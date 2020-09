Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg haben ihre Kaderplanung mit einem "Kracher-Transfer" beendet. Mit Superlativen sollte vorsichtig umgegangen werden, aber die Verpflichtung von Jordan Geist ist anders kaum zu beschreiben. Der US-Amerikaner war in der zurückliegenden und vorzeitig beendeten Spielzeit der beste Werfer der 2. Basketball-Bundesliga. Der Shooting Guard kommt von den Gladiators Trier und sorgt im Team von Branislav Ignjatovic für einen Qualitätsschub.

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Matthias Lautenschläger. Der Geschäftsführer der Academics hatte sich mit Chefcoach Ignjatovic bewusst entschieden, in diesem Jahr lange mit Transfers zu warten. Das Ergebnis gibt den Heidelberger Machern Recht. "Vor ein paar Wochen wäre es noch nicht möglich gewesen, Geist zu bekommen", erklärte Lautenschläger.

Geist kam vor einem Jahr aus den USA in die ProA und lieferte in seiner ersten Saison durchschnittlich 18,6 Punkte ab. Sein bislang bestes Match absolvierte der 23-Jährige im Februar gegen die Academics, als ihm 38 Punkte gelangen – das Match gewannen allerdings die Heidelberger mit 104:97. Nicht nur wegen dieses Auftritts halten die Verantwortlichen der Academics Geist für die passende Ergänzung des Kaders, er überzeugte in allen Partien. "Wir haben einen Spieler auf dieser Position gesucht, der sehr gut werfen kann", erklärte Lautenschläger.

Geist nimmt in den Planungen eine zentrale Rolle ein und dürfte die Heidelberger in der anstehenden Saison für ihre Gegner noch unberechenbarer machen. Mit Shyron Ely und Geist stehen zwei Spieler im Kader, die bereits nachgewiesen haben, eine Partie praktisch im Alleingang entscheiden zu können. Mit Albert Kuppe und Evan McGaughey stehen gute Dreier-Schützen im Team, die dafür sorgen werden, dass die Center Phillipp Heyden oder Armin Trtovac unter den Körben viel Platz bekommen. Die Spielmacher Sal’eem Nelson und Niklas Würzner dürften also viele Optionen haben, ihre Kollegen in Szene zu setzen oder selbst abzuschließen.

Wenn die Academics heute in die Vorbereitung starten, tut Ignjatovic dies mit der Gewissheit, dass zumindest acht seiner zehn Spieler einen realistischen Anspruch auf einen Platz in der Startformation für sich formulieren können. Kai Barth und Daniel Loh, beide zweitliga-erfahren, sollen spielstarke Ergänzungen sein, die das Niveau im Training und im Spiel anheben. Die Qualität der Rotation könnte ein Vorteil der Heidelberger werden, die wie in den Vorjahren auch die Qualifikation für die Playoffs als erstes Ziel formulieren. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren plant der Klub aber kein Trainingslager, um das Team zu einer Einheit verschmelzen zu können. "Das wäre in der aktuellen Situation zu kompliziert gewesen", sagte Lautenschläger.