpfte sich auf den 2. Platz vor. Sitzler war schnell auf seiner Heimstrecke unterwegs und hatte Blickkontakt zum führenden Vereinskameraden Feil. Andre Sitzler wurde letztlich auch als Zweiter im Ziel angewunken. Somit standen gleich zwei MSC-Quadpiloten auf dem begehrten Podest.

Im Anschluss ging der Nachwuchs an die Startlinie. In der Klasse WC I bis 65 ccm fuhr MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf auf den 6. Platz. In der Klasse WC II 85 ccm fuhren Robin Schönbein (KTM) und Nick Schweizer (KTM) und Eric Meidlinger (Suzuki) auf den 14., 29. und 32. Platz.

MSC-Pilot Max Weber (Husqvarna) ging in der XC-Zwei-taktklasse an den Start. Ihm gelang ein guter Start, ging als Zweiter in die erste Kurve und attackierte den Führenden. Mit Einsatz auf seiner Heimstrecke gelang es ihm auch, die Führung für einige Runden zu übernehmen. Zur Rennhälfte musste Weber zum Tankstopp. Auf Platz drei liegend kämpfte er noch um einen Spitzenplatz. In der letzten Runde überschlugen sich die Ereignisse: Dem Führenden ging der Sprit aus, er schob seine Maschine noch einige Meter mit leerem Tank über die Ziellinie und fiel dadurch auf den 4. Platz zurück. Davon profitierte Max Weber und er wurde somit auf dem sensationellen 2. Platz abgewunken. Die MSC-Pilot Jonas Löffler (KTM) belegte den 19. Platz. Nicht ganz so gut lief es für Jörg Albrecht, schon in der Anfangsphase des Rennens bekam er Probleme mit seiner Kupplung und musste in die Box. Dabei stellte sich heraus, dass seine Kupplung verbrannt und an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken war.

In der XC-Viertaktklasse belegten die MSC-Piloten Nils Froede (Yamaha), Axel Wagenblast (Yamaha) und Christian Frauenschuh den 11., 12. und 30. Platz. In der hochkarätigen XC-Proklasse konnte Kornel Nemeth (KTM) erstmals den Sieg in dieser Saison einfahren.

Zum Abschluss und Höhepunkt in Schefflenz wurde das XC-Supersprint-Motocrossrennen gestartet. Auf der verkürzten Strecke gingen 14 Piloten an den Start und zeigten erneut hochkarätigen Motorsport bei einer Renndistanz von 40 Minuten plus einer Runde. MSC-Pilot Marvin Möhler (Husqvarna) belegte hierbei den 10. Platz.

Ein spannendes GCC-Wochenende bei optimalen Bedingungen ging damit beim MSC-Schefflenz zu Ende. Den Zuschauern konnte wieder hochkarätiger Motorsport auf internationalem Niveau geboten werden. MSC-Vorsitzender Uli Körber begrüßte dazu auch den stellvertretenden Bürgermeister H. Rüger an der MSC-Strecke. Beide nahmen auch die Siegerehrungen vor. Die Gesamtorganisation, sei es die Streckenführung, das Bewässerungsteam, die Streckensicherung mit Streckenposten, das Fahrerlager-Team, die Bewirtung im großen Festzelt und die ärztliche Versorgung mit der DRK-Ortsgruppe Allfeld, übertraf auch in diesem Jahr wieder alle Erwartungen. Das GCC-Finale findet am 30. September/1. Oktober 2017 in Bühlertann bei Schwäbisch Hall statt.