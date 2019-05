Von Michael Wilkening

Nürnberg. Es sind diese gegensätzlichen Bilder, die in dieser Form nur Finalspiele oder Playoffs hervorrufen können. Montagabend waren die Spieler und die Fans der Nürnberg Falcons außer Rand und Band, während sich wenige Meter davon entfernt eine Gruppe Basketballer aus Heidelberg zusammenfand und versuchen musste, mit der eigenen Enttäuschung fertig zu werden. Die MLP Academics hatten nach einem großen Spiel und trotz einer guten Leistung 79:85 bei den Falcons verloren und damit in der Halbfinalserie der Playoffs der 2. Bundesliga die entscheidende dritte Niederlage kassiert. Die Franken feierten den sportlichen Aufstieg in die Bundesliga und die Heidelberger kämpften mit einem emotionalen Chaos.

Innerhalb weniger Minuten hatte die Saison der Academics ein Ende gefunden und deshalb war den Akteuren wenig Zeit geblieben, sich mit dem Ausscheiden abzufinden. Gleichzeitig ging es aber kurz danach auch darum, die erfolgreiche Spielzeit zu würdigen. Schließlich hatten die Heidelberger erstmals in der Geschichte der eingleisigen 2. Bundesliga das Playoff-Halbfinale erreicht und in vier engen Spielen gegen die Nürnberger gezeigt, dass nicht viel fehlte, um es sogar bis ins Finale zu schaffen. "Ich bin stolz darauf, was der Basketball in Heidelberg in dieser Saison geschafft hat", sagte Phillipp Heyden. Der Kapitän hatte großen Anteil am zweiten Platz der Academics am Ende der Hauptrunde und entscheidend mitgeholfen, dass das Team von Branislav Ignjatovic sich anschließend im Viertelfinale gegen Ehingen Urspring auffallend sicher mit 3:0-Siegen durchgesetzt hatte.

Nach dem Saison-Aus gegen die Nürnberger wollte der Center einen großen Teil der "Schuld" auf sich nehmen. "Es tut mir sehr leid für die Mannschaft, weil ich in der Serie nicht die Form hatte, die nötig gewesen wäre", sagte Heyden. Der Kapitän zeigte nach der bitteren Niederlage bei den Franken Größe, in dem er sich selbst in die Verantwortung und etwas Druck von den Schultern seiner Kollegen nahm.

Heyden hatte sich vier Partien lang voll reingehängt und gegen den starken Nürnberger Center Robert Oehle aufgerieben. Der "Falke" wirkte letztlich etwas stabiler als Heyden, doch das Duell der Riesen unter dem Korb war nicht alleine ausschlaggebend für das Scheitern der Heidelberger. Letztlich mussten sich die Ignjatovic-Schützlinge nicht sehr viel vorwerfen, denn es fehlte bei allen drei Niederlagen nur ein Hauch, um zu gewinnen. Einzelne Situationen oder individuelle Leistungen können immer in der Analyse herangezogen werden, aber letztlich waren die Heidelberger - und auch Heyden - nicht zu schlecht, sondern die Nürnberger einfach einen Tick besser.

"Diese Serie hätte ein fünftes Spiel verdient gehabt", sagte Niklas Würzner nach dem Ausscheiden. Wie der Academics-Spielmacher dachten viele Beobachter, aber die Nervenstärke der Falcons in den entscheidenden Momenten verhinderte einen Showdown in der Halle am Olympiastützpunkt. Dennoch überwogen nach ein paar Minuten die positiven Eindrücke bei Würzner. "Der Basketball in Heidelberg hat einen weiteren Aufschwung erlebt", sagte das Eigengewächs: "Die Zuschauerentwicklung ist positiv und die Mannschaft ist noch mal besser geworden."

Würzner und Heyden, die beide schon mit Verträgen für die nächste Saison ausgestattet sind, glauben daran, dass die Entwicklung in den nächsten Monaten weitergehen wird und die Heidelberger in der kommenden Saison wieder um die Finalteilnahme in den Playoffs kämpfen können. Beide eint der Wunsch, im letzten Halbfinal-Duell dann auf der anderen Seite des Spielfeldes zu stehen, wo die Freude keine Grenzen zu kennen scheint.