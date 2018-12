Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die kurzfristige Zielsetzung ist klar formuliert. "Wir wollen an Weihnachten auf einem Playoff-Platz stehen", sagt Branislav Ignjatovic. Der Trainer der MLP Academics Heidelberg möchte ein gutes Gefühl haben, wenn er sich im Kreis seiner Familie entspannt. Der Serbe ahnt allerdings, dass noch viel Arbeit auf ihn und seine Spieler wartet, um die eigene Vorgabe in der 2. Basketball-Bundesliga zu erfüllen. In den drei noch ausstehenden Partien vor der kurzen Pause geht es schließlich noch gegen sehr ambitionierte Teams. An diesem Wochenende steht ein Doppelpack auf dem Programm: Am heutigen Freitag um 20 Uhr müssen die Academics beim Bundesliga-Absteiger Tigers Tübingen ran, am Sonntag um 17 Uhr steht das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Hamburg Towers auf dem Spielplan.

Eric Palm fällt aus

"Hamburg ist für mich ganz klar ein Aufstiegsfavorit", sagt Ignjatovic, bremst sich aber verbal sofort selbst ein: "An die Towers denke ich noch gar nicht, wir sind voll auf Tübingen fokussiert." Die Aufmerksamkeit wird nur dem nächsten Gegner geschenkt, den der Spielplan für den Auftakt des Doppelwochenendes vorgesehen hat, was ein kleiner Vorteil für die Heidelberger sein soll. Schließlich steht den Academics keine lange An- und Rückreise bevor, was Kräfte für die Partie gegen die Hamburger schonen sollte. Aber darüber möchte sich der Trainer der Heidelberger ja erst heute Abend nach der Schlusssirene Gedanken machen.

Die Chancen stehen statistisch gesehen nicht schlecht, dass er es mit guter Laune tun kann, denn zuletzt zeigte seine Mannschaft in Auswärtsspielen bei ambitionierten Teams starke Leistungen und gewann innerhalb von wenigen Tagen in Kirchheim und Nürnberg. Überhaupt waren die Vorstellungen gegen die Top-Mannschaften besser als gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Daran müssen die Heidelberger anknüpfen, um in Tübingen bestehen zu können. "Oft haben starke Gegner dafür gesorgt, dass wir das Beste aus uns herausholen", sagt Ignjatovic und hofft auf eine Wiederholung bei den Tigers.

Auf dem Weg dahin haben Spieler und Trainerteam das 81:82 gegen Rostock vom vergangenen Wochenende aufgearbeitet. "Die Leistung war gut, aber wir haben falsche Entscheidungen getroffen", erklärt Ignjatovic und fordert ein besseres "Foul-Management" seiner Schützlinge, sie sollen den Gegner also möglichst wenige Freiwürfe gestatten. Gegen die Rostocker verhalfen die Heidelberger ihrem Kontrahenten dazu, das Match trotz Zehn-Punkte-Rückstands zu drehen, weil sie in falschen Situationen Foul spielten. Das soll in Tübingen anders sein - und natürlich auch zwei Tage später gegen Hamburg.

Auf Eric Palm müssen die Academics voraussichtlich in beiden Spielen verzichten. Der US-Amerikaner muss aufgrund von einer Adduktoren-Verletzung passen. Ein MRT am Samstag soll genauere Erkenntnisse bringen.

Für das letzte Heimspiel des Kalenderjahres haben sich die Academics nicht nur auf dem Spielfeld viel vorgenommen. Die Partie gegen die Hamburger ist das "Christmas Game", das vom Palazzo Mannheim präsentiert wird. Die Zuschauer können bei einer Tombola attraktive Preise gewinnen, unter anderem gibt es Freikarten vom Palazzo.

2. Basketball-Bundesliga, heute, 20 Uhr: Tigers Tübingen - MLP Academics Heidelberg; Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Hamburg Towers.