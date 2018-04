Dem Gegner einen Schritt voraus, das will der SV Osterburken auch heute Abend gegen den TSV Strümpfelbrunn sein. Foto: C. Hagenbuch

Mosbach/Buchen. (huwa) Am heutigen Mittwoch startet in der Landesliga die Serie der Nachholspiele, so dass für die beteiligten Mannschaften eine "Englische Woche" ansteht.

Gelassen kann der SV Osterburken den TSV Strümpfelbrunn empfangen, denn die Römerstädter befinden sich nicht im Zugzwang. Neun Punkte Distanz zum Relegationsplatz bedeuten fast schon den Klassenverbleib. Bei diesem Thema wehrt SVO-Coach Jürgen Wöppel jedoch ab, er besteht auf mathematische Sicherheit. In der Vorrunde trennten sich die Bauländer und die Elf vom Hohen Odenwald mit einem Remis. Damit könnten die Gastgeber erneut leben, derweil es für die Strümpelbrunner noch einiges zu tun gibt. Wichtig für den TSV ist, die am vergangenen Samstag gegen den FV Lauda bezogene Niederlage aus dem Kopf zu vertreiben und die Reset-Taste zu drücken.

Nachdem der TSV Höpfingen, bei dem heute der FC Grünsfeld gastiert, sowohl gegen den FV Lauda als auch gegen den TSV Oberwittstadt verloren hatte, betonte der Höpfinger Trainer Tobias Ippendorf: "Das Spiel gegen Tauberbischofsheim wird nun zeigen, ob wir weiterhin im oberen Tabellenbereich bleiben können." Die Gelb-Blauen verloren auch diese Partie, sodass nun drei Niederlagen in Folge in der Statistik stehen. Der zweite Tabellenplatz ist in die Ferne gerückt. Gleichwohl gilt das Sprichwort: So lange die Orgel spielt, ist die Kirche nicht aus. In der Partie gegen den FC Grünsfeld wird der Ippendorf-Elf sicherlich alles abverlangt, denn die Truppe aus dem Grünbachtal will der Gefahrenzone den Rücken kehren und wird sich nach ihrem Heimsieg gegen den VfR Uissigheim in Höpfingen beflügelt vorstellen.

Der SV Neunkirchen ist ziemlich gut über den Winter gekommen und hat inzwischen drei Matches in Serie nicht verloren. Das klingt gut. Weniger gut ist jedoch, dass diese drei nicht verlorenen Begegnungen keine Siege waren, sondern "nur" Unentschieden in die Wertung brachten. Und diese drei Punkte reichten nicht für eine Verbesserung in der Tabelle. Nach wie vor belegt der SVN den letzten Platz. Weil die Mannschaft aus dem Kleinen Odenwald nicht nur das heutige Nachholspiel gegen Türkspor Mosbach in petto hat, könnte sie jedoch zu einer Aufholjagd ansetzen. Allerdings gilt Türkspor nicht gerade als so genannte Laufkundschaft, sondern als starke Mannschaft. Bisher sind sich die beiden Teams in der Landesliga noch nicht begegnet. Und in der Kreisliga-Saison 2015/16 gewann Türkspor mit 2:1 in Neunkirchen, das damalige Vorrunden-Match endete 1:1.

Der FV Lauda wird im Heimspiel gegen den SV Viktoria Wertheim mit ziemlicher Sicherheit nichts anbrennen lassen, sondern seinen erfolgreichen Weg fortsetzen. Das Treffen zwischen dem VfR Uissigheim und dem VfR Gerlachsheim hingegen gilt als offen. Vor der Winterpause wären die Uissigheimer als Favorit in die Partie gegangen, doch nach der Winterpause fehlte dem VfR die Konstanz.