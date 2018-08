Walldürn. "Hoch hinaus" war auch diesmal die Devise bei der Austragung des ‚Hohenloher Vergleichsfliegens‘ für Segelflieger. Der traditionelle Streckensegelflugwettbewerb wurde in diesem Jahr bereits zum 53. Mal ausgetragen - und in diesem Jahr war der Flugsportclub Odenwald (FSCO) Walldürn bereits das fünfte Mal als Ausrichter an der Reihe.

Der Wettbewerb fand an zwei Wochenenden statt und umfasste sechs geplante Wertungstage für die insgesamt 50 Teams. Auch zwischen den Wertungstagen stand den Teilnehmern der Flugplatz zur Verfügung, um Streckensegelflüge im süddeutschen Raum durchzuführen. Über die Turniertage wurden von allen Teilnehmern zusammen eine Flugdauer von rund 500 Stunden und eine Strecke von mehr als 33.000 km erflogen.

Täglich fand um 10 Uhr ein Pilotenbriefing statt. In diesem wurde das Wetter besprochen und die für diese Wetterlage am sinnvollsten festgelegte Strecke verkündet. Dazu muss man wissen, dass gutes Wetter für einen Fußgänger nicht gleich gutes Wetter für einen Segelflugpiloten ist.

Wetterlagen ohne Schäfchenwolken, die Thermik anzeigen für einen Segelflieger, erschweren das Fliegen. So kam es auch vor, dass Teilnehmer wegen fehlender Aufwinde auf einem Acker oder Wiese landen mussten. Eine solche Außenlandung ist jedoch mit Segelflugzeugen nichts Schlimmes und bei den aktuellen Bodenverhältnissen auch kaum gefährlich. Sie bedeuten neue Erfahrungen, und die Bodencrew holt dann mit Segelfluganhängern die Außenlander ab.

Die jeweiligen Tagesaufgaben des Hohenloher Vergleichsfliegens waren als "Racing Task" und "Assigned Area Task" gestellt. Ziel ist es bei einer "Racing Task", eine Strecke mit GPS-festgelegten Wendepunkten schnellstmöglich abzufliegen.

Hintergrund Der Flugsportclub Odenwald (FSCO) wurde 1958 gegründet und feiert seinen 60. Geburtstag im Rahmen eines Flugplatzfests im September. Etwa 140 aktive Luftsportler in den Sparten Segel- und Motorflug sowie Ultraleicht sowie 130 passive Mitglieder und Förderer gestalten das Vereinsleben. Der Flugplatz Walldürn wurde 1963 eröffnet - zunächst als Grasplatz [+] Lesen Sie mehr Der Flugsportclub Odenwald (FSCO) wurde 1958 gegründet und feiert seinen 60. Geburtstag im Rahmen eines Flugplatzfests im September. Etwa 140 aktive Luftsportler in den Sparten Segel- und Motorflug sowie Ultraleicht sowie 130 passive Mitglieder und Förderer gestalten das Vereinsleben. Der Flugplatz Walldürn wurde 1963 eröffnet - zunächst als Grasplatz für Segelflug - und über die Jahre ausgebaut. Als Verkehrslandeplatz ist der Flugplatz Walldürn Teil der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur des Landes. Er ist mit seiner hervorragenden Infrastruktur der wichtigste und größte Flugplatz in der Region mit überregionaler Ausstrahlung. Etwa 15.000 Flugbewegungen werden dort pro Jahr durchgeführt, davon sind ca. 65 Prozent Starts und Landungen externer Flugzeuge, vor allem auch von Flugschulen. Neben den elf Flugzeugen des Flugsportclubs ist der Flugplatz Heimat von ca. 40 weiteren Flugzeugen mit einem breiten Spektrum von zweimotorigen Geschäftsfliegern über historische Kunstflieger bis hin zu Luftsportgeräten und Segelflugzeugen. Aushängeschild des Vereins ist das Segelflug-Team, das seit 2004 ununterbrochen in der deutschen Bundesliga aktiv ist und immer sehr gute Leistungen und Ergebnisse im Streckenflug erzielt. Viele fliegerische Veranstaltungen bereichern das Vereinsleben: Im Mai findet alljährlich das Trainingslager der Segelkunstflug-Nationalkader aus Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Der Flugsportclub, der Flugplatz mit Werft und die angeschlossene Gaststätte sind auch wichtige wirtschaftliche Faktoren für Walldürn und die Region - sowohl als Freizeitziel wie auch als Gewerbebetriebe und Arbeitgeber. Außerdem beinhaltet der Verein einen Ausbildungsbetrieb des BWLV (Baden-Württembergischer Luftfahrtverband) und bildet Nachwuchs selbst aus. (rüb)

Bei der "Assigned Area Task" wird der Wendpunkt mit einem Radius von mehreren Kilometern umrahmt. Den Piloten wird zusätzlich eine Zeit gegeben, die sie mindestens fliegen müssen. Nun muss der Pilot entscheiden, wie weit er in die jeweiligen Wendepunkte einfliegt, sodass er die Zeit möglichst effektiv nutzt.

Um eine Chancengleichheit innerhalb der Aufgaben zu garantieren, gab es drei unterschiedliche Klassen: Die Leistungsklasse, die gemischte Klasse und die Einsteigerklasse. Die Einteilung in die Leistungs- und gemischte Klasse fand zum größten Teil entsprechend der Leistung der Segelflugzeuge statt.

In der Leistungsklasse starteten 24 und in der gemischten Klasse 17 Flugzeuge. Um Scheinneulinge und sogar Flugschüler an den Wettbewerb heranzuführen, gab es zudem die Einsteigerklasse, in der neun Flugzeuge starteten.

Die Aufgaben umfassten dabei Strecken von bis zu 350 km, die von den Teams schnellstmöglich und trotzdem auf Sicherheit bedacht zu erledigen waren. Täglich wurde das Teilnehmerfeld von sechs Schleppmaschinen in die Luft gebracht.

Bei der Siegerehrung wurden die Besten jeder Klasse, der beste Jugendliche und der beste Verein geehrt. Besonders stolz kann der FSCO Walldürn auf seine Repräsentanten sein. Philipp Kapferer und Stefanie Willard belegten in der Leistungsklasse mit dem Vereinsdoppelsitzer "Duo Discus" den ersten Platz.

Ralf Schleßmann und Silas Horn, beide in dem Einsitzer "Ls8" unterwegs, belegten dahinter die Plätze zwei und drei, so dass das Treppchen mit Piloten des FSCO belegt war. Aber auch der vierte und der siebte Platz der Leistungsklasse, der zweite Platz der Jugendwertung und der erste Platz der Vereinswertung gingen an den FSCO.

Gratulation gilt auch Jannis Kübler vom LSV Hoher Odenwald, Erstplatzierter in der Einsteigerklasse und Patrick Wüst vom LSV Backnang Heiningen, Erstplatzierter der gemischten Klasse und Gewinner der Jugendwertung.

Info: Weitere Informationen zum Segelflug in Walldürn und Einstiegsmöglichkeiten sind unter www.fsco.de aufgeführt.