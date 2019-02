Von Michael Wilkening

Heidelberg. Nur zu gerne würde Branislav Ignjatovic für ein Kopfschütteln seiner Frau sorgen. Der Trainer der MLP Academics Heidelberg hat eine Angewohnheit, die dafür sorgt, dass sein Anzug-Sakko ordentlich verknittert wird. Das mag seine Frau nicht sonderlich, aber sie akzeptiert das Verhalten des Gatten, denn immerhin kommt das nicht allzu häufig vor. Sollten die Academics am Sonntag um 17 Uhr gegen Ehingen Urspring gewinnen, muss Frau Ignjatovic wieder mal ein Sakko bügeln, das bewusst zerzaust worden ist. "Ich würde mein Sakko gerne hoch in die Luft werfen", sagt der Serbe.

Wenn eine seiner Mannschaften den entscheidenden Sieg gelandet hat, um in die Playoffs zu gelangen, fliegt das Sakko und sollten die Heidelberger gegen die Ehinger siegen, wäre das gleichbedeutend mit der Qualifikation für die heiße Saisonphase. In diesem Punkt legt sich Ignjatovic fest. 14 Siege hat seine Mannschaft bislang gefeiert und 15 Erfolge haben in den vergangenen Jahren immer für die Playoffs gereicht. Selbst bei einem Sieg wären die Academics Sonntagabend noch nicht rechnerisch durch, aber praktisch schon. "Die anderen Mannschaften nehmen sich ja gegenseitig noch Siege und Punkte weg. Ich glaube, ein Sieg von uns wäre der Schritt, den wir uns wünschen", sagt der Coach des Tabellenfünften.

Das wird aber kein Selbstläufer, denn die Ehinger stehen punktgleich direkt vor den Heidelbergern und haben im Hinspiel gezeigt, welche Qualitäten sie haben. "Da haben sie uns in der zweiten Halbzeit überrannt, so ehrlich muss man sein", erinnert sich Ignjatovic. "Es ist Zeit für eine Revanche", sagt Academics-Flügelspieler Shyron Ely deshalb, denn die 79:92-Niederlage schmerzt den Topscorer und seine Teamkollegen immer noch.

Ignjatovic ahnt jedoch, wie schwer es wird, die Niederlage aus dem ersten Vergleich in dieser Saison auszumerzen, denn die Ehinger haben viele Qualitäten, die den Heidelbergern nicht liegen. "Sie spielen schnell, mit viel Tempo und sind sehr athletisch", sagt der Academics-Coach. Das junge Team vereinigt viele Eigenschaften, gegen die sich die Heidelberger in den zurückliegenden Monaten schwertaten. "Wir haben sehr viel Erfahrung und müssen in der Lage sein, uns auf die Ehinger einzustellen", fordert Ignjatovic, der in dieser Woche im Training gut arbeiten konnte, weil alle Akteure zur Verfügung standen.

Die Mannschaft muss sich am Sonntag zuallererst der besten Offensive der Liga erwehren. Kein Team hat mehr Punkte erzielt als die Ehinger, die es jetzt allerdings mit der Mannschaft zu tun bekommen, sie sehr gut verteidigen kann. Im Grunde erwartet die Zuschauer in der Halle am Olympiastützpunkt ein Kampf der Systeme, wenn die beste Offensive auf die beste Defensive trifft. Das erste Duell entschieden die Angreifer für sich, jetzt sollen es aus Sicht der Heidelberger lieber die Verteidiger sein. Schließlich soll am Ende des Spiels das Sakko des Academics-Coaches durch die Luft fliegen.

2. Basketball-Bundesliga, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Ehingen Urspring.