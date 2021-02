Von Michael Wilkening

Heidelberg. Manfred Lautenschläger wollte nichts beschönigen. "Da muss man eine rosarote Brille aufhaben, um da noch etwas positiv zu sehen", sagte der MLP-Gründer und Basketball-Fan, als sich die Spieler der MLP Academics Heidelberg in der Kabine gerade auf die zweite Halbzeit vorbereiteten.

In den ersten 20 Minuten hatten die Heidelberger in der Tat mehr schlecht als recht dafür gekämpft, die Heimserie auszubauen. Am Ende gab es aber den neunten Sieg beim neunten Auftritt in der Halle am Olympiastützpunkt. Die Academics besiegten in der 2. Basketball-Bundesliga die Gladiators Trier 80:68 (35:33) und verteidigten dadurch den zweiten Tabellenplatz – weil sie sich nach der Pause steigerten.

Telefonkonferenz am Dienstag

Branislav Ignjatovic fand immerhin einen positiven Aspekt zu den ersten 20 Minuten des samstagabendlichen Matches. "Wir lagen mit zwei Punkten vorne", sagte der Trainer der Academics und war überrascht, dass seine Mannschaft trotz der vielen Fehlleistungen nach der Hälfte der Spielzeit nicht zurücklag. "Wir hatten ein schlechtes Teamplay, die Freiwurfquote war ein Desaster und die Spielmacher waren nicht gut", zählte der Serbe die Schwachstellen auf.

Zäh wirkte der Auftritt der Heidelberger, die einen schnellen 4:13-Rückstand (5.) nur deshalb relativ schnell egalisierten, weil offensiv die Leichtigkeit fehlte, defensiv aber der Biss vorhanden war. Obwohl die Academics vor der Pause nur drei von zehn Freiwürfen verwandelten und das gesamte Team lediglich vier Assists sammelte, führten sie 35:33.

"Das hat mir Hoffnung gegeben, dass wir gewinnen, wenn wir uns steigern", sagte Ignjatovic. Zuvor war das eingetreten, denn die Heidelberger blieben nach dem Wiederbeginn unter dem eigenen Korb aufmerksam und kampfstark, während sie sich im Angriff besserten. Evan McGaughey verwandelte zu Beginn der zweiten Hälfte den ersten Dreier für die Academics und ein Zwischenspurt vom 44:42 zum 54:42 (28.) sorgte für einen beruhigenden Vorsprung, den die Heidelberger bis zum Schluss nicht mehr abgaben. Sa’eed Nelson steigerte sich als Spielmacher und war am Ende mit 16 Punkten bester Werfer seines Teams. Zudem trafen seine Kollegen neun von zwölf Freiwürfen, was die Gesamtquote verbesserte. Unter dem Strich stand deshalb ein verdienter Sieg, wenngleich der nicht spektakulär war.

Spannend wird es am Dienstag, wenn sich die Vertreter der Liga zu einer Telefonkonferenz zusammenfinden, um über den Modus in den Playoffs zu beraten und abzustimmen. "Es ist völlig offen, wie das ausgeht", sagte Matthias Lautenschläger. Der Academics-Manager mag sich nicht festlegen, auf welche Version sich die Klubs einigen. Neben dem herkömmlichen Modus, in dem im Viertelfinale der Erste der Hauptrunde im Best-of-Five gegen den Achten antritt, der Zweite gegen den Siebten und so weiter, es anschließend ein Halbfinale und danach die Finalserie gibt, steht ein Gruppenmodus zur Diskussion.

Dabei würden zwei Gruppen gebildet. Der Erste, Vierte, Fünfte und Achte würden eine Gruppe bilden, der Zweite, Dritte, Sechste und Siebte die andere. Im Modus Jeder gegen Jeden würden die Gruppensieger ausgespielt, die in die Bundesliga aufsteigen würden. "In dieser besonderen Zeit weiß man nicht, was passiert", sagte Lautenschläger. Sein Trainer kann am Dienstag nicht mit abstimmen, hat dafür aber eine klare Meinung: "Für mich sind die Playoffs, wie wir sie kennen, die beste Lösung, weil sie fair sind", erklärte Ignjatovic.

Heidelberg: Nelson 16 Punkte, Trtovac 14, Geist 12, McGaughey 11/1, Ely 7/1, Würzner 6/1, Willett 5, Heyden 4, Vasiljevic 3/1, Kuppe 2, Loh, Ihle.

Trier: Adams 16/2, Wiley 13, Smit 12/4, Freeman 10/2, Dubas 7/1, Grün 6, Grof 3/1, Nortmann 1, R. Hennen, V. Hennen, Almstedt, Clarke.

Spielfilm: 4:13 (5.), 13:17 (10.), 25:25 (15.), 35:33 (Hz.), 44:42 (24.), 54:42 (28.), 59:47 (30.), 68:60 (34.), 80:68 (Endstand).