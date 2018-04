Die Reise ist noch nicht zu Ende: Eric Palm will mit den Academics ins Halbfinale - und bleibt auch nächste Saison am Ball. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Trier/Heidelberg. Nach dem Spiel gegen die Gladiators Trier ist vor dem Spiel gegen die Gladiators Trier. Nicht einmal 72 Stunden haben die MLP Academics Heidelberg Zeit, um sich auf das dritte Duell im Playoff-Viertelfinale der 2. Basketball-Bundesliga vorzubereiten. Nach dem 70:83 in Trier am Mittwoch, das zum 1:1-Ausgleich in der Best-of-five-Serie führte, steht am heutigen Samstag um 19.30 Uhr das zweite Heimspiel auf dem Programm. Mit einem Erfolg in der Halle am Olympiastützpunkt soll ein wichtiger Schritt auf dem Weg ins Halbfinale gegangen werden.

Shyron Ely verschwendete keine Zeit, mit seinen Teamkollegen begann noch in der Arena in Trier mit einem Stretching-Programm die Erholungsphase für den Körper. Der US-Amerikaner ist der routinierteste Spieler im Kader der Academics und er weiß, wie wichtig es ist, in den Playoffs alles dafür zu tun, die Akkus so schnell wie möglich wieder aufzuladen. "Wir brauchen am Samstag wieder die Energie", sagte Ely und hatte den Blick bereits nach vorne gerichtet. In der heißen Saisonphase ist die Rückschau nur gestattet, um Fehler zu analysieren, um sie im nächsten Match zu vermeiden.

"Wir müssen das Spiel der Center besser in den Griff bekommen, dazu müssen alle helfen", sagte Ely. Im zweiten Duell der Serie sorgte die Dominanz der großen Spieler der Trierer für die Niederlage der Heidelberger. Vor allem das schnelle Absinken der "Big Men" nach dem Stellen eines Blocks konnten die Academics nicht kontrollieren.

Restkarten an der Abendkasse

"Das ist nicht nur die Schuld unserer Center, da müssen alle aufmerksamer sein und helfen", forderte Branislav Ignjatovic eine höhere Konzentration seiner Akteure. Das gilt auch für Ely, der zwar in den ersten Partien der Playoffs nicht herausragte, seine Rolle als Schlüsselspieler aber durchaus ausfüllte. Der Flügelspieler hat es nicht leicht, weil er sehr sorgsam von den Trierern verteidigt wird. Dennoch war er in beiden Partien Topscorer der Academics. "Wir müssen füreinander Räume schaffen", sagte Ely.

Der Erfolg des Teams steht für den 30-Jährigen über den eigenen statistischen Werten. Im dritten Spiel der erwartet ausgeglichenen Serie gegen die Gladiators will Ely mit seinen Kollegen physischer und aggressiver auftreten, um zu verhindern, dass die Trierer wie im zweiten Spiel erlebt, dominieren. "Wir haben beim Sieg im ersten Duell gezeigt, dass wir das können. Wir werden uns wieder steigern", kündigte Ely selbstbewusst an.

An der Abendkasse gibt es noch Tickets, um die Academics dabei zu unterstützen, dem Halbfinale ein Stück näher zu kommen. In Trier erlebten die Heidelberger, welche Emotionen von den Rängen aufs Spielfeld überschwappen können - ähnliches erhoffen sie sich am heutigen Samstag in der Halle am Olympiastützpunkt. 1250 Zuschauer waren am vergangenen Sonntag live vor Ort, heute sollen es nach dem Willen der Verantwortlichen der Academics ein paar mehr sein.

Unabhängig vom Ergebnis haben die Zuschauer Grund zur Freude: Eric Palm hat seinen Vertrag in Heidelberg vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 30-jährige US-Amerikaner war Anfang Dezember nachverpflichtet worden und konnte sich mit durchschnittlich 11,4 Punkten und drei Vorlagen pro Partie für ein längeres Engagement am Neckar empfehlen.

2. Bundesliga, Playoff-Viertelfinale, Spiel 3, heute, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Gladiators Trier (OSP Rhein-Neckar, Im Neuenheimer Feld 710).