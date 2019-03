Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Siegesserie der MLP Academics Heidelberg in der 2. Basketball-Bundesliga ist gestern Abend gerissen. Nach zuletzt vier Siegen hintereinander verlor das Team von Branislav Ignjatovic in einer dramatischen Partie gegen die Gladiators Trier 78:82 (42:38) und fiel in der Tabelle auf den dritten Rang zurück. In der zweiten Halbzeit entlud sich ein Dreierregen über den Heidelbergern, gegen den es letztlich kein Mittel gab.

Die Playoffs starten am ersten Wochenende im April, aber gestern fühlte es sich in der Halle am Olympiastützpunkt schon so an, als würden da zwei Teams in der Post-Season gegeneinander kämpfen. Die Halle war voll und die Intensität hoch, was nicht verwunderte, denn besonders für die Trierer stand viel auf dem Spiel. Die Gladiatoren haben ihren Platz in den Playoffs noch nicht sicher und nur ein Sieg bei den Heidelbergern würde den knappen Vorsprung beibehalten, den sich das Team auf den ersten Nicht-Playoff-Rang erarbeitet hatte - das Vorhaben gelang.

Brisanz hatte das Aufeinandertreffen zwischen Academics und Gladiators auch aufgrund der jüngeren Geschichte. In der vergangenen Spielzeit lieferten sich beide Teams im Playoff-Viertelfinale einen fünf Partien andauernden Kampf um den Einzug ins Halbfinale, den die Trierer am Ende knapp für sich entschieden, weil sie das fünfte Duell in Heidelberg für sich entschieden. Der Stachel der Enttäuschung sitzt bei den Heidelbergern immer noch tief und der Sieg in der Hinrunde der laufenden Saison in Trier konnte ihn noch nicht gänzlich aus dem eigenen Fleisch lösen. Die Niederlage gestern half ebenfalls nicht, vor der Saisonrekordkulisse von 1204 Besuchern wurde der Schmerz wieder etwas intensiver.

Als die Cracks der Academics in der Kabine saßen, werden sie noch ein paar Mal darüber nachgedacht haben, ob es nun an der Qualität der Trierer Distanzschützen lag, dass die Partie verloren ging, oder die Gladiatoren einfach nur verdammt viel Glück gehabt hatten. Ein Mix dürfte es letztlich gewesen sein, der den Erfolg für die Trierer ermöglichte. In der zweiten Halbzeit trafen die Gäste neun von zwölf Versuchen jenseits der Drei-Punkte-Linie und hatten am Ende eine bessere Wurfquote von außen (52 Prozent) als in Korbnähe (49.). "Es gibt solche Tage, da soll es einfach nicht sein", befand Academics-Manager Matthias Lautenschläger: "Der Gegner wirft alles rein und du triffst nicht."

Hintergrund Stimmen Branislav Ignjatovic, Trainer der Academics: "Das war ein verdienter Sieg in einem Spiel zweier Mannschaften, die sich mittlerweile sehr gut kennen. Es gibt keine großen Geheimnisse mehr. Wir haben es zu Beginn der zweiten Halbzeit verpasst, davonzuziehen. Wir lagen acht Punkte vorne und hatten einige freie Würfe, die wir nicht getroffen [+] Lesen Sie mehr Stimmen Branislav Ignjatovic, Trainer der Academics: "Das war ein verdienter Sieg in einem Spiel zweier Mannschaften, die sich mittlerweile sehr gut kennen. Es gibt keine großen Geheimnisse mehr. Wir haben es zu Beginn der zweiten Halbzeit verpasst, davonzuziehen. Wir lagen acht Punkte vorne und hatten einige freie Würfe, die wir nicht getroffen haben." Christian Held, Trainer der Gladiators Trier: "Wir haben heute bei einem absoluten Topteam der Liga gewonnen. Heidelberg gehört unter die besten drei Mannschaften und wir mussten alles reinwerfen, um hier eine Chance zu haben. Ich bin glücklich, dass uns das gelungen ist. Sicher hatten wir auch das nötige Glück, weil wir die Big Plays in der zweiten Halbzeit gemacht haben." Philipp Heyden, Center der Academics: "Es gibt solche Tage, an denen der Gegner gefühlt alles trifft. So ist Basketball eben. Wir hatten trotzdem bis zum Ende die Chance, zu gewinnen, weil wir immer weiterhin gekämpft haben. Wenn wir ein paar Fehler weniger gemacht hätten, wäre ein Sieg möglich gewesen, obwohl die Trierer so viele Dreier getroffen haben." miwi

[-] Weniger anzeigen

Beispielhaft fiel ein wilder Wurfversuch von Kyle Dranginis in der letzten Sekunde des dritten Viertels von der Mittellinie durch die Reuse - weil die Schiedsrichter auch noch ein Foul am Trierer Schützen wahrgenommen hatten und Dranginis den Bonusfreiwurf verwandelte, stand es vor dem Schlussabschnitt 60:56 für die Gladiators. Es war nur eine von mehreren Szenen, die die Academics verzweifeln ließen. In den Schlussminuten trafen sowohl Kelvin Lewis als auch Jermaine Bucknor Dreier bei ablaufender Schussuhr und unter starker Bedrängnis. Die Heidelberger Zuschauer in der Halle konnten es nicht fassen, während der lautstarke Anhang aus Trier in Verzückung geriet.

Weil die Heidelberger aber voll dagegenhielten, blieb die Begegnung bis zum Ende offen. Doch die Trierer hörten einfch nicht auf, Dreier zu treffen. Stefan Ilzhöfer war 74 Sekunden vor Schluss aus der Distanz zum 80:76 erfolgreich - der Kampf gegen die Heimniederlage erfolglos. "Wir haben große Moral gezeigt, dafür muss ich die Jungs loben, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden", sagte Ignjatovic. Dem Heidelberger Coach fehlte die nötige Konzentration, um noch besser verteidigen zu können.

Heidelberg: Smith 15 Punkte/1 Dreier, Ely 13/1, Palm 10/2, Oppland 10, Würzner 10, Heyden 8, Liyanage 6/2, Ney 4, Schmitt 2, Brunnenkant, Aichele, Schöpe.

Trier: Dranginis 18/3, Joos 14, Lewis 14/4, Ilzhöfer 12/2, Bucknor 11/3, Gloger 6, Grün 5, Hennen 2, Smit, Schmikale, Dietz, Buntic.

Spielfilm: 8:14 (6.), 18:18 (1. Viertel.), 35:27 (16.), 42:38 (Halbzeit), 46:38 (23.), 51:56 (28.), 56:60 (3. Viertel), 66:66 (34.), 74:74 (38.), 78:82 (Endstand); Zuschauer: 1204.