Schefflenz. (hawa) Das Finale zur Cross-Country Meisterschaft (GCC) fand auf der MX-Strecke des MSV Bühlertann statt. 800 Fahrern kamen zum Finale und kämpften dort um die letzten Meisterschaftspunkte, mit dabei die Piloten vom Motorsportclub Schefflenz.

Bei den Oldtimern fuhren die MSC-Piloten Walter Seufert (KTM) auf den 6. Platz. In der XC Youngtimer Klasse belegte MSC-Pilot Nico Braun den 9. Platz. Bei den XC Super-Senioren fuhr MSC-Pilot Wolfgang Froede (KTM) wieder ein tolles Rennen und wurde auf dem 5. Platz abgewunken. Peter Körber, Wolfgang Retter und Jörg Zechmeister belegten den 18., 23. und 51. Platz.

In der XC-Gäste-Klasse konnte Marvin Möhler (Husqvarna) den 7. Platz erzielen. Luca Wirth, Rene Volk und Christian Möhler fuhren auf den 30., 45. und 49. Platz. In der XC-Beginner-Klasse belegten die MSC-Piloten Tobias Riel, Jochen Stetzler und Heinz Willig den 25., 37.und 85. Platz. Bei den XC-Junioren fuhren die MSC-Piloten Nils Froede und Axel Wagenblast auf den 11.und 16. Platz. In der XC Senior Klasse ging Jörg Albrecht (Beta) als frischgebackener Meister an den Start. Er setzte sich vom Start weg an die Spitze und fuhr einen sicher geglaubten Sieg entgegen, doch zwei Runden vor Schluss wurde er langsamer und musste die Führung abgeben. Mit einem platten Hinterrad rettete er sich noch mit dem 2. Platz ins Ziel. Martin Gehse erzielte den 33. Platz.

Auch für die MSC-Nachwuchspiloten (v.l.) Robin Schönbein, Oskar Wolf und Nick Schweizer ging in Bühlertann eine erfolgreiche Saison zu Ende. Foto: Harry Wansner

In der XC-Quad-Klasse ging am zweiten Renntag MSC-Quadpilot Sebastian Feil (KTM) an den Start, er zeigte ein kämpferisches Rennen und wurde auf dem 4. Platz abgewunken. In der Wild Child-Klasse I (bis 65 ccm) hatte MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf vor dem Start noch Probleme mit dem Motorrad. Sein Vater Oskar besorgte ein Leihmotorrad. Mit dieser Maschine fuhr Oskar ein tolles Rennen und erzielte den 3. Podestplatz. Am Abend im großen Festzelt bei der GCC-Meisterschaftsfeier wurde Oskar strahlend vor Freude als Vize-Meister in der XC Wild-Child Klasse 1 bis 65 ccm gefeiert.

In der XC Wild-Child I Klasse bis 85 ccm belegten die MSC-Nachwuchspiloten Robin Schönbein, Nick Schweizer, Elia Remmler und Eric Meidlinger den 14., 18., 29. und 34. Platz.

In der XC-Sport 1 Klasse war der Focus auf MSC-Pilot Max Weber (Husqvarna) vom Team KMP-Racing gerichtet, für ihn ging es noch um den Meistertitel und es war spannend bis zur letzten Runde. Max erwischte einen schlechten Start und ging auf Platz fünf liegend ins Rennen. Er konnte sich im weiteren Verlauf bis an die Spitze des Feldes kämpfen. Durch seinem Tankstopp fiel Max auf den zweiten Platz zurück, er wusste, dass dieser Rang für den Meisterschaftstitel reichen würde und brachte den 2. Platz sicher ins Ziel. Nach der Zieldurchfahrt die Erleichterung, Max wurde mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur einem Meisterschaftspunkt zum Deutschen GCC-Meister 2018 in der XC-Sport 1 Klasse gekrönt. Die MSC-Piloten Sven Müller und Marvin Möhler fuhren auf den 10. und 13. Platz.

In der der XC-Sport 3 Klasse ging MSC-Multimeister Jörg Albrecht (Beta) noch einmal an die Startlinie, bei ihm ging es noch um den 3. Meisterschaftsplatz. Albrecht zeigte ein souveränes Rennen und fuhr fehlerfrei auf den 2. Podestplatz. der Tageswertung und erzielte damit noch den sensationellen 3. Platz der Meisterschaft 2018, in der XC-Sport 3 Klasse.

Zum Saisonabschluss wurde der letzte Lauf der Saison mit der XC Super-Sprint Klasse gestartet. Die MSC-Piloten Nils Froede, Philipp Leis und Axel Wagenblast fuhren hier auf den 17., 19. und 20. Platz.

Am Sonntagabend fand dann im voll besetzten Festzelt die große Meisterschaftsehrung statt. In der XC-Senior Klasse wurde MSC-Pilot Jörg Albrecht, sowie Max Weber in der XC Sport 1 Klasse zum Meister 2018 gekürt. Bei den XC Wild Child Klasse bis 65 ccm stand MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf auf dem 2. Meisterschaftsplatz und wurde als Vize-Meister gefeiert .In der XC Sport 3 Klasse belegte Jörg Albrecht als Doppelstarter den 3. Meisterschaftsplatz, somit war das GCC-Meisterschaftspodium mit MSC-Piloten sehr gut besetzt. In der XC-Oldtimer Klasse erzielte MSC-Pilot Walter Seufert, sowie MSC-Quadpilot Sebastian Feil, in der XC Quad Klasse, den tollen 5. Meisterschaftsplatz. Die MSC-Piloten Wolfgang Froede in der XC Super-Senior Klasse, Nils Froede in der XC-Junior Klasse und Marvin Möhler in der XC Sport 1 Klasse platzierten sich auf dem 7. Meisterschaftsplatz. MSC-Nachwuchspilot Robin Schönbein war in der XC Wild Child Serie bis 85 ccm erfolgreich und landete mit dem 10. Platz noch in der TOP-Ten Wertung der Meisterschaft.

Für die zahlreichen Piloten des MSC-Schefflenz war es erneut eine sehr erfolgreiche GCC-Saison mit großartigen Platzierungen bis hin zum zweifachen Meisterschaftstitel und Vizemeister-Titel.