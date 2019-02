Von Michael Wilkening

Heidelberg. Manfred Lautenschläger bemühte eine alte Sport-Weisheit, um seinen Sohn zu beruhigen. "Entscheidend ist, am Ende in Führung zu sein", sagte der Gönner der MLP Academics Heidelberg zu Klub-Manager Matthias Lautenschläger, als der im Begriff war, zu verzweifeln. Der Vater versuchte den Junior zu beruhigen, was mit Unterstützung der Akteure auf dem Feld auch gelang, denn mit einem 85:81 gegen Ehingen Urspring gelang dem Basketball-Zweitligisten nicht nur ein Zittersieg nach zähem Ringen, sondern gleichzeitig auch die vermeintliche Qualifikation für die Play-offs.

"Das sollte vermutlich reichen, wenn man sich die Konstellation in der Tabelle anschaut", sagte Lautenschläger Junior, nachdem der Sieg perfekt und das Adrenalin im Blut wieder in einen normalen Bereich gesunken war. Drei Siege haben die Heidelberger bislang mehr gesammelt als der Tabellen-Neunte und bei sechs noch ausstehenden Partien und der Tatsache, dass viele Play-off-Kandidaten noch gegeneinander antreten und sich Punkte wegnehmen, können die Academics-Verantwortlichen damit planen, zum dritten Mal hintereinander dabei zu sein, wenn die heiße Phase der Saison beginnt.

Gegen Ehingen zeigten die Spieler, warum sie schon einige Wochen vor dem Ende der regulären Spielzeit das oberste Saisonziel erreicht haben. Obwohl die Partie lange gegen das Team von Branislav Ignjatovic lief, fand es einen Weg, trotzdem zu gewinnen. "Am Ende hat die Erfahrung den Ausschlag gegeben", sagte der Heidelberger Coach zufrieden. Aber es gehörte noch mehr dazu, um die starken Ehinger zu bezwingen, neben der größeren Routine ist es eben auch ein Zeichen von Qualität, die schwierigen Würfe in der Schlussphase zu treffen. Angeführt von Eric Palm und Shyron Ely zeigten die Heidelberger diese Stärke - und können sich jetzt neuen Aufgaben widmen.

Es wird darum gehen, sich eine möglichst gute Position für die Play-offs zu sichern und den vermeintlich stärksten Gegnern aus dem Weg zu gehen. "Chemnitz, Hamburg oder Rostock wären nicht so gut", sagte Matthias Lautenschläger und hatte dabei auch die weiten Reisen im Hinterkopf. Um in der ersten Runde nicht auf die drei Topteams der Liga zu treffen, würde es reichen, mindestens Fünfter zu werden.

Aktuell sind die Heidelberger Vierter und haben das große Ziel, diesen Platz zu verteidigen. Denn das würde bedeuten in der ersten Runde der Playoffs in einem möglichen fünften und entscheidenden Spiel Heimrecht zu haben. "Das ist jetzt unser Ziel", verkündete Ely. Der beste Werfer der Heidelberger ist entschlossen, sich diesen Vorteil zu sichern. Vielleicht ist sogar noch mehr möglich, schließlich hat der aktuelle Tabellenzweite Hamburg Towers nur einen Sieg mehr auf dem Konto als die Academics. Bei optimalem Verlauf können die Heidelberger in der Tabelle also noch klettern, bei negativen Ergebnissen aber auch noch etwas zurückfallen.

Zu weit nach vorne gucken wird den Heidelbergern vermutlich nicht helfen, sondern die Fokussierung auf den nächsten Gegner. Dabei sollten sich Mannschaft und Trainer an die Worte von Lautenschläger Senior erinnern: "Entscheidend ist, am Ende in Führung zu sein."