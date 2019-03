Würzburg. (kn) Drittligist Würzburger Kickers sind nach ihrem letzten Sieg gegen Wehen Wiesbaden bis auf den 6. Tabellenplatz geklettert. Geht da vielleicht doch noch was Richtung Aufstieg? Zumindest theoretisch geht da noch einiges, denn die Mannschaft auf den Plätzen hinter dem Spitzenreiter aus Osnabrück haben in den letzten Partien nicht immer überzeugen können. Sechs Punkte beträgt der Abstand nur noch zum Tabellendritten aus Wiesbaden, der am vergangenen Sonntag Würzburgs Auswärtsstärke eindrucksvoll erfahren musste.

Am heutigen Rosenmontag gibt es abermals eine richtungsweisende Partie für die Kickers, wenn um 19 Uhr der Tabellennachbar aus Unterhaching in Würzburg erwartet wird. Rückblickend auf die letzte Partie war der Sieg in Wiesbaden durchaus eine Überraschung die man nicht gerade auf der Rechnung hatte. Umso schöner ist es den Abstand auf einen möglichen Aufstiegsplatz wieder etwas verkürzen konnte zumal auch die Karlsruher in den beiden letzten Spielen nur zu einem einzigen Punktgewinn kamen.

Die haben mit dem Tabellenführer aus Osnabrück am Samstag einen weiteren schweren Brocken zu Gast, während Wiesbaden in Meppen um die Punkte kämpft. Das alles könnte für die Würzburger sprechen die allerdings zu Hause auch schon mehrmals ihr Spiel abgegeben haben.

Die Konzentration gilt damit ganz der Partie gegen Unterhaching und damit sollen am Rosenmontag auf alle Fälle drei Punkte her. Die Fans werden ihre Mannschaft entsprechend wieder unterstützen und möglicherweise haben sie danach doppelten Grund zu feiern.