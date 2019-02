Auch Lukas Rosenbohm (am Ball) lieferte den Merlins einen großen Kampf. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Man muss gar nicht immer gewinnen, um eine Sporthalle mit einem guten Gefühl verlassen zu können. So erging es am Sonntagabend den Basketballern der MLP Academics Heidelberg, die gegen die Crailsheim Merlins mit 95:99 verloren hatten, dabei aber positive Ansätze gegen den Favoriten zeigten und die Gewissheit erlangten, eine kleine Krise abgewendet zu haben. In der 2. Bundesliga stehen die Chancen weiterhin gut, die Playoffs zu erreichen.

"Wir haben uns wieder berappelt", sagte Matthias Lautenschläger. Der Manager der Academics nahm die drei zurückliegenden Partien als Grundlage für seine Analyse. Neben der knappen Niederlage gegen die Merlins gab es dabei einen Pflichtsieg gegen ersatzgeschwächte Hagener sowie einen knappen Sieg in Köln. Besonders der Erfolg bei den Rhein-Stars hatte die Heidelberger gepusht, denn bei dem direkten Tabellennachbarn war kein Sieg zu erwarten gewesen und die Vehemenz, mit der die Spieler von Branislav Ignjatovic die zwei Punkte gewinnen wollten, war beeindruckend.

Ganz ähnlich spielten die Academics gegen den Tabellenzweiten auf, der laut Lautenschläger "am Ende wohl in die Bundesliga aufsteigt". Immer wieder zogen die Crailsheimer während der 40 Minuten davon, und immer wieder schafften es die Heidelberger, erneut Tuchfühlung herzustellen. Die Moral der Academics machte beim Gegner viel Eindruck. Tuomas Isalo, Coach der Merlins, lobte den Charakter des Kontrahenten: "Es ist schwer gegen Heidelberg, weil die Spieler nie aufgeben."

Vermutlich wäre den Ignjatovic-Schützlingen gegen beinahe jeden anderen Gegner an diesem Abend ein Sieg gelungen - und dieses Wissen sorgte für eine Portion Gelassenheit im Umgang mit der Niederlage. Schließlich, so viel steht fest, müssen die Heidelberger in den kommenden Wochen gegen Kontrahenten antreten, die über keinen so exquisit besetzten Kader verfügen wie die Crailsheimer.

Drei Niederlagen hatten die Heidelberger hintereinander kassiert, ehe die Formkurve in den Partien gegen Hagen, Köln und Crailsheim wieder nach oben zeigte. Der Leistungsaufschwung brachte die Zuversicht zurück, die Playoff-Ränge nicht mehr zu verlassen. Weiterhin haben die Academics zwei Siege Vorsprung auf den neunten Tabellenplatz und weil Coach Ignjatovic mit seinem Team in der Rückrunde bereits einige schwere Partien absolviert hat, sind die Aussichten für die Heidelberger gut. "Es könnte sein, dass in diesem Jahr wieder 15 Siege reichen, um die Playoffs zu erreichen, weil die Liga wieder sehr ausgeglichen ist", glaubt der Serbe. Zwölf Erfolge haben die Academics bereits eingefahren, neun Partien stehen noch aus.

Wegweisend werden bereits die kommenden drei Begegnungen werden, denn da bekommen es die Heidelberger zunächst in eigener Halle mit Trier zu tun, ehe die Auswärtsspiele in Chemnitz und Kirchheim anstehen. Gelingen in den kommenden Partien gegen direkte Konkurrenten Siege, wären das schon (vor)entscheidende Schritte hin zum Erreichen des Saisonziels.

Albert Kuppe hat daran offenbar wenig Zweifel. "Wenn wir so spielen wie heute, gewinnen wir die nächsten Spiele", sagte der Kapitän von Heidelbergs besten Basketballern nach der knappen Niederlage gegen Crailsheim.