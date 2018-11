Heidelberg. (miwi) Zwei Siege haben die MLP Academics Heidelberg hintereinander eingefahren. Es läuft für den Basketball-Zweitligisten gegenwärtig also ganz gut. Doch am Dienstag gab es einen Schreckmoment, der aber die Form für das Spiel am Freitag um 19.30 Uhr gegen den FC Schalke 04 vermutlich nicht beeinträchtigen wird. Wegen eines Feueralarms im Olympiastützpunkt mussten die Academics die Trainingseinheit am Abend abbrechen. Die Feuerwehr rückte an, aber es gab glücklicherweise keinen Brand.

Den möchten die Heidelberger viel lieber am Freitagabend auf dem Parkett legen - und mit dem dritten Erfolg in Folge ihren Aufwärtstrend untermauern.

Die Unterstützung einiger ehemaliger Akteure ist den Academics sicher. Nach dem Auswärtssieg in Trier am vergangenen Wochenende erreichten Trainer Branislav Ignjatovic Glückwünsche von Evan McGaughey und Albert Kuppe. Beide waren in der vergangenen Spielzeit dabei, als die Heidelberger eine spannende Playoff-Serie gegen die Trierer knapp in fünf Spielen verloren. "Das hat an uns allen, aber besonders an mir genagt", sagt Branislav Ignjatovic. Der Coach hofft, dass der Erfolg bei den Gladiators noch einmal einen Extraschub an Motivation geben wird.

Schließlich hat die Partie in Trier bewiesen, dass die Academics nicht nur gewinnen können, wenn es läuft, sondern sie auch in der Lage sind, sich gegen Widrigkeiten zu behaupten. Die Wurfquote war schlecht, aber mit einer starken Defensivleistung gelang dennoch ein Erfolg. "Solche Siege sind für Trainer oft die schöneren", erklärt Ignjatovic.

Am Sonntag in Hagen

Er hätte trotzdem nichts dagegen, wenn am Freitag in der Halle des Olympiastützpunkts die Trefferquote seiner Mannschaft ähnlich hoch wäre wie beim klaren Erfolg gegen die Artland Dragons. Möglicherweise ist das auch nötig, denn die Schalker haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, über sich hinauszuwachsen.

"Wir müssen sehr aggressiv verteidigen und dürfen den Schalkern keinen Raum geben, denn sie haben sehr gefährliche Schützen", warnt Ignjatovic. Weil die Westdeutschen außerdem über eine sehr gute Athletik verfügen, sind sie ein gefährlicher Gegner.

Allerdings einer, der schwankend in seinen Leistungen ist. Gegen Rostock verloren die Schalker mit 58:75, in Hagen gab es ein 77:112. Dem gegenüber stehen aber auch ein 89:52 gegen die Artland Dragons und ein 81:59 in Paderborn. Es liegt an den Heidelbergern, für ein schwaches Spiel der Schalker zu sorgen. "Die Jungs trainieren gut", hofft Ignatovic, dass sein Team bereit ist, die Stärken des Gegners zu eliminieren.

Die Heidelberger spielen zur ungewohnten Zeit am Freitagabend, weil ein Doppel-Wochenende ansteht. Am Sonntag steht bereits das Auswärtsspiel bei Phönix Hagen an. Rücksicht kann Ignjatovic auf die doppelte Belastung aber nicht nehmen. "Wir müssen in jedes Spiel alles hineinlegen, um in dieser Liga gewinnen zu können", sagt der Coach.

Gedanken an Hagen verschwendet der Serbe frühestens am Freitagabend nach dem Ende der Partie gegen Schalke. Nur eine Gesamteinschätzung nimmt er jetzt schon vor: "Wir sollten mindestens ein Spiel gewinnen, um unsere Playoff-Ambitionen zu untermauern. Zwei Erfolge wären natürlich besser."

2. Bundesliga Pro A Herren, Freitag, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Schalke 04 (Olympiastützpunkt, Im Neuenheimer Feld 710).