Von Michael Wilkening

Heidelberg. Phillipp Heyden ist nach Maßstäben des professionellen Basketballs ein "Veteran". Der Center wird in der kommenden Woche 31 Jahre alt und hat in seinen über zehn Jahren als Spieler viel erlebt. Seine Meinung kann demnach ernst genommen werden und wenn man das tut, kann man sicher sein, dass die MLP Academics Heidelberg mit guten bis sehr guten Voraussetzungen in die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga starten. Am Samstag (19 Uhr) starten die Academics mit einem Auswärtsspiel in Ehingen, eine Woche später (29. September, 17 Uhr) steigt das erste Heimspiel der Spielzeit gegen Paderborn.

"Es war noch nie so hart", sagt Heyden, wenn er an die zurückliegenden Wochen denkt. Die Vorbereitung ist für Sportler immer eine Zeit, in der der Muskelkater dauerhafter Begleiter ist. Heyden musste wie seine Teamkollegen ebenfalls leiden und erlebte eine Belastung, die er zuvor nicht gekannt hatte. Trainer Branislav Ignjatovic hat seinen Spielern offenbar etwas mehr als in den Vorjahren zugemutet. Der Serbe hat aber keinerlei sadistischen Züge an sich, sondern strebt schlicht danach, seine Mannschaft in eine gute Form zu bringen. Das scheint gelungen. Denn der Academics-Kapitän sagt auch: "Ich habe mich noch nie so fit gefühlt."

In der Vorsaison erreichten die Heidelberger das Playoff-Halbfinale, nachdem sie zuvor in der Hauptrunde den zweiten Platz belegt hatten. In der Geschichte der ProA, die vor zwölf Jahren gegründet wurde, waren die Academics nie erfolgreicher. Der sportliche Sprung in die Erste Liga war zuletzt nur zwei Siege entfernt und weil die neue Halle in Heidelberg inzwischen wöchentlich sichtbar größer wird, ist im kommenden Jahr auch die Infrastruktur vorhanden, um die Bundesliga anstreben zu können. Diese Kombination lässt die Ansprüche im Umfeld größer werden, was Druck auf die Mannschaft ausübt.

"Wir machen uns selbst den größten Druck", sagt Heyden. Der Kapitän scheut sich nicht vor den Erwartungen von außen, sondern gewinnt ihnen sogar Positives ab. "Wenn das dazu führt, dass die Halle immer voll ist, wäre das toll", erklärt der Routinier. Heyden hofft darauf, dass sich die positive Entwicklung des vergangenen Jahrs dauerhaft in den Zuschauerzahlen niederschlägt - und die Unterstützung von außen dazu beiträgt, dass die Academics die Eindrücke des Vorjahres bestätigen können.

Die Voraussetzungen dafür scheinen zu stimmen, denn der Kader hat mehr Breite bekommen. Bislang starteten die Heidelberger mit neun Profis und drei eigenen Talenten in eine Saison, diesmal stehen zehn Profis zwei Nachwuchskräften gegenüber. "Wir wollten dem Team mehr Tiefe geben", erklärt Manager Matthias Lautenschläger. Für Coach Ignjatovic war es wichtig, mehr Möglichkeiten zu haben, um die eigene Mannschaft variabler aufstellen zu können. Weil dieser Punkt erfüllt wurde und die Spieler in den Vorwochen konzentriert und fleißig trainierten, lässt sich der Serbe eine optimistische Prognose entlocken. "Wir können wieder einen Platz in den Playoffs schaffen. Danach ist dann ohnehin alles möglich."

Helfen sollen dabei nicht nur die etablierten Kräfte wie Heyden, Topscorer Shyron Ely oder Spielgestalter und Eigengewächs Niklas Würzner, sondern auch die Neuzugänge Stephon Jelks, Adam Eberhard oder Zamal Nixon. Die verpflichteten US-Amerikaner sind in jedem Fall in der Lage, dem Spiel der Heidelberger neue Optionen zu geben, es variabler und damit schwer für den Gegner greifbar zu machen. Ob die vielen neuen Spielertypen letztlich dafür sorgen, dass die Academics ähnlich erfolgreich wie im Vorjahr sein können, wird sich vom kommenden Samstag an zeigen. Die Qualität des gut zusammengestellten Teams muss sich im Liga-Wettkampf erweisen.