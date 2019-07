Schefflenz. (hawah) Die German-Cross-Country-Serie (GCC) machte zum 4. Lauf in Goldbach bei Aschaffenburg Halt. Über 700 Piloten in 22 Klassen waren am Start, darunter auch Fahrer des ADAC Motorsportclubs Schefflenz. Bedingt durch die Trockenheit und der massiven Staubentwicklung wurden sämtliche Rennläufe mit verkürzter Distanz gefahren. Es ging auf eine anspruchsvolle sechs Kilometer lange Strecke mit steilen Auf- und Abfahrten und langen Wiesenstücken.

In der XC-Oldtimer Klasse fuhren die MSC-Piloten Peter Körber (Kramer) und Walter Seufert (Yamaha) auf den 5 .und 7. Platz. Bei den XC-Joungtimer kam Nico Braun (Yamaha) auf den 17. Platz. In der XC-Beginner-Klasse zeigte MSC-Pilot Max Walter (Honda) ein tolles Rennen, er kam mit den staubigen Bedingungen gut zurecht und wurde als Sieger abgewunken. Die Schefflenzer Nico Wansner (KTM), Heinz Willig (KTM) und Nick Schweizer belegten den 75, 84 und 99. Platz.

Bei den XC-Senioren fuhr MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) ein fehlerfreies Rennen und hatte in Führung liegend seine Gegner fest im Griff. Er sah als erster die Zielflagge. Albrecht stand somit auf dem obersten Podestplatz bei den XC-Senioren. Bei den XC Super-Senioren fuhr Wolfgang Froede (Honda) auf den 7. Platz.

In der XC-Junior-Klasse fuhren die MSC-Piloten Max Weber (Husqvarna) vom KMP-Racing und Nils Froede (Yamaha) auf den 5. und 10. Platz, damit landeten beide unter den Top-Ten. In der XC-Youngster-Klasse belegte Robin Schönbein (KTM) den 14. Platz.

In der XC-Quad-Sport-Klasse ging Sebastian Feil (KTM) an den Start. Feil ging vom Start weg in Führung. Er fuhr ein fehlerfreies Rennen, jedoch löste sich zur Rennmitte der Schalthebel und ging verloren. Somit musste Feil den Rest des Rennens im 3. Gang zu Ende fahren. In der Box lag zwar ein neuer Schalthebel bereit, aber Feil wollte seine Führung behaupten und fuhr weiter. Am Ende wurde Feil trotz Handicaps als Sieger abgewunken und stand auf dem obersten Podestplatz. In der XC-Quad-Senior Klasse belegte der Schefflenzer Harry Wansner (Yamaha) den 20. Platz. In der Klasse WC II bis 85 ccm gingen die MSC-Nachwuchspiloten Oskar Wolf (KTM) und Nick Schweizer (Husqvarna) an die Startlinie und wurden auf dem 8. und 12. Platz abgewunken. In der Klasse XC-Sport III Klasse ging MSC-Pilot Jörg Albrecht (Beta) erneut an den Start. Albrecht gelang ein guter Start, er lag in der Spitzengruppe, jedoch noch in der Startrunde kam ihm ein Kontrahent in die Quere und Albrecht ging unsanft zu Boden, dabei verbog sich sein Lenker und Albrecht musste in die Box. Der Lenker wurde notdürftig gerichtet und Albrecht konnte das Rennen wieder aufnehmen. Er startete eine tolle Aufholjagd und wurde zum Rennende noch auf dem 5. Platz abgewunken. In der XC Sport I Klasse fuhr Axel Wagenblast (Yamaha) auf den 10. Platz. In der hochkarätigen besetzten XC-Pro-Klasse belegte Max Weber (Husqvarna) vom KMP Racing Team den 11. Rang.

Zum Abschluss wurde der XC-Super-Sprint gestartet. Dabei wurde verkürzt auf der Moto-Cross-Strecke gefahren bei einer Renndistanz von 40 Minuten plus 1 Runde. Hiebei belegten die MSC-Fahrer Marvin Möhler (Husqvarna) und Nils Froede (Yamaha) die Plätze 14 und 16.

Unter staubigen Bedingungen wurde in Goldbach wieder erstklassiger Motorsport geboten. Nächster GCC-Lauf am 3./4. August in Mühlhausen/Bayern.