Von Michael Wilkening

Heidelberg. Jetzt kann wohl nur noch eine dramatische Formkrise verhindern, dass die MLP Academics Heidelberg die Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga erreichen. Mit einem hart erkämpften, aber verdienten 79:74 (33:26) gegen die Kirchheim Knights haben die Schützlinge von Branislav Ignjatovic gestern Abend den 14. Saisonerfolg im 22. Spiel gelandet. Der Lohn ist der vierte Tabellenplatz - aus den abschließenden acht Partien dürften den Academics zwei Siege genügen, um die heiße Saisonphase zu erreichen. Gleichzeitig gaben die Heidelberger eine gute Antwort auf die Heimniederlage vor einer Woche gegen die Nürnberg Falcons.

"Wir haben im Training schon daran gearbeitet, eine hohe Intensität zu haben", sagte Niklas Ney. Der Center avancierte zu einem entscheidenden Mann auf dem Feld, steuerte 13 Punkte und acht Rebounds bei. Zum ersten Mal wurde der 23-Jährige der effektivste Akteur bei den Academics.

In der ersten Halbzeit brillierten die Academics nicht mit einer starken Wurfquote. Nur 41 Prozent der Versuche aus dem Feld fielen durch den Ring, doch das genügte für eine Sieben-Punkte-Führung (33:26), weil es gelang, die Kirchheimer über eine gute Defensivleistung zu kontrollieren. Die Ignjatovic-Schützlinge verleiteten die Knights durch aggressive Arbeit unter dem eigenen Korb zu elf Ballverlusten, während den Heidelbergern in den ersten 20 Minuten nur zwei technische Fehler unterliefen.

Schon vor der Pause stach Ney heraus, der in den ersten 20 Minuten sieben Rebounds einsammelte. Der Center räumte unter dem Korb auf und sorgte dafür, dass die Schwäche der Heidelberger bei den Abprallern diesmal nicht so schwer wog. "Man merkt bei den ersten Aktionen auf dem Feld, dass es gut laufen könnte", erklärte Ney. Nach seiner Einwechslung im ersten Viertel startete der "Big Man" mit einem Offensiv-Rebound ins Match und signalisierte nicht nur sich selbst, sondern auch den Kollegen, dass auf ihn Verlass sein würde. "Das war auch für mich wichtig, denn gegen Nürnberg war ich nicht gut. Deshalb freue ich mich, dass ich der Mannschaft diese Leistung geben konnte", sagte Ney.

Nach der Pause überzeugte Ney in der Offensive und steuerte neun Punkte bei. Insgesamt waren die Heidelberger sehr konzentriert und lagen dauerhaft in Führung. Ein wenig Dramatik war aber nötig, ehe der Heimsieg perfekt war. Nach einem erfolgreichen Dreier von Eric Palm zum 67:55 (34.) sah es für einen kurzen Moment so aus, als könnten die Academics-Fans die letzten Minuten ohne erhöhten Pulsschlag erleben, aber die Kirchheimer erzielten sieben Punkte hintereinander und waren beim 62:67 (36.) wieder im Spiel.

Jetzt kam es darauf an, die Ruhe zu bewahren und das gelang zunächst Niklas Würzner, der mit einem wichtigen Wurf zum 69:62 die Aufholjagd der Knights stoppte. Der Spielmacher hatte am Ende neben zehn Punkten auch starke zehn Vorlagen beigesteuert. In der Schlussphase war zudem einmal mehr auf Shyron Ely Verlass, der zunächst knapp acht Minuten vor dem Ende nach einem Schlag auf die Nase in die Kabine musste, vier Minuten vor Schluss aber wieder aufs Feld zurückkehrte und mit sechs Punkten in den finalen Minuten seinen Wert für die Heidelberger unterstrich.

Bis auf drei Zähler (74:77) robbten sich die Kirchheimer noch heran, aber die Academics behielten die Ruhe und Ely sorgte mit zwei verwandelten Freiwürfen sieben Sekunden vor dem Ende für die endgültige Entscheidung.

MLP Academics Heidelberg: Ely 20/2, Ney 13, Oppland 10, Würzner 10, Smith 9/1, Palm 7/1, Heyden 6, Liyanage 4/1, Schmitt, Brunnenkant, Aichele

Kirchheim Knights: Rendleman 19, Luke 12/2, Kronhardt 12, Graf 10/2, Canty 10, Wohlrath 6/2, Daubner 5, Rockmann, Nicklaus, Abraha, Goodwin

Stenogramm: 7:0 (2.), 9:8 (5.), 15:17 (10.), 21:21 (14.), 33:26 (Hz.), 44:34 (24.), 57:48 (30.), 67:55 (35.), 67:62 (37.), 73:69 (39.), 79:74 (Endstand)

Zuschauer: 949