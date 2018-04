Gommersdorf. (eb) Wieder musste sich der VfR Gommersdorf gegen den Verbandsliga-Viertplatzierten VfB Eppingen mit einem 1:1 begnügen. VfB-Torjäger Kevin Haas nutzte mit seinem Tor in der 90. Minute eine Unachtsamkeit in der Gommersdorfer Abwehr aus und der knappe Vorsprung der Jagsttäler war egalisiert. "Das Gegentor kurz vor Schluss darf nicht passieren", ärgerte sich VfR-Abwehrrecke Sascha Silberzahn. Und VfR-Trainer Peter Hogen meinte nach dem Spiel: "Schade, dass wir das 1:0 nicht über die Zeit gebracht haben."

In der Anfangsviertelstunde diktierten die Eppinger das Spiel, ohne aber zu größeren Möglichkeiten zu kommen. Nach einer Ecke wurde der Ball vom VfB abgefangen, Tobias Zakel legte quer auf den gelaufenen Alexander Rudenko, doch er fand in VfR-Keeper Nico Bayha seinen Meister. Die zweite Hälfte begannen die Gommersdorfer mit viel Elan. Dennis Herrmann (62.) verfehlte mit seinem Dropkick von der Strafraumgrenze aus knapp das Tor. In der 67. Minute war es soweit: Markus Gärtner legte einen Kopfball genau vor und Max Schmidt vollendete zum 1:0 für die Platzherren. Kurz darauf konnte der eingewechselte Torben Götz (71.) im letzten Moment geblockt werden. Gegen Ende häuften sich die Freistöße und Eckbälle für die Kraichgauer. Die letzte VfB-Chance nutzte dann Kevin Haas zum 1:1-Endstand.

Schon am Mittwoch haben die Gommersdorfer das Nachholspiel bei der SG Kirchheim. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

VfR Gommersdorf: Bayha- Conrad, Silberzahn, P. Mütsch- Bauer (70., Beck), Stelzer, Scheifler (90., Hespelt), Herrmann, Geissler - M. Schmidt (82., D. Feger), Gärtner (68., Götz)

VfB Eppingen: Sauer- Felk (77., Friedrich), Irrgang (77., Ebner), Söder (84. Sigloch), Weinreuter- Kirsten, Rudenko, Alves, Kradja- Zakel, Haas

Tore: 1:0 (67.) Max Schmidt, 1:1 (90.) Kevin Haas; SR: Thomas M. Raßbach (Lehrberg, SRG Frankenhöhe); Zuschauer: 145

TuS Bilfingen - SpVgg Neckarelz 3:1: Der TuS Bilfingen eilt in der Fußball-Verbandsliga von Sieg zu Sieg. Nach den Erfolgen gegen Kirrlach und in Friedrichstal musste jetzt auch die Spielvereinigung dran glauben und kassierte auf dem Schalkenberg eine 1:3(0:1)-Niederlage.

Doch so klar, wie es das Ergebnis ausdrückt, war die Angelegenheit nicht, denn die Gäste wurden unter Wert geschlagen und boten über 90 Minuten Paroli, Erst ein Doppelschlag der Platzherren in den letzten 120 Sekunden durch Nick Petlach und Oguzhan Celebi machten den Erfolg komplett. "Der Sieg war schmeichelhaft und nicht verdient", urteilte Spielertrainer Dejan Svjetlaovic, verwies aber auf die 2:3-Pleite aus der Vorrunde mit Gegentreffern in der Schlussphase, "dort war es genau umgekehrt, jetzt hat sich das ausgeglichen".

Das Team von Marc Ritschel überraschte mit einer offensiven Spielweise und stellte durch das kluge Passspiel von Lukas Böhm, Henrik Hogen oder Simon Fertig die TuS-Defensive vor einige Probleme. Schon in der dritten Minute musste sich der für Bünyamin Karagöz wieder ins Tor zurück gekehrte Mathias Dörrich mächtig gegen Böhm strecken und zwei Minuten später hatte er Glück bei einem Kopfball von Fabio Schmidt.

Die Führung der Gastgeber fiel aus heiterem Himmel. Svjetlaonvic hatte die Kugel auf der rechten Seite gegen zwei Kontrahenten verteidigt, seine Flanke köpfte Oguzhan Celebi zu seinem zwölften Saisontreffer ein (28.). Nach dem Wechsel machte Neckarelz Druck, aber dem Ausgleichstreffer stand immer wieder Dörrich im Wege.

In der 61. Minute war er machtlos, Kevin Stoitzner hatte sich einen Fehlschag im Strafraum geleistet und Böhm nahm das Geschenk dankend an zum 1:1. Hogen und Aiman Kurt verpassten die Führung und das sollte sich rächen, als Nick Petlach das Leder aus 24 Meter per Freistoß zum 2:1 in die Maschen hämmerte (89.) und Celebi (90.) noch einmal zum Endstand traf und mit 13 Treffern auf Platz vier der Torjägerliste liegt. (by)

TuS Bilfingen: Dörrich, Reichenbacher (73. Kohlmann), Petlach, Krause, Stoitzner (83. Panneerselvam), Helfrich, Ertugrul, Barbu, Svjetlanovic, Celebi, Mörgenthaler (66. Hauser).

Spvgg Neckarelz: Penz, Bitz, Schmidt (57. Sanneh), Göttmann, Böhm, Fertig, Hogen, Artun,Ahmeti (89. Frey), Cardal, Kizilyar (62. Dzafic). - Tore: 1:0 Celebi (28.), 1:1 Böhm (62.), 2:1 Petlach (89.), 3:1 Celebi (90.). - Schiedsrichter: Dill (Marxzell). - Zuchauer: 150